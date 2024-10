Leitura dinâmica: a necessidade de se consumir tudo o mais rápido possível

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

“Terminei um livro de 600 páginas em um dia!”, falam com muito ânimo os leitores e criadores de conteúdo que compartilham suas rotinas de leitura no TikTok ou no Instagram. Falas como essa, são muito comuns nas plataformas digitais entre os influenciadores, ou melhor, Booktokers e Bookgrams.

Em uma geração naturalmente acelerada, em que o tempo não pode ser desperdiçado e que a produtividade é, a todo segundo, desejada, a relação com os livros e leitura não seria diferente: precisamos consumir tudo o mais rápido possível!

AfINAL, O QUE É A LEITURA DINÂMICA?

Nascida na pós-Segunda Guerra, pela educadora norte-americana Evelyn Wood, o método de leitura dinâmica consiste em nada mais do que aumentar a velocidade e a eficiência de uma leitura. O método surgiu da necessidade de otimizar o tempo do hábito em um mundo que se torna cada vez mais complexo e cheio de informações. Seu principal objetivo é permitir que o leitor retenha o conteúdo de um texto de forma mais rápida, sem comprometer a qualidade da compreensão.

Entre as técnicas utilizadas na leitura dinâmica estão: o treinamento do campo visual, para captar mais palavras por vez; a eliminação da vocalização durante a leitura (quando o leitor “fala” mentalmente as palavras à medida que lê); e o uso de guias visuais, como os dedos ou um marcador, para acelerar o movimento dos olhos na página.

Além disso, o método envolve o desenvolvimento da capacidade de distinguir rapidamente informações principais de secundárias, o que permite ao leitor focar nos pontos essenciais do texto.

Outro aspecto fundamental é o aumento da concentração. Técnicas como a leitura em blocos, onde se captura grupos de palavras em vez de ler uma por vez, ajudam a evitar distrações e a melhorar a fluidez da leitura. O leitor dinâmico é treinado a lidar com textos mais longos e complexos de forma mais eficiente, extraindo o que “realmente importa” em menos tempo.

Se for praticada com constância, a leitura dinâmica promete ganhos significativos de produtividade, sendo especialmente útil em circunstâncias profissionais e acadêmicas, em que a quantidade de material a ser lido normalmente é grande.

A técnica, que foi mostrada ser tão útil e eficaz, vem sendo questionada por alguns leitores que defendem uma leitura mais atenciosa, que apreciam os detalhes e respeitam o fluxo natural dos olhos.

Será que uma leitura tão rápida é realmente capaz de impactar, ser absorvida, e analisada criticamente pelo leitor? Existem momentos adequados ou inadequados para a aplicação dessa técnica?

CERTO OU ERRADO?

O fato é que não existe um certo ou errado quando se trata de leitura. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e estilo de absorção de informações, e o que funciona para um pode não ser eficaz para outro.

A leitura dinâmica pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles que precisam consumir grandes volumes de texto em um curto período, mas é importante lembrar que a qualidade da compreensão pode ser sim, impactada.

Maria Luiza Panico é estudante de jornalismo apaixonada por livros e praticante da leitura dinâmica. Ela relata que, após ler um livro de aproximadamente 500 páginas em um período estreito, vai para o próximo livro e acaba esquecendo as histórias que acabou de ler.

Alguns defendem que, com prática, é possível aumentar a velocidade de leitura sem sacrificar a retenção, enquanto outros acreditam que uma leitura mais atenta e lenta permite uma análise mais profunda e reflexiva do conteúdo sem contar o aproveitamento da leitura.

O mais importante é encontrar um equilíbrio que atenda às suas necessidades específicas, seja para fins acadêmicos, profissionais ou pessoais.

Além disso, o objetivo da leitura deve ser considerado. Ler para adquirir conhecimento detalhado; refletir sobre conceitos complexos; ou simplesmente obter uma visão geral de um assunto são propósitos distintos, e a técnica de leitura utilizada deve se alinhar a esses objetivos. Os mecanismos para uma leitura mais veloz podem ser úteis em alguns contextos, mas não devem ser vistos como uma solução única para todos os tipos de leitura e nem normalizada quando se trata sobre leitura por hobbie.

O texto acima foi editado por Julia Pujar.

