Lady Gaga faz 39 anos: relembre a carreira da Mother Monster

No dia 28 de março de 1986, nascia um dos maiores nomes da cultura pop mundial: Lady Gaga. Com 39 anos, a cantora se destaca pela versatilidade, pelo impacto e influência na indústria musical, além de ser uma defensora dos direitos LGBTQIA+ e ter uma carreira que atravessa a música, cinema e moda.

Em clima de celebração e na expectativa pelo megashow da diva no Brasil, vamos relembrar alguns pontos altos da carreira da nossa Mother Monster!

“Nunca mais me chame de Stefani”

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conhecida mundialmente como Lady Gaga, nasceu em Nova Iorque, filha de um casal de origens simples. Na escola, já era reconhecida por sua excentricidade. A cantora contou em algumas entrevistas que se sentia estranha e deslocada no ambiente escolar.

O talento para a música aflorou cedo: aos 4 anos, Stefani já tocava piano. A paixão ainda trouxe uma conexão com o teatro! No ensino médio, Gaga começou a se envolver com teatro musical e, assim, foi admitida na Tisch School of the Arts, uma das mais prestigiadas escolas de artes do mundo, onde estudou música e aprimorou suas habilidades de composição.

No segundo ano, decidiu que era o momento de focar 100% em sua carreira musical e fez um trato com o pai: ele pagaria o aluguel por 1 ano, desde que, caso tudo desse errado na música, ela se matriculasse novamente na Tisch.

Aos 19 anos, Gaga assinou contrato com sua primeira gravadora, a Def Jam Recordings, mas saiu depois de 3 meses. Ela passou a se apresentar em bares undergrounds, desenvolvendo um dos seus pontos fortes: a performance. Nessa fase, ela conheceu a Lady Starlight, com quem criou o show Lady Gaga and The Starlight Revue, um espetáculo inspirado no glam rock dos anos 1970.

A artista foi descoberta pelo produtor Rob Fusari (que já havia trabalhado com artistas como Whitney Houston e Destiny’s Child), que, na época, procurava uma vocalista para fazer parte de uma banda. Fusari foi um dos responsáveis pela saída de Gaga das raízes do rock para um pop mais dançante.

Uma artista pop precisava de um nome à altura. Fusari contou que sempre cantava ‘Rádio Ga Ga’, da banda Queen, quando Stefani entrava no estúdio. Um dia, quando foi mandar uma mensagem citando a canção, a palavra “rádio” foi trocada por “lady”, e assim Lady Gaga teria dito: “É isso. Nunca mais me chame de Stefani”. Outra versão é que o nome simplesmente teria surgido de encontros comerciais.

O começo do sucesso

Pouco depois do início de sua carreira, Lady Gaga assinou um contrato com a Interscope Records e passou a trabalhar como compositora, escrevendo para artistas como Britney Spears, Fergie e The Pussycat Dolls.

Em 2008, sua grande chance chegou. Gaga conheceu o cantor Akon, que se impressionou com as habilidades vocais da jovem e a contratou para a sua gravadora KonLive Distribution. Assim, o álbum de estreia de Lady Gaga,The Fame, foi lançado no mesmo ano, responsável por hits como “Just Dance”, “Paparazzi” e “Poker Face”.

O disco vendeu cerca de 12 milhões de cópias ao redor do mundo, conquistou seu primeiro Grammy de Melhor Gravação Dance com ‘Poker Face’, foi indicada para 9 categorias do VMA de 2009, seu primeiro single, “Just Dance”, atingiu o topo das paradas musicais de vários países. O público, então, conheceu uma artista que estava obstinada ao sucesso.

O álbum seguinte, The Fame Monster, veio como uma extensão do The Fame e trouxe o maior sucesso da carreira de Lady Gaga: a música “Bad Romance”.

Os clipes chocantes, as aparições excêntricas e as bandeiras erguidas por Gaga desde o começo geraram uma reação mista no público. Havia uma sensação de curiosidade positiva em ter uma artista tão singular na cena pop, enquanto muitos a consideravam exagerada e até uma “cópia” da Madonna.

Milhares de boatos surgiram junto com a artista. Alguns ainda são memes até hoje, como, por exemplo, a teoria de que Gaga seria hermafrodita, que teria plagiado Madonna ou até feito um pacto com o diabo.

Passando por cima de todas as mentiras, a relação de Gaga com os little monsters (como é chamada sua fanbase) se fortificou durante sua primeira turnê, a “Monster Ball Tour”, já que a artista se colocava como um pilar para os fãs e sempre os aconselhava durante os shows, falando sempre de empoderamento e aceitação.

Com a “Monster Ball Tour” consolidando seu status como um fenômeno global, Lady Gaga não parou por aí. Em 2011, lançou Born This Way, um álbum que não só vendeu milhões de cópias, mas também se tornou um verdadeiro movimento cultural. A faixa-título virou um hino LGBTQIA+ e reforçou ainda mais a conexão entre Gaga e seus fãs. Além disso, a cantora também fundou a Born This Way Foundation, uma organização que visa promover a saúde mental e o bem-estar dos jovens, com foco na inclusão e no apoio à comunidade.

O começo da carreira de Lady Gaga não foi fácil. A cantora enfrentou muitos obstáculos, incluindo abusos e problemas pessoais que marcaram sua jornada. Durante seus primeiros anos em Nova York, ela passou por momentos difíceis e se envolveu com o abuso de substâncias, algo que, mais tarde, revelaria ao público ao falar sobre sua luta para superar esse ciclo.

Multiartista!

Sempre desafiando expectativas, Lady Gaga experimentou diferentes sonoridades ao longo dos anos. Do pop ousado de ARTPOP ao jazz refinado em Cheek to Cheek, parceria com Tony Bennett, ela mostrou ser definitivamente versátil. Mas foi em 2016 que Gaga deu mais uma virada na carreira, desta vez com Joanne, um álbum mais pessoal e introspectivo. No ano seguinte, sua apresentação no Super Bowl marcou um dos momentos mais icônicos da sua carreira.

E se ainda havia dúvidas de seu talento multifacetado, Nasce Uma Estrela veio para provar seu poder também como atriz! O filme lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz e a estatueta de Melhor Canção Original por “Shallow”, um dos maiores sucessos de sua carreira. Como atriz, estrelou também American Horror Story, Casa Gucci e foi até a emblemática Arlequina em Coringa: Delírio a Dois!

Depois do “Brazil. I’m Devastated…” ELA VEM SIM!

Gaga só veio ao Brasil uma única vez, em 2012, com a turnê “Born This Way Ball Tour”. Em 2017, foi anunciada como headliner do Rock In Rio, fato que gerou comoção em milhares de fãs no país. Infelizmente, por questões de saúde, precisou cancelar a apresentação, deixando os fãs verdadeiramente devastados…

Agora, uma linda homenagem para os traumatizados do “ela não vem mais”: Lady Gaga retorna ao Brasil para um show gratuito em Copacabana! A apresentação acontecerá no dia 3 de maio, e a Mother Monster retorna ao país para promover seu novo álbum Mayhem! Estamos prontos e ansiosos para um espetáculo que promete ser histórico! O “Brazil, I’m devastated” fica para trás, e fãs de todo o mundo podem se unir à celebração da carreira dessa artista histórica!

