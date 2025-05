Nintendo Switch 2: tudo sobre o lançamento do ano 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A Nintendo anunciou oficialmente o lançamento do Switch 2 para o dia 5 de junho de 2025, com chegada simultânea ao mercado brasileiro. O anúncio em abril, durante apresentação especial transmitida ao vivo no canal oficial da empresa.

O novo Nintendo chega com a missão de manter o sucesso da geração anterior, que conquistou o público com sua versatilidade e biblioteca de jogos. Com o visual renovado, melhorias técnicas e uma proposta acessível, o console reforça o compromisso da marca em unir inovação e diversão para todas as idades.

Gráficos aprimorados e nova arquitetura

O novo processador customizado da Nvidia, com suporte a tecnologias como DLLS e ray tracing, é uma das principais inovações. Isso garante gráficos mais realistas e maior estabilidade nos jogos. O console também virá com 256 GB de armazenamento interno, expansíveis via cartão microSD Express.

Com visual semelhante ao primeiro modelo, o Switch 2 conta com uma tela LCD de 7,9 polegadas, resolução Full HD (1080p), HDR 10 e taxa de atualização de 120Hz, oferecendo mais fluidez e definição tanto no modo portátil quanto no dock, que agora suporta resolução 4K em TVs compatíveis.

Outro diferencial é o novo sistema de interação chamado Game Chat, que permite bate-papo por voz e vídeo entre jogadores, além da função GameShare, que possibilita partidas locais com apenas uma cópia do jogo.

Jogos compatíveis e novos títulos exclusivos

Uma das grandes novidades, e também um pedido antigo da comunidade, é a retrocompatibilidade com jogos do Switch original. A Nintendo garantiu que a nova plataforma será capaz de rodar tanto os cartuchos físicos quanto os títulos comprados digitalmente, preservando o histórico dos usuários.

Durante o anúncio, a empresa também revelou que grandes franquias terão novos jogos exclusivos para o Switch 2. Um trailer de Zelda: Echoes of Time foi exibido, destacando gráficos impressionantes e novos elementos de jogabilidade. Entre os títulos de lançamento, destacam-se: Mario Kart World; Donkey Kong Bananza; Kirby Air Riders; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (versão otimizada); e Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

As melhorias técnicas, novos jogos promissores e a valorização do legado da geração anterior reforçam a posição de destaque da empresa japonesa no setor de games. Os preços no Brasil começam em R$4.499,90, e com bundle especial acompanhado de Mario Kart World por R$4.799,90.

Agora, resta aos fãs e jogadores aguardarem os próximos meses para testar na prática o que essa nova geração tem a oferecer. A expectativa já é alta, e os primeiros sinais indicam que a Nintendo acertou novamente.

______________

O artigo acima foi editado por Camila Iannicelli.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!