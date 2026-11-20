This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Em 1888, a assinatura da Lei Áurea encerrou oficialmente a escravidão no Brasil, mas não garantiu condições para que a população negra reconstruísse sua vida com dignidade. Sem acesso à terra, à educação e a oportunidades de trabalho, milhares de pessoas libertas foram deixadas à margem de uma sociedade que continuava reproduzindo estruturas de exclusão.

Mais de 130 anos depois, as consequências desse processo permanecem visíveis. Da formação dos territórios periféricos às desigualdades no mercado de trabalho e às discussões sobre cotas raciais nas universidades, compreender a história brasileira é essencial para entender por que a reparação ainda é necessária.

A abolição sem inclusão: como a desigualdade ocupou as cidades

Diferentemente de outros países que adotaram medidas de reparação após processos de emancipação, o Brasil não estabeleceu programas de distribuição de terras, indenização ou inclusão profissional para os ex-escravizados. Na prática, a liberdade jurídica não significou acesso às mesmas oportunidades.

Esse cenário contribuiu para a formação de uma estrutura social fortemente marcada pela desigualdade racial. Sem recursos financeiros, moradia adequada ou acesso à educação, muitas famílias negras precisaram construir suas vidas em condições precárias, enquanto a sociedade brasileira continuava concentrando oportunidades e propriedades nas mãos de grupos que já detinham poder econômico.

Os reflexos dessa realidade aparecem nos dados do IBGE. No Censo Demográfico de 2022, pessoas pretas e pardas representaram 72,9% dos moradores de favelas e comunidades urbanas do país. São aproximadamente 12 milhões de pessoas negras vivendo nesses territórios, que historicamente enfrentam dificuldades relacionadas à infraestrutura, ao saneamento e ao acesso a serviços públicos.

É importante destacar que as favelas não surgiram exclusivamente em decorrência da abolição da escravatura, nem foram ocupadas apenas pela população negra. Entretanto, a ausência de políticas de inclusão após a escravidão, somada às desigualdades econômicas e às políticas de exclusão habitacional, contribuiu para um processo de marginalização que atingiu especialmente a população negra.

A concentração da população negra nesses espaços não é uma coincidência isolada. Ela evidencia como desigualdades históricas também se manifestam na distribuição territorial e no acesso à moradia.

Afinal, quando determinados grupos passam gerações enfrentando barreiras econômicas e sociais, as consequências ultrapassam a esfera individual e atingem toda a estrutura da sociedade.

O racismo que atravessa gerações

Embora a escravização tenha sido abolida há mais de um século, o racismo continua influenciando as oportunidades e as condições de vida da população negra. A desigualdade não se manifesta apenas em episódios explícitos de discriminação, mas também em estruturas que dificultam o acesso a direitos e oportunidades.

No mercado de trabalho, por exemplo, a disparidade aparece nos cargos de liderança. Mesmo quando ocupam posições semelhantes, trabalhadores brancos apresentam rendimentos superiores aos de trabalhadores pretos ou pardos. A diferença demonstra que a escolaridade e a inserção profissional, embora importantes, não eliminam automaticamente as desigualdades raciais.

Outro aspecto dessa discussão é a representatividade. A presença reduzida de pessoas negras em determinados espaços de decisão política, econômica e institucional evidencia que o acesso ao poder também é atravessado por desigualdades históricas.

O racismo estrutural ajuda a compreender como práticas, instituições e relações sociais podem reproduzir desigualdades mesmo quando não existe uma manifestação explícita de preconceito.

Não se trata apenas de atitudes individuais, mas de um sistema que, ao longo do tempo, favoreceu determinados grupos e dificultou a ascensão de outros.

Cotas raciais: por que a igualdade precisa considerar as diferenças?

Entre as principais políticas de reparação histórica adotadas no Brasil estão as ações afirmativas, especialmente as cotas raciais nas universidades públicas. Criadas para ampliar o acesso de grupos historicamente excluídos do ensino superior, essas medidas buscam enfrentar desigualdades que não podem ser explicadas apenas pelas condições individuais de cada estudante.

A Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) estabeleceu a reserva de vagas nas instituições federais de ensino para estudantes que cursaram integralmente a educação básica em escolas públicas, considerando também critérios de renda, raça e deficiência. Em 2023, a legislação foi atualizada pela Lei nº 14.723, que incluiu estudantes quilombolas entre os beneficiários e modificou os critérios de distribuição das vagas.

Mas por que as cotas raciais continuam sendo necessárias?

