HIT ME HARD AND SOFT: Billie Eilish merecia um prêmio no Grammy?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Na noite de dois de fevereiro, a cantora norte-americana Billie Eilish saiu do Grammy de mãos vazias, fato que chocou os fãs, a imprensa e até mesmo a cantora. Com o álbum HIT ME HARD AND SOFT, Billie entregou um trabalho inovador e aclamado pela crítica – mas não o suficiente para levar algum prêmio. O que aconteceu?

HIT ME HARD AND SOFT, terceiro álbum de estúdio lançado pela cantora em maio de 2024, contou com um lançamento cheio de recordes – como a maior estreia em streaming e o álbum mais rápido da história a alcançar dois bilhões de streams, precisando de apenas dois meses para esse feito. Ele possui dez faixas de diferentes sonoridades e histórias, sendo considerado o álbum mais vulnerável da carreira de Billie. A própria cantora afirma que este projeto marcou a primeira vez em que se sentiu adulta como profissional, mencionando também, através de uma entrevista à Vogue, que aos 22 anos está traçando novos caminhos e apreciando os momentos mais simples da vida.

O álbum traz músicas que contam histórias pessoais sobre suas amizades, como “Birds Of a Feather” e sobre seus relacionamentos antigos e a insegurança que vem com eles, como “Wildflower”. Ele também contém músicas que detalham a parte mais privada de sua vida, falando sobre sua sexualidade e a pressão que Billie sofreu com a cultura da magreza e com a maneira como as pessoas começaram a tratá-la após ter passado por mudanças no seu corpo. As dez faixas desse álbum foram muito bem recepcionadas pelo público e pela crítica, se destacando pelo amadurecimento artístico e a inovação sonora, consolidando Eilish como uma das artistas mais influentes da atualidade.

Jornais como o The Telegraph classificaram o álbum como “uma obra-prima de partir o coração”, destacando-o como o melhor trabalho da cantora e fazendo com que o projeto fosse listado entre os melhores álbuns de 2024, solidificando seu impacto cultural e artístico. Já os fãs também receberam o álbum com entusiasmo, levando-o rapidamente ao topo das paradas e fazendo músicas do projeto viralizarem e criarem tendências no TikTok.

Com o início da cerimônia do Grammy, Billie e os fãs esperavam receber a notícia de que HIT ME HARD AND SOFT levaria pelo menos um troféu da premiação, mas nem tudo aconteceu do jeito que desejávamos. Mesmo que a cantora tenha sido indicada em sete categorias, duas delas sendo as maiores da premiação, ela saiu de mãos vazias e virou pauta de um debate na internet sobre a injustiça desse resultado.

É questionável que a cantora não tenha levado nenhum prêmio, principalmente Álbum do Ano e Música do Ano, visto que o álbum indicado não só teve a maioria das músicas como hits pelo mundo todo, como teve uma escrita sensacional e profunda, além de uma produção impecável. Além disso, “Birds of a Feather”, que concorria como Música do Ano, teve uma repercussão maior que a música vencedora “Not Like Us” de Kendrick Lamar, visto que muitas pessoas também conseguem se sentir representadas com a letra da música de Billie.

Essas perdas foram injustas na opinião de muitos, mas é inegável que a vitória de outros artistas que estavam concorrendo na mesma categoria de Eilish foram muito merecidas. Um exemplo seria a vitória de Sabrina Carpenter nas categorias: Melhor Performance Pop Solo e Melhor álbum Pop Vocal e a vitória de Charli XCX com Melhor Gravação Pop Dance.

A ausência de prêmios para HIT ME HARD AND SOFT levanta questionamentos sobre os critérios de Grammy e como a Academia enxerga artistas que desafiam padrões. O histórico da premiação já mostrou que certos artistas enfrentam barreiras invisíveis quando suas narrativas fogem do convencional – seja por suas identidades ou pela forma como desafiam expectativas da indústria. Além disso, a edição de 2025 parecia determinada a corrigir uma dívida histórica, finalmente concedendo um prêmio que há anos era esperado (e merecido, só não com esse álbum). Se há algo que a história do Grammy nos ensina, é que nem sempre os troféus refletem a verdadeira influência de um artista. E, nesse quesito, Billie Eilish já garantiu seu lugar.

__________

O artigo abaixo editado por Ana Carolina Carvalho.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!