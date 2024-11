GUTS World Tour: saiba tudo sobre o documentário musical de Olivia Rodrigo 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Se você é fã de Olivia Rodrigo, o novo documentário intitulado Olivia Rodrigo: GUTS World Tour, disponível na Netflix, é uma experiência imperdível.

O filme foca principalmente na performance ao vivo da cantora. Ao invés de explorar detalhes pessoais ou momentos fora do palco, a produção mergulha de cabeça na energia das apresentações, oferecendo ao público uma imersão total na experiência do show.

Mas, o que esperar dessa super produção que celebra a intensidade de um dos maiores fenômenos pop da atualidade?

Muita energia e emoção ao vivo!

A proposta do documentário é simples: levar o público para dentro da turnê! As câmeras capturam de maneira espetacular os detalhes de cada performance, desde os momentos mais explosivos e emocionantes, até as reações do público cantando junto com Liv.

Ao longo do filme, vemos Olivia no centro do palco, dando tudo de si enquanto interpreta os maiores sucessos de sua carreira, incluindo “Drivers License”, “Good 4 you” e várias outras faixas de seus dois últimos álbuns.

O documentário é uma verdadeira celebração da música ao vivo, e a produção se empenha em mostrar o impacto que essas músicas têm sobre o público – com closes nas expressões emocionadas dos fãs e nas reações poderosas da cantora.

Explosão de energia

Logo de cara, o documentário nos leva a um dos momentos mais eletrizantes da turnê: a abertura do show! As luzes diminuem, a plateia grita e, de repente, Olivia Rodrigo aparece no centro do palco. A produção do show é grandiosa e imersiva, fazendo com que o espetáculo seja realmente de tirar o fôlego.

As primeiras músicas do setlist são marcadas por uma energia surreal, com a cantora colocando toda a sua alma nas performances. “Bad Idea, Right?” foi a escolhida para dar início ao espetáculo, mas com toda certeza essa não foi uma má ideia. Seguido de “Ballad of a Homeschooled Girl”, a energia já começa no nível 100.

Para compor o time das músicas animadas, “Pretty Isn’t Pretty” e “Love is Embarrassing” esquentam o estádio com coreografias mais elaboradas, incluindo passos que demonstram força. Sem ficar muito para trás, “Jealousy Jealousy” ganha o prêmio de música favorita de muitos fãs e, é óbvio que também está na setlist.

Nós, fãs, sabemos que Olivia Rodrigo está so in love, e por isso, “So American” não podia ficar de fora! Seguindo dela, especialmente no documentário, Liv traz sua amiga Chappel Ron para que as duas possam cantar “Hot to Go” juntas. Esse momento do show demonstra a amizade entre as artistas e é lindíssimo de ver.

Para encerrar o espetáculo com a mesma energia que começou, Olivia escolheu 5 músicas mega animadas. “Brutal”, “Obsessed” e “All American Bitch” fazem todo mundo ficar de pé e dançar muito! E quando todos acham que acabou, a cantora volta e performa dois grandes sucessos: “Good 4 You” e “Get Him Back!”.

A virada emocional

Depois de entrar com grande estilo, Liv muda completamente a atmosfera e performa a canção “Vampire”. No entanto, as músicas de SOUR ainda fazem muito sucesso, e por isso não podiam ficar de fora. A cantora segue a setlist com “Traitor” e “Drivers License” e finaliza essa sessão com uma música que mexe com muita gente: “Teenage Dream”.

Mais adiante, a cantora performa a música “Making the Bed”, deitada no chão do palco, enquanto o mesmo se eleva. Após esse momento inesperado, Liv vai para a famosa lua flutuante, onde ela canta “Logical” e “Enough for you” enquanto passeia pelo estádio e interage com os fãs. Ao descer da lua, para encerrar esse momento do show, Olivia finaliza com a música “Lacy” e uma coreografia fluída e extremamente bonita de ver.



Este segmento do show também é marcado por momentos de conexão genuína com os fãs. É evidente nos rostos de todos ali presentes que a emoção tomou conta, é como se todos ali tivessem vivido aquelas mesmas sensações que Olivia expressa em suas músicas. Esse é o momento do espetáculo em que a artista se entrega por inteira, criando uma atmosfera de cumplicidade e empatia.

Mas não acaba por aí! Mais para frente do show, Liv separa mais dois momentos muito emocionantes. Ao sentar no palco com sua guitarrista, a Olivia canta “Happier” e “Favorite Crime” e, pode ter certeza que esse é o momento mais emocionante de todo o show. Ao levantar, ela ainda performa mais duas músicas antes do grant finale: “Deja Vu” e “The Grudge”; músicas que também tocam o coração de muitos.

Deixando um legado

Se você é fã da Olivia, “Olivia Rodrigo: GUTS World Tour” é uma oportunidade de viver o show de dentro da sua própria casa. Ver a cantora em ação, diretamente no palco, e sentir a emoção de suas performances ao vivo é algo surreal.

O documentário é uma celebração de sua música e da nova geração pop. Então, se você adora uma boa experiência musical ao vivo, não deixe de conferir esse filme. Com uma imersão total no espetáculo, a tela, a emoção e a energia do show estão bem na sua frente em questão de segundos.

E aí? Você já assistiu?

—————————

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!