The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Nada como usar um casaco bem quentinho no inverno, né? Mas melhor que crochê no frio, é o fato de que essa tendência também veio com tudo no verão de 2025! O que antes era visto como um trabalho artesanal, ligado a memórias afetivas de avós e artesãos, agora domina passarelas, redes sociais e os guarda-roupas das fashionistas, unindo estilo, conforto e nostalgia.

Vestidos leves, biquínis, saídas de praia, tops e croppeds são algumas das peças mais populares, trazendo um toque fresco e, ao mesmo tempo, sofisticado para qualquer look. Mas o que fez o crochê se tornar um dos hits mais desejados da estação?

O mundo da moda passou por uma grande transformação nos últimos anos. Se antes o fast fashion dominava o mercado, com produções em massa e um consumo acelerado, agora há um movimento forte em direção à sustentabilidade, seguido do retorno ao artesanal, impulsionado pela busca por peças exclusivas e pela valorização do trabalho manual.

Nesse cenário, o crochê se encaixa perfeitamente! Feito à mão em produções locais e com fios naturais, como algodão e linho, ele representa uma forma de expressão artística carregando grande autenticidade.

O caimento leve, cortes ousados, combinações inusitadas e a sensação de frescor fazem dessas peças escolhas perfeitas para os dias ensolarados. Franjas, babados e detalhes tridimensionais agregados à paleta de cores da estação – que inclui laranja, rosa-choque, verde-limão e amarelo – trazem uma energia renovada e cheia de personalidade para essa tendência.

A versatilidade do crochê é outra qualidade atrativa para as garotas: é possível compor looks despojados para um passeio na praia ou sofisticados para eventos noturnos, dependendo do design e da combinação escolhida. E sua longevidade faz com que essas roupas sejam vistas como bons investimentos, evitando o descarte rápido que ocorre na fast fashion.

Além disso, o interesse pelo famoso “faça você mesmo” nas redes sociais, fez com que vídeos tutoriais de como criar peças em crochê viralizassem, incentivando muitas pessoas a se aventurarem nessa técnica para produzir suas próprias roupas e acessórios e até mesmo a transformarem esse conhecimento em um pequeno negócio próprio.

Mas, afinal, essa tendência veio para ficar? Tudo indica que sim!

Com inovações nos fios, novas formas de produção e ainda mais combinações com outros tecidos, o artesanal continuará forte!

Se você ainda não aderiu a essa tendência, nunca é tarde para experimentar. Seja por meio de marcas independentes, grandes grifes ou até mesmo aprendendo a fazer suas próprias criações, esse é o momento perfeito para investir em peças que unem conforto, autenticidade e estilo. O crochê promete ser uma escolha certeira para os verões e próximas estações que virão!

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Camila Iannicelli

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!