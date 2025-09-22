Her Campus Logo Her Campus Logo
black woman with about half of her face showing
black woman with about half of her face showing
Photo by Nappystock from Nappy.co
Casper Libero | Style > Beauty

Quiet Beauty: como focar na naturalidade?

Leticia Carmo Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O Quiet Beauty é um movimento estético inspirado no conceito de quiet luxury da moda, que valoriza peças de alta qualidade e a sofisticação sem ostentar. A proposta vai além de técnicas de maquiagem ou tratamentos: trata-se de uma filosofia que defende a naturalidade, a sutileza e a elegância discreta, promovendo resultados refinados sem exageros ou transformações artificiais.

O foco está em realçar as características individuais, preservando a identidade de cada pessoa e reforçando a autoestima. Em contraste com os procedimentos invasivos ou harmonizações excessivas, o movimento propõe um rejuvenescimento equilibrado, onde a beleza transmite frescor e autenticidade.

As principais características do Quiet Beauty são: o foco na naturalidade, a sutileza dos procedimentos, a preservação da identidade e a elegância discreta, na qual a sofisticação aparece nos detalhes, sem ostentação.

A proposta valoriza o que já existe, destacando traços ao invés de escondê-los, por meio de técnicas que entregam resultados discretos. O objetivo, portanto, não é mudar o rosto, mas realçar a individualidade.

Influência do Quiet Beauty nas redes sociais

Assim como muitas tendências estéticas, o Quiet Beauty ganhou força no TikTok e no Instagram, onde vídeos curtos e imagens comparativas mostram transformações sutis. A hashtag #QuietBeauty já acumula milhões de visualizações, reunindo tutoriais de maquiagem leve, dicas de skincare minimalista e demonstrações de penteados simples que traduzem a ideia de “menos é mais”.

Enquanto os criadores do TikTok compartilham rotinas rápidas para alcançar um visual fresco e natural, os influenciadores do Instagram apostam em vídeos inspiracionais que combinam maquiagens discretas com looks minimalistas. O conteúdo ajuda a popularizar o movimento e torna as suas propostas mais acessíveis ao público.

Dicas para adotar o Quiet Beauty no dia a dia

  1. Prefira maquiagem leve: bases de cobertura fina, blush em tons rosados e iluminador discreto.

2. Valorize os olhos de forma discreta: máscara de cílios marrom ou incolor e sombras neutras.

@paulaasworld

little makeup video <3 :) products: catrice serum concealer, artdeco bronzer stick, trend it up eyeliner, sky high mascara, zoeva velvet love eyeliner, rhode lip shape, rhode pocket blush, essence peptide lipgloss, catrice highlighter <33 #softmakeup #everydaymakeup

♬ Young And Beatiful – Belinda

3. Cabelos com naturalidade: coques baixos, ondas suaves ou fios soltos com textura natural.

@bubbleblowbar

As seen on almost all medium-hair length kdrama actors — The Curve Haircut, also known as the C-Cut ✨ A soft, U-shaped cut that gives you an effortless, youthful and clean look ✨ Minimal styling effort needed to look put together everyday ✨ Creates an illusion to appear more voluminous than before ✨ Subtle C-shape at the ends of the hair is highly suitable for work without looking too dramatic ✨ Low maintenance and easy to grow out There’s still time and slots before Lunar New Year No surcharge at Bubble Blow Bar How to book: 🫧Check for available slots & pricing: bubbleblowbar.sg 🫧Instant online booking: bubbleblowbar.sg 🫧WhatsApp/call us: +65 80106488 🛁 Bubbling at Delfi Orchard 402 Orchard Road, 01-05, 238876 Mon to Sat: 10am — 8pm Sun: 11am — 7pm #fyp #hairtok #curvehaircut #chaircut

♬ original sound – Full Crate

4. Acessórios sutis: brincos pequenos, correntinhas delicadas e anéis finos.

5. Rotina de skincare: foque em limpeza, hidratação e proteção solar.

@yadavillaret

My current get unready + night time skincare routine 🤍 #fyp #skincare #glassskin #dewy @설화수 Sulwhasoo Official gentle cleansing oil @BIODERMA micellar water @Tatcha the rice wash cleanser @SkinCeuticals retinol 0.3 @Kiehl’s Since 1851 hyaluraunuc acid serum @The Ordinary soothing & barrier support serum @AveneUSA rich cream @kichi oil @Caudalie beauty elixir @Tatcha kissu lip mask

♬ snooze sped up – astrycuh

Qual é o objetivo do movimento?

Mais do que um estilo, o Quiet Beauty é uma abordagem consciente da estética. Ele não busca criar rostos perfeitos, mas fortalecer a confiança das pessoas em sua própria imagem. É sobre se sentir bem sem precisar “mostrar” que houve intervenção, reforçando a autenticidade e a individualidade como elementos centrais da beleza.

Ao unir tecnologia, autocuidado e tendências digitais, o movimento prova que a sofisticação pode estar justamente na simplicidade.

___________

O artigo acima foi editado por Camila Iannicelli

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!

Leticia Carmo

Casper Libero '28

A journalism student exploring how culture and entertainment connect us