A necessidade das cotas raciais está na desigualdade de oportunidades. Estudantes negros, especialmente aqueles que também enfrentam vulnerabilidade econômica, muitas vezes encontram obstáculos relacionados à qualidade da educação básica, à necessidade de conciliar trabalho e estudo e à falta de acesso a recursos que favorecem a preparação para processos seletivos.

Nesse sentido, defender que todos os candidatos sejam avaliados exclusivamente pelos mesmos critérios, sem considerar essas diferenças, pode significar ignorar que nem todos tiveram as mesmas condições de preparação.

Os resultados das políticas afirmativas também ajudam a responder às críticas. Dados do Censo da Educação Superior 2023, divulgados pelo Inep, mostram que estudantes que ingressaram em universidades federais por meio de cotas em 2014 apresentaram uma taxa de conclusão 10% superior à dos não cotistas ao longo de uma década, entre 2014 e 2023. O resultado contraria a ideia de que o ingresso por ações afirmativas comprometeria o desempenho acadêmico dos estudantes.

Além de ampliar o acesso, portanto, as cotas demonstram que estudantes beneficiados por essas políticas conseguem acompanhar e concluir a graduação. A discussão também reforça a importância de garantir condições de permanência, como bolsas, alimentação, moradia estudantil e assistência acadêmica.

A resistência às cotas e o debate dentro da política

Apesar dos resultados e dos avanços proporcionados pelas ações afirmativas, as cotas raciais continuam sendo alvo de questionamentos, inclusive dentro do Congresso Nacional.

Parte dos argumentos contrários à política defende que critérios exclusivamente socioeconômicos seriam suficientes para promover a inclusão, tornando desnecessária a utilização da raça como um dos fatores de acesso às universidades.

Um exemplo recente da resistência às políticas de reparação aconteceu em Santa Catarina. Em dezembro de 2025, a Assembleia Legislativa do estado aprovou o Projeto de Lei 753/2025, posteriormente sancionado pelo governador Jorginho Mello em 22 de janeiro de 2026.

A medida proibia cotas raciais e outras ações afirmativas em instituições de ensino superior públicas ou que recebessem recursos estaduais, mantendo apenas reservas de vagas para pessoas com deficiência, critérios exclusivamente econômicos e estudantes da rede pública estadual.

Entretanto, em abril de 2026, o Supremo Tribunal Federal declarou a lei inconstitucional por unanimidade, reafirmando a legitimidade das políticas de ações afirmativas como instrumentos de combate às desigualdades raciais.

O principal argumento utilizado por críticos das cotas raciais é a ideia de que a condição financeira deveria ser o principal critério para determinar quem precisa de políticas de inclusão. Entretanto, essa perspectiva não considera todas as dimensões da desigualdade racial brasileira.

A vulnerabilidade econômica e o racismo estão relacionados, mas não são fenômenos idênticos. Uma pessoa negra pode enfrentar discriminação racial independentemente de sua renda, assim como a desigualdade de oportunidades não desaparece automaticamente quando há uma melhoria nas condições financeiras.

É justamente por isso que as políticas afirmativas consideram diferentes fatores. A reserva de vagas não busca apenas atender estudantes em situação de pobreza, mas também enfrentar uma exclusão histórica que ultrapassa os limites econômicos.

Questionar a efetividade das políticas públicas faz parte do debate democrático. No entanto, qualquer discussão sobre a manutenção ou substituição das cotas precisa considerar os dados sobre desigualdade racial, os resultados alcançados pelas ações afirmativas e as condições históricas que justificaram sua criação.



Reparação histórica não é privilégio

A reparação histórica vai muito além das cotas universitárias. Ela envolve o reconhecimento das violências cometidas contra a população negra e a criação de condições para enfrentar suas consequências. Isso inclui políticas de acesso à educação, moradia, saúde, emprego, segurança, representatividade e valorização da cultura afro-brasileira.

Celebrado em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra representa um momento importante para reconhecer a resistência da população negra e refletir sobre as desigualdades que ainda fazem parte da sociedade brasileira. Entretanto, a discussão sobre justiça racial não pode ficar restrita ao calendário ou às campanhas realizadas durante esse período.

Afinal, não é possível falar em igualdade sem considerar as diferentes condições históricas que marcaram a formação do país.

Se a população negra foi sistematicamente privada de direitos e oportunidades durante séculos, enfrentar as consequências desse processo exige medidas concretas e contínuas.

A reparação não representa um privilégio concedido a uma parcela da sociedade, mas uma tentativa de corrigir desigualdades construídas ao longo de gerações.

Reconhecer o passado é necessário, mas transformar suas consequências é indispensável para que a liberdade conquistada em 1888 também se traduza em igualdade de direitos e oportunidades no presente.

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O artigo acima foi editado por Luiza Kellmann.

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