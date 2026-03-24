Neon: por dentro do novo selo da editora Buzz

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Se você acompanha o universo da leitura, provavelmente já leu ou ouviu falar de algum livro distribuído pela Buzz. Entre alguns de seus lançamentos mais famosos, estão Confissões de Uma F*did# de 40 E Tantos, de Alexandra Potter, a série Depois Daquele Verão, de Carley Fortune e A Mulher Em Mim, autobiografia de Britney Spears.

Com anos de experiência na publicação de livros e autores, a Buzz possui um acervo composto pelas mais diversas editorias: dos livros de espiritualidade até alguns dos romances mais comentados do Book Tok, é quase impossível não se interessar pela marca.

Mas, para 2026, a proposta foi criar uma linha especialmente para o público jovem: a Neon surge como um selo de literatura juvenil e eletrizante, perfeito para chamar a atenção de quem adora um romance cheio de reviravoltas e referências da cultura POP, ou até mesmo fantasias em universos paralelos e extremamente criativos.

Original photo by Eduarda Mahrouk

Conhecendo a Neon

A HC acompanhou de perto o lançamento da Neon. Com foco na comunidade booklover, e a promessa de abraçar a GenZ, a Neon é um selo focado em literatura jovem. Seu posicionamento no mercado é de linha especialista em publicar livros com temas e histórias intensas, que agradam grande parte do público adolescente e jovem adulto.

Com o recente crescimento de influenciadores de leitura nas redes sociais, estreia de grandes autores e o visível aumento do consumo de literatura pelo público jovem, foi imprescindível criar um meio de se comunicar com esses consumidores, que anseiam por novas histórias todos os dias.

Literatura Young Adult, New Adult, Fantasia, Romantasia, Comédia Romântica e Romance Contemporâneo são alguns de seus principais focos, e também os gêneros que se mostram mais atrativos no mercado literário atualmente.

Nas próprias redes da Neon, é possível perceber seu talento nato para se comunicar com a GenZ. Lá, não faltam referências da Cultura POP, dicas de passeios e memes da comunidade. Durante o evento, o time criativo da neon apresentou as características mais marcantes do selo: o destaque para as famosas tropes literárias – padrões narrativos que conduzem as histórias, e que são essenciais no interesse pela leitura de muitos jovens.

O que esperar da Neon ainda em 2026

Ei, Diabla!

A Neon faz sua primeira publicação com um romance de tirar o fôlego. Ei, Diabla!, de Julia De La Fuente, é uma comédia romântica paranormal que marca a estreia do selo.

O livro conta a história pela perspectiva de Hudson, um caçador de monstros que tem o objetivo de investigar uma nova infestação paranormal na cidade de Maytown. No entanto, no meio do caminho, o protagonista se depara com uma paixão inesperada pela promotora de justiça da cidade, que se revela uma vampira. Entre a necessidade de matá-la e o desejo de tê-la por perto, Hudson desafia as leis de seu próprio legado e descobre segredos que mudarão toda a sua trajetória.

A obra de origem espanhola traz algumas referências à Crepúsculo, mas ousa com uma narrativa cheia de reviravoltas, toques de comédia e um universo surpreendente. A Her Campus Cásper Líbero teve o prazer de receber uma cópia inédita de Ei, Diabla!, além de marca-páginas ligados ao enredo do livro!

Quase Famosa (Na Suécia)

Diferente do primeiro lançamento da Neon, que segue a linha da fantasia e do romance, Quase Famosa (Na Suécia) é um livro que segue a temática de Found Family. Paulie é uma jovem que vive uma vida sossegada, até decidir entrar em um reality show capaz de mudar toda a sua vida.

Depois de gravar seu vídeo de inscrição bêbada em uma festa, Paulie é aceita para participar do reality “A Suécia E Eu”, no qual sete participantes concorrem a um inesperado reencontro com parentes na Suécia.

Enquanto a protagonista lida com dilemas familiares e amorosos, o livro promove um estilo de sátira leve, com superação de desafios, reflexões e muitos ensinamentos sobre a vida adulta. O livro foi escrito pela autora Sally Franson.

Projetos futuros

Além desses dois primeiros grandes lançamentos, a Neon já está com mais algumas publicações programadas para 2026 e 2027!

Vá Te Encantar, um livro de Romantasia inspirado em Star Wars e escrito por Jessica Clare, aposta em uma narrativa sobre bruxaria e jogos de cartas, com um protagonista excêntrico ao lado de uma garota doce e brincalhona.

Altarin, outra Romantasia, mas com temática sáfica e autoria nacional, é outro dos livros mais esperados pela editora. Escrita por Nicole Oliveira, que fará seu primeiro lançamento tradicional na Buzz, a obra é inspirada na saga Corte de Espinhos e Rosas, e promete uma narrativa fora do comum, repleta de segredos e intrigas familiares.

Aguardado pelos fãs de The Darkness Outside Us, The Brightness Between Us é o volume dois de um romance Sci-Fi aquileano, trazendo elementos do espaço e muita ação para os leitores. O livro conta com a autoria de Eliot Schrefer.

Entre outros lançamentos, Bad Men, de Julie Mae Conen, Nice Work, Nora November, de Julia London, A Tonge So Sweet And Deadly, de Sophia St. Germain e Hopelessly Teavoted, de Audrey Goldberg Ruoff, são alguns dos que mais chamaram a atenção do público do evento.

Confira alguns dos livros mais esperados!

Esses são apenas os primeiros passos da Neon, mas já denotam o profissionalismo da editora Buzz em encontrar o livro certo para o público desejado. Além disso, as diferentes histórias e autores encontrados no selo só aumentam a curiosidade de quem já está doido para mergulhar nesses novos universos.

E você? O que acha de conferir esses lançamentos incríveis?

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O artigo acima foi editado por Duda Kabzas.

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