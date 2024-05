Mulheres contra a ditadura: Guerrilheiras contra o golpe militar de 1964

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Em 2024, a ditadura militar brasileira completa 60 anos e é fundamental entender a presença feminina no combate a esse regime que não é muito abordada pela sociedade. Contudo, ela sempre existiu e foi parte fundamental da oposição contra o golpe. A luta dessas mulheres não pode ser esquecida e a história precisa ser estudada para que nunca seja repetida.

A situação política feminina na ditadura civil-militar de 64

As mulheres sempre estiveram presentes no enfrentamento à ditadura, mas não necessariamente representando uma luta feminista e sim uma batalha revolucionária.

A luta pela cidadania, pelos direitos civis e pela igualdade das classes ultrapassaram a questão de gênero na época, fazendo com que homens e mulheres buscassem os mesmos objetivos. Mesmo assim, muitos viam a luta civil geral como “masculina” e por isso, as guerrilheiras sofriam uma repressão ainda mais dura por fazerem parte dela e a ânsia feminina por participar era considerada um ato subversivo e/ou ligado ao “lesbianismo”, como era chamado na época.

O tratamento nas prisões

As guerrilheiras e militantes que eram presas passavam por momentos de tortura, envolvendo, principalmente, sua sexualidade e o corpo exposto. O objetivo dessas práticas perversas era humilhar, fragilizar e deixar evidente a posição de inferioridade das mulheres presas. As torturas envolvendo pau de arara e choque elétrico eram consideradas comuns, mas muitos depoimentos também envolvem agressão física, estupro e ameaças envolvendo cobras e cachorros. Contudo, o tratamento não era igual para todas, guerrilheiras de classes sociais baixas enfrentavam ainda mais violência física e psicológica. Os relatos são assustadores e tornam ainda mais impressionante a coragem e força de tantas mulheres.

Mulheres notórias na época

Algumas figuras ficaram mais conhecidas com sua luta e precisam ser enaltecidas sempre. A lista abaixo cita cinco mulheres da militância contra a ditadura.

Lélia Gonzalez

Professora, autora, militante negra e fundadora do Movimento Negro Unificado (MNU), Lélia foi um dos maiores nomes na luta feminista negra e nos estudos sobre a cultura negra no Brasil. A ditadura não parou e nem impediu sua militância.

Miriam leitão

Jornalista, apresentadora e autora, Miriam era militante do PCdoB, partido clandestino na época. Foi presa e torturada quando tinha 19 anos enquanto estava grávida de seu primeiro filho.

Dilma Rousseff

Um dos nomes femininos mais conhecidos da política brasileira, a economista e ex-presidente Dilma foi presa quando era integrante do movimento Comando de Libertação Nacional.

Zuzu Angel

Ícone da moda brasileira, Zuzu era estilista e lutou contra a ditadura como militante e como mãe, pois teve seu filho preso, torturado e morto pelo regime. Ela criava roupas e coleções de protesto, com manchas vermelhas simulando sangue, pássaros presos em gaiolas e símbolos de guerra para representar a violência militar.

Iara Iavelberg

Iara era psicóloga, professora e militante marxista. Participou da luta armada e foi executada por policiais em Salvador. As autoridades do Estado alegavam que a guerrilheira teria se suicidado, mas isso foi desmentido.

Produções para entender e conhecer mais sobre o assunto

Em busca de Iara

Conta com detalhes a trajetória da, já citada aqui, Iara Iavelberg.

Torre das donzelas

Recupera as memórias de mulheres que foram presas pela ditadura e se concentra em um grupo específico que dividiu uma cela no Presídio Tiradentes, em São Paulo.

Repare bem

O longa conta a história de uma família, dando destaque para três gerações de mulheres que tiveram suas vidas marcadas pela violência de ditaduras militares.

—————————

Gostou desse tipo de conteúdo? Veja mais em Her Campus Cásper Líbero

Texto editado por Ana Luiza Sanfilippo