Massive Attack e Cavalera anunciam show em SP: Como o entretenimento tem se engajado em pautas socioambientais?

O mês de novembro estará repleto de shows internacionais no estado de São Paulo, dentre eles, Massive Attack contará com a presença no dia 13 no Espaço Unimed. Porém, não é apenas um show qualquer, mas sim, um encontro com a luta dos povos originários.

Os Artistas e a Ação

O grupo britânico Massive Attack, formado em Bristol, na Inglaterra, em 1988 e pioneiro do gênero “trip hop”, apresenta grande destaque global por sua música Safe From Harm, que atingiu mais de 10 milhões de streamings desde seu lançamento. Agora, a banda retorna com uma ação especial chamada “A resposta somos nós”, em colaboração com os artistas nacionais Cavalera, apoiando a visibilidade dos indígenas com a 30e.

A escolha de Max e Igor Cavalera é emblemática. Os irmãos, originários de Belo Horizonte e fundadores da icônica banda Sepultura, são conhecidos por dar voz aos povos com o álbum “Roots”, um dos mais influentes na história do heavy metal. A presença deles no palco reforça a responsabilidade social do evento e convida o público a participar da causa.

Como o evento promove o conhecimento socioambiental

Mais do que um espetáculo, o evento funciona como uma plataforma para promover o senso de urgência climática. A escolha ousada de realizar a apresentação em meados da COP 30 busca justamente ampliar essa conscientização, num momento em que as queimadas e a defesa das terras indígenas estão sendo globalmente discutidas.

A principal forma de promover esse conhecimento será dando presença de palco a três organizações: G9, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB).

As Vozes da Causa no Palco

Tais grupos atuam de forma conjunta em defesa dos direitos indígenas, da preservação ambiental e da valorização das culturas tradicionais, tornando-se vozes essenciais na luta por justiça climática e social.

O G9 é formado por nove organizações regionais que representam diferentes povos da Amazônia, unidos pela proteção de seus territórios. Já a APIB atua em âmbito nacional, articulando lideranças e fortalecendo a representatividade indígena. A COIAB, criada em 1989, é uma das maiores entidades indígenas do país e tem como missão garantir autonomia, direitos e respeito às tradições dos povos amazônicos.

Em comunicado conjunto, as organizações COIAB, APIB e G9 declararam:

“Nós, povos indígenas, subiremos ao palco como quem acende um fogo antigo no coração da noite. Ao lado de Massive Attack e Cavalera, transformaremos o som em levante. Nossas vozes – vivas, ancestrais, indomáveis – vão rasgar o ar, atravessar fronteiras e unir povos, da Amazônia ao Pacífico. Somos raíz que resiste, futuro que insiste. Nunca deixamos de estar aqui. Viemos lembrar que a Terra tem memória. E, por nós, ela pede: o desmonte da máquina que a devora. A resposta já está entre nós – ela brota do chão que pisamos coletivamente. A Resposta Somos Nós. Todos nós. Avançaremos.”

Junte-se à Causa: Ingressos e Realização

A realização deste evento fica a cargo da 30e, atualmente uma das maiores produtoras de entretenimento do Brasil. A inclusão de um show com um pilar de ativismo tão forte em seu calendário, unindo artistas de peso nacional e internacional, sinaliza a crescente relevância de pautas socioambientais e a responsabilidade da grande mídia em amplificá-las.

Para quem deseja não apenas testemunhar este encontro histórico entre Massive Attack e Cavalera, mas também apoiar diretamente a causa e as organizações presentes, os ingressos continuam disponíveis. A venda oficial ocorre pela plataforma Eventim, onde é possível consultar todos os detalhes, setores e valores. Mais do que uma simples noite de show, é a chance de participar ativamente de um manifesto.

