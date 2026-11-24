This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Você provavelmente já invejou, ou até se revoltou com a pele das personagens de filmes que acordam belíssimas: sem olheiras, com lábios corados, bochechas rosadas e aquele aspecto de “acordei assim”. Agora, essa estética virou tendência. A maquiagem natural e minimalista reúne produtos e técnicas que deixam a pele suave e leve, sem precisar de muita maquiagem.

Skincare vem antes da make

A ideia desta tendência não é transformar o rosto, e sim valorizá-lo. Em vez de cobrir imperfeições com várias camadas, a proposta é deixar a pele aparecer, com textura e algumas marcas, só que com o toque certo de cor onde ela faz diferença.

Aqui, o foco da make sai da correção e vai para a naturalidade. O resultado começa antes mesmo da maquiagem, a partir do skincare. Quando há pouca base e pouco corretivo, a pele precisa estar bem cuidada para sustentar o resultado. Por isso, o básico faz toda a diferença: limpar, hidratar e usar protetor solar todos os dias. Sem essa base, a maquiagem minimalista deixa de parecer leve e passa a evidenciar tudo o que a pele ainda precisa melhorar.

pouco produto, muito efeito

Com a pele cuidada, chega a hora de construir o efeito. Na maquiagem natural, a técnica importa mais do que a quantidade de produto: tudo está em saber onde aplicar, em que dose e em que ordem. Assim, um rosto que parece estar sem maquiagem ganha viço, cor e profundidade sem pesar.

Para construir o efeito translúcido, uma boa proposta é misturar sérum e base, o que deixa a textura mais fluida. A técnica consiste emtécnicaconsiste é aplicar a mistura só nos pontos que precisam de cobertura e preservar as nuances naturais da pele, o que reforça o aspecto leve da make.

A famosa maquiagem “sun-kissed” é uma das nuances desta tendência adotadas por famosas como a cantora Dua Lipa, e segue como uma opção de maquiagem natural com o produto-chave sendo o blush. Opte por tons avermelhados e alaranjados que reproduzem bem o aspecto “acabei de sair da praia”. Segundo Ernesto Casillas, maquiador de Zendaya que realizou a famosa make da atriz na premièrePremière de “A Odisseia“, a aplicação sugerida é espalhar o blush além das maçãs do rosto, levando a cor também às têmporas e à ponte do nariz.

Para um aspecto ainda mais natural, opte por apenas pentear as sobrancelhas com um gel, mantendo seu desenho natural. Ainda nos olhos, máscaras de cílios marrons são boas opções para quem não consegue sair sem aqueles “olhos de boneca”.

Para finalizar, um contorno labial e um hidratante labial. O iluminador leve em pontos estratégicos do rosto, como a ponta do nariz e acima das maçãs do rosto, é opcional, mas deixa esse combo ainda mais sofisticado sem perder a proposta natural.

o que não pode faltar na nécessaire

Assim, a maquiagem natural também depende de uma nécessaire com produtos que trabalham a favor da pele. A base dá lugar a opções mais leves, como skin tints, BB creams e bases de cobertura translúcida, que uniformizam o tom sem esconder a textura. O blush cremoso, em tons rosados, pêssego ou terracota, é o protagonista, e vale apostar nos multifuncionais, que servem também para os lábios. Para completar, um gel de sobrancelha, uma máscara de cílios marrom e um hidratante labial.

Entre indicações de produtos que são boas apostas, estão o Blush Stick Multifuncional da PAYOT, o skin tint, como o da Ruby Kisses e o corretivo, como o Glam Skin Sculpt, da Eudora.

No fim, a pele das personagens que acordam perfeitas continua sendo cenário de filme. A diferença é que a maquiagem natural e minimalista traz esse aspecto para o mundo real, e com poucos produtos. Com a pele cuidada, o toque certo de cor e uma nécessaire ideal, a pele ganha e a maquiagem apenas valoriza o que já está ali, do seu jeito e na sua dose.

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O artigo acima foi editado por Maria Luiza Comitre.

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