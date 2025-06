Ícone do K-pop, Baekhyun é o primeiro membro do EXO a fazer show no Brasil

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O cantor sul-coreano Baekhyun desembarcou no Brasil pela primeira vez, após 13 anos de carreira, para se apresentar em São Paulo no último fim de semana (14 e 15). Membro do EXO, um dos grupos de K-pop mais populares e influentes da indústria, veio ao país com a turnê solo “Reverie” e uma setlist com mais de uma hora de suas próprias canções.

Com os ingressos esgotados para as duas noites, o artista iniciou a turnê mundial no Brasil, após dois shows de abertura na Coreia do Sul. A apresentação foi marcada por hits de sua discografia, como “Bambi”, “UN Village”, “Pineapple Slice” e até “Elevator”, seu mais recente lançamento.

Baekhyun estreou em 2012 no EXO como vocalista principal, participando também do subgrupo EXO-CBX. Em 2023, o artista deixou a SM Entertainment, empresa à qual o grupo pertence, e fundou sua própria agência, INB100, focada em administrar sua carreira solo. Ainda assim,segue sendo membro ativo do conjunto.

O cantor iniciou a carreira solo em julho de 2019, com o EP City Lights, que se tornou o álbum com maior número de vendas de um artista solo no país após vender mais de 500 mil cópias no primeiro mês. Em seguida, lançou Delight (2020), que mais uma vez comprovou o sucesso do artista alcançando 1 milhão de cópias vendidas. Depois vieram Bambi (2021), Hello, World (2024) e Essence of Reverie (2025), álbum mais recente e que dá nome à turnê.

Sua primeira turnê foi a “Lonsdaleite Tour”, em 2024, passando por 13 cidades na Ásia. Meses depois, foi lançado nos cinemas de diversos países, incluindo o Brasil, o documentário musical “BAEKHYUN: LONSDALEITE”, com cenas dos bastidores dos shows, entrevistas exclusivas e apresentações que marcaram a turnê.

Em abril de 2025, foi divulgado que o artista viria ao Brasil pela primeira vez, emocionando fãs que acompanham o grupo há anos e sonhavam em ouvir os vocais marcantes de Baekhyun ao vivo.

Os Eris (abreviação de EXO-L, nome dado aos fãs do grupo), que esperaram aquele momento por anos, cantaram todas as músicas e impressionaram o ídolo; além disso, ganharam um novo apelido: “brotinhos”. Baekhyun afirmou que a plateia, ao responder suas perguntas dizendo “sim” em coro e levantando as mãos com sinal de positivo, lembrava brotinhos de feijão, e repetiu essa palavra diversas vezes durante as pausas do show.

O evento incluiu músicas para todos os gostos e preferências. Fossem mais animadas, coloridas e dançantes como “Candy” e “Betcha”; sentimentais e íntimas como “Truth Be Told” e “Cold Heart”; ou até românticas e melódicas como “Amusement Park”; o importante foi que ele envolveu o público completamente em todas as apresentações com suas coreografias, presença de palco, e, principalmente, com sua voz potente e encantadora.

Alguns trechos de músicas que não estavam na setlist oficial do show, mas que foram pedidas pelos fãs brasileiros, também foram cantados durante as pausas, como “Ice Queen”, “Stay Up” e até a icônica “Cry For Love”, uma das suas canções mais famosas.

A plateia brasileira, como sempre, não desapontou: Baekhyun ficou impactado com os fãs cantando todas as músicas por completo. “Os nossos Eris cantaram comigo tão bem que eu me diverti muito”, afirmou o solista após a apresentação de “Good Morning”.

Por fim, o cantor disse que o país o fez se sentir muito especial. “Os nossos Eris brasileiros gostam tanto de mim, mas eu sinto que cheguei muito tarde”. Após experienciar o amor dos fãs que esperaram tantos anos para vê-lo pessoalmente, Baekhyun finalizou falando “Até logo” em português e assegurou que vai voltar ao Brasil em breve.

