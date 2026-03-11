Jamie e Claire estão de volta para a despedida! O que esperar da última temporada de Outlander? 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Após meses de espera e antecipação, a despedida de uma das séries de romance mais amadas da última década começou. Trazendo drama, nostalgia e suspense, o primeiro episódio da última temporada de Outlander, intitulado Soul of a Rebel, prepara os fãs para o adeus aos Frasers.

Conhecida principalmente pela história de amor entre Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitríona Balfe) e prestigiada pela abordagem de temas críticos enfrentados no século XVIII, frequentemente enaltecidos pela perspectiva feminina, Outlander retorna pela última vez com um enredo emocionante e intrigante, buscando o fechamento de um ‘arco’ marcante.

O episódio

O episódio começa já em referência ao final da sétima temporada, quando Claire escutou Fanny (Florrie Wilkinson) cantar “I do like to be beside the seaside”, música que ela mesma cantou quando segurou Faith nos braços, sua filha natimorta. Ela apresenta a Jamie a suposição de que Fanny possa ter alguma ligação parental com os Fraser, o que os leva a buscar mais informações sobre a filha que eles acreditaram ter perdido décadas antes.

Todas as coincidências e suposições os levam a crer que, apesar dos acontecimentos da segunda temporada, Faith tenha sobrevivido. A menina teria se casado, tido duas filhas (Jane, que tirou a própria vida na temporada passada, e Fanny) e enfrentado uma série de dificuldades, além de ter encarado uma morte brutal. A situação desestabiliza o casal por completo, ao ponto de Claire, tomada pela revolta e pelo luto, decidir fazer justiça com as próprias mãos e matar o homem responsável por todo o sofrimento das meninas que ela acredita serem sua filha e netas.



“you lost your parents at a young age, mo nighean donn. wandered the world rootless… but then we found each other. i am the true home of your heart. maybe it was the same for our daughter. maybe she wandered too, and found her home.” #outlander pic.twitter.com/pMNOKCwBf0 — francesca bridgerton’s widow | je suis prest 💫 (@ladywestcliffs) March 6, 2026

O casal então retorna para Fraser’s Ridge, acompanhados da ‘neta’ Fanny. A volta para casa é cheia de significado, contando com a reunião de antigos e novos personagens e a retomada de vínculos familiares e sentimentais. Após perderem seu primeiro lar por causa de um incêndio, é Jovem Ian (John Bell) quem constrói uma nova casa para os tios, transmitindo ao público uma mensagem de esperança diante de um novo começo e enaltecendo a capacidade de Jamie e Claire em resistir às dificuldades.

Entretanto, a paz não dura muito e o casal continua tendo que lidar com embates e contrastes de ideias. Seus novos vizinhos, o Capitão Charles Cunningham (Kieran Bew) e o líder militar Benjamin Cleveland,chegam a Ridge instaurando o temor da Revolução. Quando o plano de formação de milícias pretende causar conflitos na terra, Jamie se vê em embate ao se posicionar como um guerreiro, que protege a paz de seu povo, contra Cleveland, um líder que usa da força como arma.

No entanto, o plano de ataque deixa de ser o eixo central do episódio com um dos reencontros mais esperados do último ano: após uma série de ‘aventuras’ no futuro (e no passado), Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin), Jemmy (Blake Johnston-Miller) e Amanda (Rosa Morris) viajaram no tempo mais uma vez e voltaram a Ridge. Porém, o bom momento logo passa quando Jamie começa a avaliar um dos presentes trazidos pela filha.

Brianna deu aos pais um dos livros escritos por Frank Randall (Tobias Menzies) sobre a Revolução Americana, especificamente sobre a influência dos escoceses na formação dos EUA, entretanto, segundo o historiador britânico, o futuro de Fraser já está escrito e Jamie morrerá em uma batalha em King’s Mountain. Ao ler e absorver esses registros, o homem entra em um paradoxo entre evitar a luta e abandonar seus homens ou ir ao encontro da morte, deixando Claire sozinha.

A tensão é construída e estabelecida com o passar do episódio, pressionando não só os personagens sobre como certas situações serão resolvidas, mas também o público, que fica angustiado e preocupado rumo ao fim. Com as consequências das possíveis batalhas e as vidas que estão em jogo, surge o questionamento: o que está por vir?

As expectativas para outlander

O encanto presente no coração dos fãs não vêm somente das pautas trabalhadas na série, mas sim do desenvolvimento e poder da relação de Jamie e Claire, que apesar de séculos e vivências distintos, conseguem constituir o pilar mais importante da narrativa. Mais do que acompanhar as belezas, as dificuldades e os sacrifícios, o destaque é o amor entre eles, resistente à guerra, ao luto, as tensões infinitas e, o mais impressionante, ao tempo.

Outlander está de volta, sem dúvidas! A oitava temporada chegou para embarcarmos em uma última experiência com os Fraser, enchendo nossos corações de emoção e olhos marejados ao acompanhar essa inesquecível jornada através do tempo.

O artigo acima foi editado por Olivia Nogueira.

