Mundial de Clubes: tudo que você precisa saber sobre a nova edição do torneio

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 marca uma nova era para o futebol internacional, reunindo 32 dos principais clubes do planeta em um formato inédito, inspirado na Copa do Mundo de seleções. O torneio, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, promete confrontos históricos e uma disputa acirrada pelo título mais cobiçado do futebol de clubes.

A seguir, confira os principais pontos sobre a competição, desde o formato e os clubes participantes até as regras e curiosidades do evento.

novo formato: mais clubes, mais emoção

O Mundial de Clubes 2025 será o primeiro da história a reunir 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro times cada. Nesta fase inicial, cada equipe enfrenta os adversários do grupo em partida única, e apenas os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, o torneio segue em formato mata-mata até a grande decisão.

O modelo amplia significativamente o número de participantes em relação às edições anteriores, que contavam com apenas sete clubes. Agora, o torneio se assemelha à tradicional Copa do Mundo de seleções, tornando-se ainda mais competitivo e democrático, com representantes das seis confederações continentais.

clubes participantes e grupos

Entre os 32 clubes classificados, o Brasil terá quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos campeões recentes da Libertadores. Os grupos foram definidos em sorteio realizado em Miami, e os brasileiros enfrentarão adversários de peso logo na primeira fase.

Veja como ficaram os grupos dos brasileiros:

O Palmeiras está no Grupo A, junto com Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al Ahly (EGI).

O Botafogo compõe o Grupo B, ao lado de Atlético de Madrid (ESP), Paris Saint-Germain (FRA) e Seattle Sounders (EUA).

O Flamengo está no Grupo D, com Chelsea (ING), Espérance de Tunis (TUN) e Los Angeles FC (EUA).

O Fluminense integra o Grupo F, enfrentando Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS).

Entre os favoritos, destacam-se ainda clubes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Juventus, River Plate e Boca Juniors, prometendo duelos de alto nível desde a fase de grupos.

regras, calendário e critérios de desempate

O torneio será disputado em 11 cidades-sede dos Estados Unidos, com a final marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. A fase de grupos vai até 26 de junho, seguida pelas oitavas de final, quartas, semifinais e a grande decisão em 13 de julho.

Cada equipe poderá inscrever até 35 jogadores, mas apenas 26 podem ser relacionados por partida. Em caso de empate nos jogos eliminatórios, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. Não haverá disputa de terceiro lugar nesta edição

Na fase de grupos, o critério de desempate prioriza o confronto direto, seguido por saldo de gols e número de gols marcados. Os cartões amarelos serão zerados a partir das quartas de final, e um jogador será suspenso ao receber dois amarelos em jogos distintos.

curiosidades e expectativas para a edição histórica

Esta será a primeira edição do Mundial de Clubes no novo formato quadrienal, substituindo o torneio anual disputado entre 2005 e 2023. A expectativa é de que o evento movimente milhões de torcedores ao redor do mundo e consolide o torneio como o principal palco do futebol de clubes internacional.

O calendário do Mundial impacta diretamente as temporadas nacionais, especialmente nos países sul-americanos e europeus, exigindo adaptações dos clubes e das federações. A ausência de disputa pelo terceiro lugar e a possibilidade de confrontos inéditos entre gigantes do futebol mundial são outros atrativos desta edição.

Com grandes estrelas em campo, rivalidades históricas e a promessa de jogos memoráveis, o Mundial de Clubes 2025 já entrou para a história antes mesmo de a bola rolar. Resta saber quem será coroado o novo campeão do mundo.