NBA: tudo o que você precisa saber da temporada 2025-26

Para os amantes do basquete, a espera desde as grandes Finais da NBA, que ocorreram em junho, até o início da temporada 2025-2026, acaba nesta terça-feira (21). Marcada por grandes expectativas, devido a um último ano repleto de reviravoltas, lesões de astros importantes, calouros promissores, trocas repentinas e uma final resolvida no jogo 7, a nova temporada da NBA promete.

Aqui vai um guia básico sobre tudo o que você precisa saber para entender a temporada da liga de basquete mais importante do mundo.

CONFERÊNCIAS

NBA é a sigla de National Basketball Association (em português, Associação Nacional de Basquete). Hoje, a liga é composta por 30 times, com 29 sediados nos Estados Unidos e um no Canadá. Para uma melhor divisão, que visa o esquema de jogo, as franquias são dividas em conferências: leste e oeste, cada uma com 15 times, que integram seis divisões (cinco por conferência).

Devido à dimensão territorial dos Estados Unidos e a quantidade de jogos disputados na temporada regular, a NBA entendeu que seria necessária a criação de conferências e divisões, para regionalizar as disputas.

Estas são as divisões:

Conferência Leste

Divisão do Atlântico

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

New York Knicks

Brooklyn Nets

Toronto Raptors

Divisão Central

Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls

Indiana Pacers

Detroit Pistons

Divisão Sudeste

Miami Heat

Atlanta Hawks

Washington Wizards

Orlando Magic

Charlotte Hornets

Conferência Oeste

Divisão Nordeste

Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder

Utah Jazz

Portland Trail Blazers

Divisão do Pacífico

Sacramento Kings

Phoenix Suns

LA Clippers

Golden State Warriors

Los Angeles Lakers

Divisão Sudoeste

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks

Houston Rockets

San Antonio Spurs

TEMPORADA REGULAR

A temporada regular da NBA funciona no sistema de pontos corridos, logo, quem pontuar mais se classifica para a próxima fase, que são os playoffs. Não existe empate na liga, assim, cada vitória vale um ponto e a derrota vale zero. Atualmente, cada equipe disputa um total de 82 jogos na temporada regular: 41 em casa e 41 fora de casa.

Times da mesma divisão se enfrentam quatro vezes;

se enfrentam quatro vezes; Times de outra divisão , mas da mesma conferência, se enfrentam três ou quatro vezes (o número varia de acordo com os jogos disputados entre eles nas temporadas anteriores);

, mas da mesma conferência, se enfrentam três ou quatro vezes (o número varia de acordo com os jogos disputados entre eles nas temporadas anteriores); Times de conferências diferentes se enfrentam duas vezes.

As equipes que se destacam na temporada regular garantem vantagens importantes, como o direito de decidir as séries em casa nos playoffs. Por isso, cada partida assume grande importância, o que impulsiona os times a lutarem até o fim pelas primeiras posições. Essa fase é marcada por rivalidades acirradas, principalmente entre adversários da mesma conferência, o que torna os jogos ainda mais emocionantes e atrai a atenção dos torcedores.

PLAYOFFS

A classificação para os playoffs é baseada no desempenho de cada time na temporada regular. Cada conferência disputa oito vagas para os playoffs, sendo 16 ao todo. Seis dessas vagas são diretas para a fase de mata-mata, distribuídas às seis melhores equipes. Outras quatro vagas são garantidas por meio do Play-In, uma espécie de repescagem, que classifica times depois de confrontos diretos.

As séries são disputadas em melhor de sete jogos no formato de chaveamento, até que restem apenas dois times, que são os vencedores de cada conferência.

FINALS

As finais da NBA também funcionam com o melhor de sete jogos, ou seja, quem alcançar quatro vitórias primeiro, se torna o campeão da temporada e leva o Troféu Larry O’Brien para casa. Os jogos acontecem de forma intercalada nas cidades dos finalistas.

A duração total da temporada pode variar conforme o andamento dos playoffs, mas, em geral, a liga começa no início de outubro e termina entre o fim de maio e o começo de junho do ano seguinte.

MVP

O MVP (Most Valuable Player) da NBA é um prêmio dado ao jogador de maior destaque. O reconhecimento é dado ao melhor tanto da temporada regular, quanto das finais. O atleta é escolhido em uma votação entre jornalistas especializados que participam da cobertura da liga.

BÔNUS

Eventos como NBA Cup, All-Star Game e Draft são importantes para a liga, mas são momentos à parte que não interferem no decorrer e resultados da temporada.

A Cup (Copa) foi criada em 2023, e é um campeonato paralelo que acontece durante a temporada.

Já o All-Star é um evento festivo, que geralmente dura três dias. É um momento muito aguardado pelos fãs de basquete, pois conta com jogos de celebridades, campeonato de enterradas, disputa entre novatos, cesta de 3 e o principal: um duelo entre leste e oeste, com os melhores jogadores de cada conferência.

O draft é o processo de seleção da liga. É o principal mecanismo de renovação das equipes, permitindo a seleção de jovens talentos vindos das universidades americanas e do cenário internacional. Realizado uma vez por ano, logo após o fim da temporada, o evento tem sua ordem definida com prioridade aos times que ficaram fora dos playoffs. O objetivo é equilibrar a competitividade, dando às equipes a oportunidade de recrutar atletas promissores.

Agora que você já sabe tudo, é só acompanhar e torcer para que vença o melhor. É incrível, você vai adorar!

