Não, você não está atrasada na vida aos 20 anos!

Você abre o Instagram e a primeira coisa que vê é uma conhecida da escola que acabou de se formar com honras, fez intercâmbio em três países e agora trabalha em uma multinacional. Desce mais um pouco e encontra alguém de 24 anos que comprou o primeiro apartamento. Vai pro TikTok e dá de cara com vídeos motivacionais sobre “acordar às 5h da manhã para ser milionária aos 30”. A impressão é de que todo mundo está vivendo sua melhor vida — menos você, que está tentando lembrar se pagou o boleto da semana passada.

Se você está nos seus 20 e se sente assim, respira fundo. Você não está sozinha. E, principalmente: você não está atrasada.

A Geração Z, nascida entre 1995 e 2010, cresceu com o celular na mão e o Wi-Fi sempre ligado. Somos a geração mais conectada da história, mas também uma das mais ansiosas. De acordo com um estudo publicado pela McKinsey & Company em 2022, 58% dos jovens da Gen Z no Brasil disseram sentir ansiedade constante — índice mais alto que o de qualquer outra geração. Não por acaso, também somos os mais bombardeados por conteúdos que romantizam o sucesso precoce. O problema é que, quando tudo vira comparação, a vida real começa a parecer um atraso.

A internet criou uma sensação de urgência crônica. Vivemos como se estivéssemos numa corrida, sempre tentando alcançar alguém que, muitas vezes, nem existe de verdade — ou existe só no filtro das redes sociais. O algoritmo não mostra quantas noites aquela influenciadora perdeu chorando antes de conseguir vender o curso de autoconhecimento que agora rende rios de dinheiro. Não mostra quantas vezes aquele “empreendedor de sucesso aos 23” quebrou antes de acertar uma ideia.

Esse clima de pressa e expectativa constante tem consequências. Segundo um levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), divulgado em 2023, cerca de 60% dos jovens universitários apresentam sintomas moderados a graves de ansiedade. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa pressão, a gente não sabe direito o que está tentando alcançar. Parece que tudo precisa acontecer logo, mas ninguém sabe o que esse “logo” significa.

A verdade é que os 20 anos não foram feitos para estar prontos — eles são para experimentar. Para mudar de ideia. Para descobrir o que você não quer. Para fazer escolhas erradas. Para viajar, errar o caminho, voltar e perceber que tudo bem. Aos 20, sua única obrigação real é viver.

Tem gente que casa. Tem gente que termina. Tem quem passe anos na faculdade e quem tranque no segundo semestre. Tem quem more com os pais, com os amigos ou sozinha com dois gatos. E nenhuma dessas versões está certa ou errada — porque não existe um roteiro.

É claro que dá medo ver as pessoas conquistando coisas enquanto você ainda está tentando entender como manter a geladeira abastecida. Mas tudo bem não ter todas as respostas agora. O que você pode fazer é encontrar pequenos jeitos de se organizar sem pirar. Comece com um planner — não precisa ser aquele de capa dourada com frases motivacionais: pode ser uma planilha, um caderno velho ou até o bloco de notas do celular. O importante é conseguir visualizar suas tarefas e distribuir seus compromissos ao longo dos dias.

Se sentir que está se afogando em obrigações, lembre-se: dizer “não” também é uma forma de autocuidado. Você não precisa abraçar o mundo — só precisa se abraçar um pouco mais. Tire um tempo para fazer nada sem culpa. Se quiser assistir à mesma série pela quarta vez, assista. Se quiser passar a tarde de domingo deitada no chão ouvindo música, tudo bem também.

Aprender a cuidar de você é um projeto a longo prazo que precisa começar o quanto antes. Cuidar da mente, do corpo, dos sonhos e das pausas. Encontrar prazer no cotidiano. Ter orgulho das pequenas vitórias. Ninguém precisa escrever um livro aos 22 anos. Ninguém precisa ser CEO aos 25. E, mesmo que você não saiba exatamente onde quer chegar, só de seguir caminhando você já está indo.

Não se cobre como se tivesse que dar conta de tudo. Seus 20 anos não são o final da corrida — são só o começo da maratona. E se hoje você sente que está atrasada, talvez seja só porque você ainda não percebeu o tanto que já avançou.

