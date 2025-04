Liam Lawson substituído: confira outros pilotos que foram substituído durante a temporada

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Depois de substituir Daniel Ricciardo na Visa Cash App RB em 2024, Liam Lawson começou a ganhar destaque por seu talento e carisma. Enquanto o neozelandês conquistava não só o coração do público, mas também a atenção dos chefes da Red Bull Racing, Sergio Pérez — companheiro de Max Verstappen e segundo piloto do time na época — perdia espaço no esporte a cada corrida, com desempenhos que pareciam só piorar. Nesse contexto, a Red Bull decidiu substituir o mexicano por Lawson para a atual temporada da Fórmula 1.

Mesmo com seu bom desempenho em 2024 e nos testes de pós-temporada, Lawson demonstrou muita dificuldade com o carro da RBR nas duas primeiras corridas do ano, resultando em péssimos resultados, o que gerou insatisfação dentro da equipe. Na quinta-feira, 27 de fevereiro, a Red Bull Racing comunicou oficialmente a substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda para o restante da temporada.

A Fórmula 1 e suas substituições

Liam Lawson não é um caso isolado. O esporte já sofreu, ao longo de sua história, algumas substituições durante suas temporadas. Pensando nisso, a HC reuniu outros exemplos recentes de pilotos que também foram rebaixados – ou demitidos- durante o campeonato da Fórmula 1.

Nyck de Vries

Depois de substituir Alex Albon no Grande Prêmio da Itália em 2022, Nyck de Vries — na época piloto de testes da Mercedes — chamou a atenção dos fãs e das equipes da Fórmula 1 pelo ótimo resultado: um nono lugar com a Williams do tailandês em sua corrida de estreia. O bom desempenho foi suficiente para garantir um contrato com a Alpha Tauri no ano seguinte, dando início a sua primeira temporada como titular na categoria.

A temporada, que prometia ser seu passe de entrada para uma longa carreira na principal categoria do automobilismo, acabou se tornando um grande pesadelo, marcada por um baixo desempenho e diversos acidentes. Vale frisar que o carro de Nyck de Vries não era um dos melhores da temporada, e o piloto começou o ano fora da zona de pontuação, demonstrando dificuldades em se adaptar ao equipamento.

Embora tenha alcançado posições melhores que seu companheiro de equipe em algumas corridas, a falta de pontos começou a desgastar sua relação com o time. Após críticas públicas feitas pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko, a situação de De Vries ficou ainda mais delicada. Algum tempo depois, ele foi substituído por Daniel Ricciardo, que assumiu o restante da temporada como piloto principal da Alpha Tauri.

Mesmo já sendo esperada, a substituição de Nyck de Vries surpreendeu boa parte do público, que não via uma situação como essa havia algum tempo. No fim, De Vries passou um período afastado do automobilismo e, posteriormente, retornou à Fórmula E — categoria em que compete até hoje.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo passou a maior parte do início de sua carreira correndo pelas equipes da Red Bull, mas ficou insatisfeito com a decisão do time de deixar de usar os motores Renault para adotar os motores Honda. Por esse motivo, decidiu assinar contrato com a Renault F1 Team para as temporadas de 2019 e 2020.

Depois disso, o australiano passou pela McLaren, mas teve um desempenho muito abaixo do esperado e acabou perdendo sua vaga para o também australiano Oscar Piastri. Após a substituição, Ricciardo retornou à Red Bull como piloto reserva, e recebeu uma nova chance de correr pelo time secundário da RBR, a Alpha Tauri, substituindo Nyck de Vries no meio da temporada.

Entrando após as dez primeiras corridas da temporada, Daniel Ricciardo não demonstrou um desempenho expressivo nas provas seguintes e acabou sofrendo um acidente durante o treino livre do Grande Prêmio da Holanda, fraturando o pulso. Com isso, foi substituído por Liam Lawson, até se recuperar.

Na temporada seguinte, em 2024, o australiano continuou com um desempenho fraco e foi definitivamente substituído pelo neozelandês após o Grande Prêmio de Singapura. Desde então, Ricciardo não retornou à Fórmula 1 e decidiu focar em outros projetos.

Logan Sargeant

Mesmo com o fraco desempenho em 2023, Logan Sargeant recebeu uma segunda chance para continuar na Williams Racing em 2024 e, assim, tentar evoluir como piloto. Apesar dos crescentes questionamentos sobre essa decisão, James Vowles, chefe de equipe da Williams, continuava a defender o piloto e acreditava em sua melhora.

A temporada, no entanto, já começou mal para Sargeant, que terminou a primeira corrida em último lugar. O restante do ano também foi decepcionante, com baixas colocações e ausência de pontos, o que começou a prejudicar o desempenho geral da equipe.

Durante o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Holanda, o piloto sofreu um grave acidente. O desempenho do atleta no geral não era uma das melhores, mas após o incidente sua performance e permanência na categoria foi colocada à prova.

Essa foi a última prova de Logan Sargeant pela Williams, que optou por substituí-lo pelo argentino Franco Colapinto para o restante da temporada. Desde então, Logan participou de algumas outras categorias do automobilismo, mas não retornou à Fórmula 1 — e parece estar considerando a aposentadoria.

Pierre Gasly

Em 2019, Pierre Gasly começou a temporada como um dos pilotos titulares da Red Bull Racing, ao lado de Max Verstappen. A pressão sobre o piloto francês já era esperada, mas a situação piorou quando a diferença de pontos entre os dois começou a crescer, junto com a insatisfação da equipe austríaca.

Ao perceber a dificuldade de Gasly em acompanhar o desempenho do companheiro de equipe, a Red Bull optou por substituí-lo por Alex Albon no meio da temporada, rebaixando o francês para o time B, então chamado de Toro Rosso.

Até hoje, a substituição de Pierre Gasly causa indignação em muitos fãs do esporte, especialmente por conta da grande exposição que o episódio teve na série documental da Fórmula 1, Drive to Survive, produzida pela Netflix.

Gasly permaneceu por um bom tempo no time secundário da Red Bull até decidir se desvincular definitivamente da equipe e assinar contrato com a Alpine em 2023, equipe pela qual pilota atualmente.

