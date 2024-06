The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Com o passar do anos, as tendências passaram a ser criadas e seguidas. Muitas delas podem variar entre tipos e personalidades específicas, mas também existem casos que se tornam coletivas. Então, venha ver alguns estilos de unha que já estão muito presentes em 2024!

naturalidade em alta!

Em 2024, indo muito contra o que estava sendo visto nos últimos anos, está vindo a volta do uso de unhas naturais, sem nenhum tipo de alongamento. Esse tem sido um destaque desde o início do ano e está sendo usado por grandes personalidades, como Olívia Rodrigo, Taylor Swift, Catarina Tourinho e Malu Borges. Além do uso das unhas naturais, o uso delas curtinhas e quadradas voltou com tudo!

Continuando na linha do natural, para quem ainda opta por fazer alongamentos, o formato amendoado está sendo o mais usado e se dita como tendência para esse ano! Ele tem sido usado constantemente por “it girls” renomadas, como Kylie Jenner e Hailey Bieber.

Ainda nesse conceito, a escolha das cores também tem sofrido influência desse movimento, as grandes preferências tem sido para tons de pêssego – que faz jus ao pantone de 2024, o Peach Fuzz – nude e rosados, sem o uso de muitas decorações exageradas, mas claro que cores como vermelho, preto e branco, nunca ficam por fora da moda.

AS CORES DO MOMENTO

Outra tendência que tem sido muito bem explorada por marcas de cosméticos são os subtons das cores, tanto para os mais claros quanto para os mais escuros. Exemplos muito comuns nos dias atuais são o aproveitamento da cor vermelha – que sempre foi um grande clássico -, cinza, azul e marrom.

comeback dos anos 2000

Para quem gosta de ter as unhas chamativas, elas também têm um grande espaço neste ano! As unhas metálicas, muito comuns entre os anos 2000 e 2010, estão voltando com tudo! Elas têm ganhado formulações e diversas cores que unidas ao metalizado geram incríveis combinações, sem contar os diversos tipos de estilo que podem surgir por meio das unhas cromadas.

UNHAS DE GELATINA?

Por fim, para falar sobre as decorações de unhas, o estilo “Jelly Nail” tem ganhado o público. O efeito gelatinoso que causa uma impressão de “molhado” traz um acabamento translúcido e suave, que também entra na naturalidade por conseguir valorizar a cor natural da unha.

