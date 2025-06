Loucas por café? Veja cinco drinks que você vai amar!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Se você é do tipo que nunca recusa um cafézinho, independente do horário, aqui é o seu lugar. Fugindo dos drinks básicos que todo mundo já conhece, é hora de mudar um pouco a lista de pedidos e conhecer novos queridinhos para as apaixonadas por café.

Ca phe muoi

Esse drink trazido do Vietnã que à primeira vista parece super estranho virou trend ano passado e surpreendeu com seu sabor equilibrado: amargo, doce e salgado na medida certa. Para você que curte uma explosão de sabores diferentes e não tem medo de arriscar, é o drink perfeito. A receita é simples: o café mais forte que encontrar, leite condensado, creme de leite e o SAL. Parece estranho, mas no final os sabores se completam.

Carajillo

Se o café já é bom sozinho, imagina acompanhado de licor 43. Para quem curte drinks alcoólicos, é possível misturar a bebida que te faz feliz no começo do dia com a que te faz feliz no fim dele. Carajillo é o tipo de drink que é impossível de ficar ruim, basta gostar dos ingredientes e de ser feliz. Apesar de ser um dos queridinhos, muita gente deixa de tomar por medo de se arrepender, mas acredite, é um caminho sem volta de tão gostoso.

Brûlée Coffee Latte

Inspirado no crème brûlée, esse drink parece ser uma sobremesa dentro do copo. Para os amantes de bebidas bem doces e quentinhas, essa é a escolha perfeita. Acompanhada de café forte, leite, creme e xarope de baunilha, o toque especial mora no açúcar caramelizado jogado por cima, que imita a casquinha da sobremesa. Perfeito para o inverno, esse drink não vai te deixar na mão na hora de se esquentar debaixo das cobertas.

Café marocchino

O café marocchino, além de muito gostoso, é fácil de ser feito em casa. Se drinks com café com gosto mais forte dos outros ingredientes te interessam, essa é uma boa opção, já que você pode mudar as quantidades dos ingredientes de acordo com seu gosto. É feito na maioria das vezes com chocolate, acompanhado de leite com espuma e uma dose de café. Mas, se preferir, pode trocar a base de chocolate por outros sabores de sua preferência, como por exemplo Nutella. Além de tudo, é um drink muito bonito por ter suas camadas bem separadinhas, entregando tudo até na aparência.

Espresso martini

Voltando para a categoria de drinks alcoólicos, o espresso martini não deixa a desejar. A primeira diferença para o Martini clássico é que neste não é utilizado gin, mas vodka, o que faz toda a diferença e dá um match muito maior com o café. A mistura de vodka com café pode parecer loucura, mas combina perfeitamente para aqueles que querem ficar animados e acordados, principalmente, misturando o melhor dos dois mundos.

A bebida é servida em taça de martini, passando um ar super chique com sua decoração e apresentação. Nessa mistura de licor de café, espresso e vodka, o drink gelado pode ter outros sabores de sua preferência, como baunilha e caramelo.

O artigo acima foi editado por Beatriz Tomagnini.

