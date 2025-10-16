Libertadores Feminina 2025: VAR, gigantes brasileiros e premiação histórica marcam evolução 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Desde o dia 2 de outubro, Buenos Aires respira futebol. A Libertadores Feminina 2025 invadiu a cidade com a força e a garra das mulheres e, até o dia 18, promete escrever mais um capítulo histórico da modalidade. Nesta edição o torneio chega com novidades impactantes que prometem mudar o cenário do futebol feminino.

A novidade do VAR

Entre as principais novidades desta edição a que mais se destaca é a implementação do VAR em todos os jogos, desde a fase de grupos até a final, feito inédito na história da Libertadores Feminina,que contava com o VAR apenas nas fases finais da competição.

A mudança, além de representar a frequente luta pela equidade e profissionalismo, simboliza um avanço na busca por justiça entre os torneios feminino e masculino, que já contava com essa tecnologia há anos. O recurso representa para as atletas e para a própria modalidade mais precisão nas decisões e, principalmente, o respeito à competitividade do futebol feminino, reconhecendo que cada detalhe merece o mesmo cuidado que os jogos masculinos.

Brasileiras em campo

O Brasil segue dominando o cenário sul-americano. Com Corinthians, Ferroviária e São Paulo entre as 16 equipes participantes, o país dominou a fase de grupos e chega às quartas de final com muita moral.

O atual campeão Corinthians, passou pela fase de grupos com tranquilidade e se classificou em primeiro no Grupo A, depois da vitória por 4×0 em cima do Boca Juniors e com direito a hat-trick de Gabi Zanotti. Agora o desafio das Brabas, do Timão, é encarar a Ferroviária na semifinal no dia 15 de outubro, às 20 horas.

As Guerreiras Grenás, da Ferroviária, também se classificaram em primeiro no seu grupo e vêm embaladas depois da vitória contra o Independiente Dragonas, por 3×0. O confronto que garante pelo menos uma equipe brasileira na final, promete muita intensidade e equilíbrio tático.

O São Paulo, por outro lado, se despediu do torneio após perder por 2×0 do Deportivo Cali, nas quartas de final, encerrando sua participação em segundo lugar do Grupo C, atrás da equipe do Colo Colo.

As semifinais acontecerão em jogo único no estádio Florencio Sola, em Banfield. O vencedor de Corinthians x Ferroviária enfrenta o vencedor de Colo Colo x Deportivo Cali, que se enfrentam, também, no dia 15 de outubro, às 16 horas. Considerando o retrospecto, o futebol brasileiro já entra em campo como favorito, mas a busca pela glória eterna sempre conta com a emoção e a imprevisibilidade do futebol.

Premiação

Pela primeira vez o simples fato de participar da competição rende uma quantia-base às equipes de cerca de R$ 267 mil, um reconhecimento mínimo por um espetáculo que move multidões e que está, cada vez mais, ganhando espaço, mesmo sem a mesma visibilidade do futebol masculino.

A equipe vice-campeã levará um prêmio de cerca de R$ 4 milhões, enquanto as grandes campeãs de 2025, levam cerca de R$ 10 milhões, sendo esta a maior premiação da história da competição.

A esperança no futebol feminino

A Libertadores Feminina 2025 nos mostra o quanto o futebol das mulheres pode ser competitivo, emocionante e muito bom tecnicamente. O torneio deste ano consolida a ideia de que o futebol feminino sul-americano não precisa mais provar o seu valor, elas jogam, encantam e ganham cada vez mais espaço e reconhecimento.

O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!