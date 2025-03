Garota do Momento e Beleza Fatal: Qual a receita para uma novela fazer sucesso nos dias atuais?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Uma das maiores culturas populares do Brasil, aquela que vai muito além de apenas um entretenimento, aquela que reflete e influencia a sociedade abordando temas de extrema importância, aquela que para muitos brasileiros é um ritual diário, momento de reunião familiar e até mesmo pauta de diversas conversas entre amigos…. Sim, estamos falando delas, das novelas.

As novelas como conhecemos no nosso país são descendentes diretas de outros meios de contar histórias que, ao longo do tempo, sofreram modificações mediantes seu período e tecnologias disponíveis até chegar no que são hoje, também sujeitas à alterações. Dessa forma, para entender o cenário das novelas atualmente, vamos conferir um breve resumo de sua grande história.

O Surgimento das novelas

Tudo começou com os folhetins, gênero literário que era normalmente dividido em capítulos, escrito periodicamente e postado semanalmente em jornais e revistas. Esse tipo de narrativa teve seu auge no nosso país no meio do século XIX e seu grande diferencial para a época foi sua estrutura serializada, ou seja, sua história dividida em partes e publicada em intervalos regulares, que fazia com que os leitores quisessem acompanhar a história.

Outras duas grandes influências para esse tipo de narrativa são a Soap Opera e o melodrama, sendo elas, respectivamente, um modo de contar história prolongado e comercial, que tinha como objetivo influenciar os ouvintes a consumir determinados produtos – como produtos de limpeza -, e um gênero teatral que tem influência até os dias de hoje, ressaltando sempre certa característica sentimental dos personagens.

O mais próximo do que se tem atualmente são as radionovelas, tipo de drama radiofônico que tinha como principal característica a dramatização feita por rádio-autores, que instigavam a imaginação do público por darem vida a personagens fixos e terem tramas emocionantes. Essa maneira de contar história ficou popular no Brasil porque além de uma forma de lazer era, sobretudo, um meio de fazer chegar informações para aquelas pessoas que viviam em áreas mais distantes.

Assim, finalmente entre as décadas de 1950 e 1960, chegaram as telenovelas, gênero mais famoso quanto ao tipo de contar histórias no país. Esse estilo teve grande aceitação do público devido a familiaridade com esse tipo de entretenimento e também por outros fatores que as deixaram ainda mais interessantes:

A identificação do povo com as histórias, ou seja, ao falarem sobre o cotidiano, sobre as lutas diárias, questões sociais e culturais que refletem a vida do brasileiro, se cria um laço especial entre telespectador, personagem e história; A abordagem de temas sociais importantes, o que auxilia na criação de debates de grande relevância para a sociedade, como falar sobre o racismo, gravidez na adolescência, desigualdade social, entre muitos outros; O horário fixo das novelas, que fez com que muitas famílias se reunissem para saber como a trama se desenrolaria, fazendo disso um ritual diário; Uma produção de excelência e inovação, ou seja, qualidade técnica, bons roteiros, boa atuação, cenários mais próximos da realidade, trilhas sonoras marcantes, fotografia cinematográfica, tudo que permite ao telespectador se sentir mais próximo daquela narrativa; O carisma dos personagens que vem atrelado ao fato se tornarem icônicos, levando a uma questão de memória afetiva.

Novelas NA atualidade

Mesmo com toda essa popularidade, pode-se perceber que, na atualidade, as novelas transmitidas em canais abertos têm perdido cada vez mais o seu público. Isso se deve de alguma forma a fatores conectados à ascensão da internet e a maneira como o público tem recebido determinados conteúdos.

Ao falar sobre esses fatores, existem alguns que se destacam mais em relação ao cenário em que vivemos hoje em dia, sendo eles: ascensão dos streamings, ou seja, agora as pessoas têm mais opções diante daquilo que as agrada; mudança dos hábitos de consumo de mídia, que acontece devido a rotina cansativa da população que não tem mais tempo fixo para assistir TV; novelas que não trazem mais um grande impacto cultural, além do aumento da vontade do público de interagir em tempo real com os conteúdos.

Diante desses conceitos, é de grande observação dizer que muitas das novelas apresentadas à população nos últimos tempos não têm tido um grande sucesso de audiência. São sim assistidas, mas não por um grande número de pessoas, o que preocupa muito as emissoras.

Apesar disso, ainda se vê uma luz no fim do túnel, já que duas novelas, lançadas entre o segundo semestre de 2024 e primeiro mês de 2025, com novas estratégias, estão alcançando lugares que há tempos uma narrativa nesse estilo não alcançava, sendo elas Garota do Momento e Beleza Fatal, apresentadas respectivamente pela TV Globo (também no GloboPlay) e o canal de streaming Max. Surpreendentemente, estão ditando uma receita para se fazer novelas de sucesso hoje em dia.

Ao falar de Garota do Momento, estamos nos referindo a uma novela que foi uma grande surpresa para o público de diversas maneiras, e o conquistou por uma combinação de elementos estratégicos e criativos.

A presença de uma temática relevante e extremamente atual, mesmo que passada no final dos anos 1950, aborda temas como racismo, homofobia e machismo; e conta com personagens diversos; escolha de atores jovens e que estão em alta na atualidade, adaptação com as plataformas digitais, ou seja, não se limita apenas a transmissão televisiva tradicional, migrando em partes para o streaming. Tudo isso levou a uma maior visibilidade da produção, que conversou diretamente com o público mais jovem.

A novela Beleza Fatal, também teve um retorno positivo vindo do público, mas com seu formato mais parecido com uma série, seu sucesso já era meio que esperado. Porém, por ser esse tipo de entretenimento, precisou igualmente de estratégias para estourar.

As táticas usadas são: lançamento em plataforma de streaming, o que é diretamente adaptado às novas formas de consumo de mídia; enredo intenso e cheio de reviravoltas, contando com temas de justiça, vingança e poder; profundidade dos personagens e diversidade no elenco; promoção eficaz em redes sociais e outras plataformas digitais, criando uma expectativa acerca do que esperar da exibição e uma produção de excelente nível, contando com um visual e narrativa muito bem estruturados.

Dessa forma, fica nítido que com inovação, sensibilidade e adaptação às novas tendências, é possível se ter uma revitalização do formato tradicional das novelas, conquistando uma nova audiência e continuando com sua relevância e sucesso.

