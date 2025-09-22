Quiet Beauty: como focar na naturalidade?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O Quiet Beauty é um movimento estético inspirado no conceito de quiet luxury da moda, que valoriza peças de alta qualidade e a sofisticação sem ostentar. A proposta vai além de técnicas de maquiagem ou tratamentos: trata-se de uma filosofia que defende a naturalidade, a sutileza e a elegância discreta, promovendo resultados refinados sem exageros ou transformações artificiais.

O foco está em realçar as características individuais, preservando a identidade de cada pessoa e reforçando a autoestima. Em contraste com os procedimentos invasivos ou harmonizações excessivas, o movimento propõe um rejuvenescimento equilibrado, onde a beleza transmite frescor e autenticidade.

As principais características do Quiet Beauty são: o foco na naturalidade, a sutileza dos procedimentos, a preservação da identidade e a elegância discreta, na qual a sofisticação aparece nos detalhes, sem ostentação.

A proposta valoriza o que já existe, destacando traços ao invés de escondê-los, por meio de técnicas que entregam resultados discretos. O objetivo, portanto, não é mudar o rosto, mas realçar a individualidade.

Influência do Quiet Beauty nas redes sociais

Assim como muitas tendências estéticas, o Quiet Beauty ganhou força no TikTok e no Instagram, onde vídeos curtos e imagens comparativas mostram transformações sutis. A hashtag #QuietBeauty já acumula milhões de visualizações, reunindo tutoriais de maquiagem leve, dicas de skincare minimalista e demonstrações de penteados simples que traduzem a ideia de “menos é mais”.

Enquanto os criadores do TikTok compartilham rotinas rápidas para alcançar um visual fresco e natural, os influenciadores do Instagram apostam em vídeos inspiracionais que combinam maquiagens discretas com looks minimalistas. O conteúdo ajuda a popularizar o movimento e torna as suas propostas mais acessíveis ao público.

Dicas para adotar o Quiet Beauty no dia a dia

Prefira maquiagem leve: bases de cobertura fina, blush em tons rosados e iluminador discreto.

2. Valorize os olhos de forma discreta: máscara de cílios marrom ou incolor e sombras neutras.

@paulaasworld little makeup video <3 :) products: catrice serum concealer, artdeco bronzer stick, trend it up eyeliner, sky high mascara, zoeva velvet love eyeliner, rhode lip shape, rhode pocket blush, essence peptide lipgloss, catrice highlighter <33 #softmakeup #everydaymakeup ♬ Young And Beatiful – Belinda

3. Cabelos com naturalidade: coques baixos, ondas suaves ou fios soltos com textura natural.

@bubbleblowbar As seen on almost all medium-hair length kdrama actors — The Curve Haircut, also known as the C-Cut ✨ A soft, U-shaped cut that gives you an effortless, youthful and clean look ✨ Minimal styling effort needed to look put together everyday ✨ Creates an illusion to appear more voluminous than before ✨ Subtle C-shape at the ends of the hair is highly suitable for work without looking too dramatic ✨ Low maintenance and easy to grow out There’s still time and slots before Lunar New Year No surcharge at Bubble Blow Bar How to book: 🫧Check for available slots & pricing: bubbleblowbar.sg 🫧Instant online booking: bubbleblowbar.sg 🫧WhatsApp/call us: +65 80106488 🛁 Bubbling at Delfi Orchard 402 Orchard Road, 01-05, 238876 Mon to Sat: 10am — 8pm Sun: 11am — 7pm #fyp #hairtok #curvehaircut #chaircut ♬ original sound – Full Crate

4. Acessórios sutis: brincos pequenos, correntinhas delicadas e anéis finos.

5. Rotina de skincare: foque em limpeza, hidratação e proteção solar.

@yadavillaret My current get unready + night time skincare routine 🤍 #fyp #skincare #glassskin #dewy @설화수 Sulwhasoo Official gentle cleansing oil @BIODERMA micellar water @Tatcha the rice wash cleanser @SkinCeuticals retinol 0.3 @Kiehl’s Since 1851 hyaluraunuc acid serum @The Ordinary soothing & barrier support serum @AveneUSA rich cream @kichi oil @Caudalie beauty elixir @Tatcha kissu lip mask ♬ snooze sped up – astrycuh

Qual é o objetivo do movimento?

Mais do que um estilo, o Quiet Beauty é uma abordagem consciente da estética. Ele não busca criar rostos perfeitos, mas fortalecer a confiança das pessoas em sua própria imagem. É sobre se sentir bem sem precisar “mostrar” que houve intervenção, reforçando a autenticidade e a individualidade como elementos centrais da beleza.

Ao unir tecnologia, autocuidado e tendências digitais, o movimento prova que a sofisticação pode estar justamente na simplicidade.

