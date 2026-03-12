Luan Santana faz 35: Relembrando a carreira de um dos principais nomes do sertanejo da última década.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

“Meteoro”, “Amar Não É Pecado”, “Chuva de Arroz”, “Acordando o Prédio”, “Eu, Você o Mar e Ela”… é difícil contar nos dedos quantas músicas do aniversariante Luan Santana estão na ponta da língua de milhões de brasileiros.

Em 2026, um dos queridinhos do sertanejo completa 35 anos e ele aproveitou a data para viajar o país com a turnê “Registro Histórico”, que relembra todas as suas “Eras” musicais, trazendo nostalgia para as “luanetes”. Então, vamos reviver um pouco da trajetória do “gurizinho”, como ficou conhecido no início da carreira.

2008 – 2010: “Era Meteoro”

Após um início de carreira amador, em 2009 o cantor lançou seu primeiro álbum, “Tô de Cara”, já trazendo grandes hits como “Tô de Cara”, “Sinais” e o maior de todos, “Meteoro”. A música teve um ótimo desempenho na parada da Billboard Brasil e venceu o prêmio de “Música do Ano” na premiação “Melhores do Ano”. Sua “aparência de niño” conquistou o coração de milhares de pessoas e Luan passou a fazer centenas de shows pelo Brasil.

A era, inclusive, é referenciada na nova turnê: Luan recriou o look do clipe de Meteoro, já gravado na memória dos fãs.

2011 – 2014: “Era Romântica”

Depois de estourar no país, Luan lançou seu segundo álbum “Ao Vivo no Rio”, em 2011, contando com feats super especiais como Ivete Sangalo, Belinda e Zezé Di Camargo & Luciano. O lançamento trouxe à tona a versão romântica do cantor e foi nessa época que ele lançou a música “Amar Não É Pecado” – tema da novela Morde e Assopra – além de outras canções falando de amor.

Seus próximos lançamentos incluíram “Incondicional” do DVD “Quando Chega a Noite”, “Te Esperando”, “Garotas Inocentes Não Merecem Chorar” e “Te Vivo”, do projeto “O Nosso Tempo É Hoje”.

Foi nesse período que Luan Santana se consolidou como um dos principais nomes da música sertaneja brasileira.

2015 – 2018: “Era POP”

Ainda que seu primeiro trabalho de 2015 seja o “Acústico”, mais intimista e com estética dos anos 60, o cantor começou a ousar mais com suas músicas, buscando novos estilos para mesclar com o sertanejo, fácil de reconhecer em faixas como “Acordando o Prédio” do álbum “1977” (2016) e “Sofázinho” e “Vingança”, do projeto “Live Móvel” (2018).

2019 – 2021: “Era Digital”

Uma fase mais focada em singles e projetos paralelos, em 2019 foi lançado seu álbum “Viva” que contém os hits “Quando a Bad Bater” e “Choque Térmico”. Porém, por conta da pandemia de Covid-19, Luan focou em alguns outros planos e a era ficou marcada pelo single “Morena”.

2022 – 2024: “Era Luan City”

Pós-pandemia, o cantor investiu pesado em uma estética mais urbana para seus novos álbuns, “Luan City”, “Luan City 2.0” e “Luan Ao Vivo Na Lua – Crescente”. As músicas misturam sertanejo, pop e eletrônico, enquanto os shows passaram a criar uma atmosfera em que os fãs são transportados para uma cidade fictícia idealizada pelo cantor.

Esse período também marcou uma virada na vida pessoal de Luan, com a retomada do relacionamento com Jade Magalhães e o nascimento de sua filha, Serena.

2025 – atual: “Era Registro Histórico”

Após completar 18 anos de carreira, Luan Santana decidiu revisitar sua própria trajetória com o projeto “Registro Histórico”.

A turnê e o novo DVD reúnem seus maiores sucessos e celebram a força de sua base de fãs. Para as gravações do projeto, foram vendidos mais de 70 mil ingressos, mostrando a longevidade e o impacto de sua carreira.

Sem sombra de dúvidas, Luan Santana chegou como um meteoro às rádios e playlists de todo o país. Mesmo que você não conheça todas as eras ou a discografia completa do cantor, é difícil não ter ao menos uma música dele associada a algum momento da vida.

Aos 35 anos, Luan ainda tem muito a entregar e certamente continuará criando trilhas sonoras que marcam gerações de fãs.

PS: Parabéns Luan, que vai fazer aniversário na abertura da nova turnê!

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O artigo acima foi editado por Olivia Nogueira.

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