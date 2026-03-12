Procurando lançamentos? Os 10 filmes mais aguardados do ano

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

2025 foi um ano extremamente memorável, não apenas para o público, mas para a crítica. Filmes como O Agente Secreto, Pecadores, A Hora do Mal e Superman, marcaram a história do cinema e cativaram os espectadores com suas narrativas carregadas de sensibilidade, crítica e, acima de tudo, maneiras únicas de contar histórias.

Após essa surpresa positiva, as expectativas para os longas-metragens de 2026 se tornam cada vez mais altas. O ano promete levar às telonas diversas sequências e adaptações literárias, ganhando a atenção de outros públicos que vão além dos cinéfilos.

Confira, a seguir, os 10 filmes mais esperados do ano de 2026:

1. A ODISSEIA

O aclamado e premiado diretor Christopher Nolan dirige esta adaptação de um clássico da literatura, que promete ser um dos maiores lançamentos do ano. A Odisseia conta a perigosa jornada de 10 anos do herói grego Odisseu para retornar à Ítaca, após a Guerra de Tróia.

Com um elenco de peso, que conta com nomes como: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway, A Odisseia já está sendo cotado como um forte candidato a indicações ao Oscar. O longa deve estrear dia 16 de julho nos cinemas.

2. VINGADORES: DOUTOR DESTINO

Para os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel, o quinto filme dos Vingadores será um evento emocionante e imperdível nos cinemas. Marcando a volta do ator de longa data da franquia, Robert Downey Jr, dessa vez como o grande vilão da trama, o personagem provocará uma crise multiversal catastrófica e fará com que heróis como o Quarteto Fantástico e os Vingadores se unam pela primeira vez nas telonas para enfrentar sua ameaça.

O filme tão aguardado estreia nos cinemas no dia 17 de dezembro.

3. O DIABO VESTE PRADA 2

19 anos após o lançamento do original, Anne Hathaway retorna ao seu papel de Andy Sachs ao lado de Meryl Streep, em uma continuação mais moderna de um dos maiores filmes de comédia dos anos 2000.

Nesta continuação, Miranda Priestly irá enfrentar o declínio da mídia impressa e a aposentadoria, fazendo com que tenha que lidar com sua ex-assistente Emily Charlton (interpretada por Emily Blunt) que agora é uma poderosa executiva de luxo. A volta dessa história nas telonas está com a data marcada para 1º de maio.

4. DUna: parte 3

O novo capítulo da famosa adaptação literária, premiada no Oscar, pretende encerrar a trilogia de Dennis Villeneuve. A terceira parte promete uma narrativa ainda mais psicodélica e fantasiosa que as anteriores, apresentando Paul Atreides como Imperador do universo, enfrentando as consequências de sua guerra santa, doze anos após o último filme. A estreia está prevista para o dia 18 de dezembro.

5. verity

A adaptação do thriller psicológico de Colleen Hoover gerou grandes expectativas dos fãs da escritora e pessoas apaixonadas por narrativas de suspense, principalmente após o anúncio do elenco recheado de estrelas como Anne Hathaway e Dakota Johnson.

O longa conta a história de uma ghostwriter, contratada para finalizar uma série literária de sucesso após a autora fica paralisada ao sofrer um acidente. Mas, no entanto, verdades sombrias começam a aparecer ao decorrer da trama. Verity será lançado no dia 2 de outubro nos cinemas.

6. SUPERGIRL

Após o sucesso do filme Superman, dirigido por James Gunn, as expectativas para o filme que apresentará a prima do herói seguem aumentando cada vez mais entre os fãs da DC Comics.

Kara Zor- El sai em uma jornada interestelar sombria, em busca de vingança e justiça pelos seus anos de sobrevivência e a destruição de Krypton. O longa tem sua estréia programada para o dia 26 de junho.

7. JOGOS VORAZES: AMANHECER NA COLHEITA

A aclamada franquia lançará seu sexto filme com a premissa de, novamente, introduzir os telespectadores à história que antecede os 4 primeiros filmes, dessa vez, seguindo os acontecimentos do quinquagésimo Jogos Vorazes, quando Haymitch Abernathy é sorteado e precisa sobreviver aos desafios. O filme estará em cartazes dos cinemas a partir do dia 20 de novembro.

8. homem-aranha: um novo dia

A sequência mostrará a vida de Peter Parker 4 anos após os acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e apresentará o herói em seu auge enfrentando uma onda de crimes incomuns e jamais enfrentados, além de introduzir uma nova personagem, interpretada pela atriz Sadie Sink, conhecida por seu papel na série Stranger Things, da Netflix. A estreia do filme está marcada para o dia 30 de julho.

9. dia d

Com a direção do renomado vencedor do Oscar, Steven Spielberg, esta história original de ficção científica e fantasia apresentará um mundo caótico após a aparição de OVNIs na Terra, explorando o impacto dessa descoberta na sociedade.

O longa, estrelado por Emily Blunt, Josh O’Connor e Colin Firth, tem sua data de estreia programada para o dia 12 de junho.

10. toy story 5

Sete anos após o lançamento do quarto filme, o estúdio Pixar volta para contar mais uma aventura de Woody e Buzz, desta vez enfrentando um novo “vilão”, as telas.

O filme promete unir elementos atuais à narrativa clássica da franquia, agradando diferentes gerações. A estreia está prevista para o dia 18 de junho.

