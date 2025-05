Modelos profissionais enfrentam desvalorização na SPFW

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A moda é a principal forma que as pessoas encontraram de expressar sua identidade e pertencimento a um lugar ou grupo. Esse mercado internacional cresce em média 11,4% ao ano, com uma expectativa de faturamento de US$1 trilhão em 2025. No Brasil, estima-se uma movimentação financeira de R$229 bilhões de reais. Mas uma coisa é certa, o mundo da moda gera renda com a mesma proporção que discussões e polêmicas.

No Brasil, o maior e mais importante evento de moda que existe é a São Paulo Fashion Week (SPFW). Ao longo dos anos, a moda nacional acaba por ser esquecida e colocada de lado, muito pela competitividade com marcas e grifes internacionais, mas quando conseguem colocar seus designs na SPFW, conquistam uma chance única de expandir o seu negócio e conquistar algum espaço nas revistas, isso por conta da proporção e reconhecimento do evento.

Entretanto, a SPFW não é importante apenas para os produtores e estilistas das marcas que serão apresentadas durante a semana, mas também para os modelos que vão desfilar durante a “apresentação”. Esse é um momento importante para que os “Newface’s”, as pessoas que ainda não são conhecidas pelas empresas, ganham holofotes para mostrar seus talentos. Foi durante a semana da moda que grandes nomes da moda brasileira foram descobertos, como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, que hoje possuem uma carreira internacional consolidada .

Angelo Eseme, modelo de 18 anos afirma, “Na hora de estudar meus projetos eu gosto de absorver toda a história da marca, os padrões para contratar um modelo e os últimos projetos. Além de seguir certos padrões.”

Durante a SPFW deste ano, 2025, um assunto causou burburinhos entre os modelos – a presença de influenciadores digitais, atores e cantores na passarela mais cobiçada pela moda nacional.

Mas essa situação não é nova, e não acontece apenas em desfiles. Dentro do campo da dublagem, já faz algum tempo que os “Startalents” existem, pessoas famosas que são chamadas pela distribuidora para dublar um filme, trazendo assim uma maior visibilidade comercial para o projeto. O maior exemplo de “Startalent” foi a substituição imprevisível do dublador que iria interpretar o ogro mais amado das telinhas.

Em 2001, a DreamWorks, como uma jogada de marketing, chamou o falecido humorista Bussunda para dublar o Sherk nos primeiros 2 filmes da franquia, isso porque o humorista tinha características parecidas com o personagem. Porém a alteração foi feita de última hora, após o dublador profissional Mauro Ramos já ter finalizado as gravações. O grande problema dessas mudanças, por mais que ocorra uma preparação, é que isso desvaloriza o trabalho dos dubladores profissionais, que estudam durante anos para conseguir uma oportunidade na área.

Assim não é diferente para os modelos, quando o Juliano Floss (@julianofloss), Maya Massafera (@mayamassafera), entre outros são chamados para desfilar, as marcas estão querendo trazer visibilidade para os seus projetos, mas também estão desvalorizando a profissão dos modelos, que estudam, dedicam anos ao aprimoramento de técnicas e passam por uma rotina intensa de casting atrás de uma oportunidade para serem reconhecidos, para no final serem mal substituídos por pessoas despreparadas que podem comprometer a qualidade e integridade do desfile.

“A minha opinião de influenciadores que desfilam é de indignação e frustração, porque nós trabalhamos para isso, e simplesmente vem alguém que apenas com alguns números de seguidores consegue roubar a oportunidade de pessoas preparadas. Acredito que assim vira apenas marketing, e não moda, a cultura da moda se apaga.” diz Angelo.

Diante dessa situação, as marcas nacionais e grandes desfiles precisam encontrar uma forma mais adequada de conciliar as habilidades dos modelos profissionais com o alcance de atores, cantores e influenciadores digitais.

——————————————–

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira mais em Her Campus Cásper Líbero

Texto editado por Ana Luiza Sanfilippo