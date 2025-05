H&M no Brasil: o que esperar da chegada da gigante da moda no país?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Tem dificuldade para encontrar looks com estilo Pinterest? A loja mais amada pelas gringas está chegando ao Brasil! A H&M confirmou a abertura de quatro lojas no país até o final de 2025, todas localizadas no estado de São Paulo. As inaugurações estão previstas entre setembro e novembro.

Shoppings que receberão a loja

Shopping Iguatemi – Av. Brig. Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano, será a primeira unidade da marca no país, ocupando um espaço de 1.300 m² Shopping Anália Franco – Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, será a segunda loja da H&M em São Paulo Shopping Parque Dom Pedro – Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas, localizado no interior de São Paulo, será a primeira unidade da marca fora da capital MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acacias, esta será a terceira loja na capital paulista, reforçando a presença da marca na cidade

Além das lojas físicas, a H&M também planeja lançar sua plataforma de e-commerce no Brasil ainda em 2025, oferecendo uma experiência de compra integrada entre o físico e o digital.

Preços

A H&M deve manter no Brasil sua proposta de oferecer moda com qualidade e preços acessíveis, adaptando os valores às condições econômicas locais e à concorrência no país.

A marca pretende ocupar uma posição intermediária no mercado, entre as faixas de preço das lojas de departamento já conhecidas, oferecendo peças com design contemporâneo. Parte da produção será feita no país, em parceria com fornecedores locais, enquanto coleções cápsula e colaborações internacionais serão importadas.

Além do posicionamento e da estratégia de preço, a H&M também deve trazer ao Brasil suas iniciativas sustentáveis – como programas de reciclagem de roupas usadas e o uso de materiais ecológicos nas coleções. Essas ações estão alinhadas com a crescente demanda por consumo consciente e reforçam o compromisso da marca com a sustentabilidade em seus mercados globais.

O que esperar da loja no Brasil?

A H&M está chegando ao Brasil com uma proposta que une moda acessível, sustentabilidade e inovação na experiência de compra. Suas lojas oferecerão uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas para todos os públicos, acessórios e, possivelmente, itens de decoração.

Com design moderno e coleções alinhadas às tendências, a marca aposta em materiais reciclados e práticas sustentáveis para reduzir seu impacto ambiental. Com forte identidade visual e campanhas globais, a H&M busca democratizar o acesso à moda de qualidade e, dependendo da aceitação do público, pode expandir rapidamente no país.

