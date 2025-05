Gagacabana: como foi a passagem de Lady Gaga no Rio de Janeiro?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

No último sábado (3), a cantora Lady Gaga fez um show gratuito no Rio de Janeiro que entrou para a história. Após anos de espera, os fãs puderam aproveitar o maior espetáculo da diva pop, que não se apresentava no Brasil desde 2012.

Ultrapassando o público do show da Madonna de 2024 (1,6 mi), Gaga reuniu 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Fãs de todo o Brasil viajaram para o Rio, trazendo um impacto econômico positivo para o turismo da cidade.

Em turnê com o novo álbum “Mayhem”, Lady Gaga fez o público vibrar ao som de seus maiores sucessos. O show contou com cinco atos, nos quais ela entregou performances impactantes e figurinos icônicos, vestindo inclusive as cores da bandeira do Brasil.

O primeiro ato contou com clássicos antigos como “Bloody Mary”, “Judas” e “Poker Face”, e também com seu novo hit “Abracadabra”, que fez os “little monsters” – como são chamados os fãs da cantora, marcarem presença batendo leques e cantando em coro.

Gaga apresentou coreografias e emocionou o público com alguns outros sucessos como “Paparazzi”, “Alejandro”, “Die With a Smile”, “Shallow” e “Vanish Into You”.

A cantora leu uma carta para os fãs, agradecendo-os por terem esperado por ela por mais de 10 anos, e declarando seu amor ao Brasil: “Vamos fazer deste o maior show que já vivemos juntos, vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena.”

Considerada um ícone da comunidade LGBTQ +, Gaga performou a icônica música “Born This Way”, celebrando o orgulho e a luta pela diversidade. Ela também desceu do palco após homenagens ao Brasil, se aproximando dos fãs e demonstrando sua conexão com eles.

Lady Gaga encerrou o show de forma deslumbrante com a apresentação de um de seus maiores hits, “Bad Romance”, fazendo o público se emocionar e vibrar em sintonia.

O Gagacabana foi realmente muito marcante, e com certeza entrou pra história como um dos maiores shows já realizados na praia de Copacabana.

O artigo abaixo editado por Ana Carolina Carvalho.

