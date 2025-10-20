Fim de Vale Tudo: A Globo deve continuar a fazer remakes de novelas ou já está na hora de parar?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Na última sexta, dia 17 de outubro de 2025, a novela Vale Tudo chegou ao fim, revelando a dúvida que intrigou o país: Quem matou Odete Roitman? A trama faz parte da lista dos mais de 25 remakes feitos pela Globo ao longo de seus 60 anos de história. As últimas releituras, como Renascer, Elas por elas e Pantanal também repercutiram entre o público brasileiro. Agora, fica a questão: a Globo deve continuar apostando em remakes ou já está na hora de seguir novos caminhos?

De Pantanal a Vale Tudo

A novela Pantanal foi a que abriu a onda mais recente de remakes produzidos pela TV Globo. Ela foi escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada, em 2022, por Bruno Luperi, neto do autor. Na última semana de exibição do remake, foi registrado o recorde de audiência de 34,7 pontos na Grande São Paulo, um número positivo para a trama.

Já em 2024, Renascer, novela também adaptada por Bruno Luperi, foi exibida em rede nacional. Porém, dessa vez, o sucesso não foi tão grande. A obra apresentava bons personagens, mas que giravam em torno de ações repetitivas. O reflexo disso foi observado no capítulo final da trama, que teve média de 27 pontos de audiência, um valor baixíssimo se comparado a outras histórias apresentadas no horário nobre.

Diferente dessas duas últimas adaptações, exibidas na faixa das 21h, a novela Elas por Elas, adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, foi transmitida no horário das 18h. O remake também não caiu no gosto do público e fechou com apenas 15,3 pontos de média geral de audiência na Grande São Paulo.

Por fim, em 2025, estreou Vale Tudo, exibida no horário das 21h e adaptada por Manuela Dias. Mesmo que o último episódio tenha sido muito esperado pelo público, ele só atingiu média parcial de 29,17 pontos de audiência, segundo dados preliminares divulgados. Ou seja, mais uma frustração para um remake da Globo.

Vale Tudo: críticas e elogios

O remake de Vale Tudo apresentou temas que convergem com os tempos atuais, trazendo reflexões sobre desigualdade, corrupção, racismo e empoderamento feminino. Além disso, ele se adaptou a narrativas contemporâneas, ao abordar o uso da Internet, a ascensão de Influencers e de empresas de publicidade no mercado de trabalho.

O investimento em efeitos especiais, ensaios, treinamentos e cenários também foi um diferencial dessa versão da novela.

Por outro lado, o excesso de propagandas durante a narrativa (o famoso merchandising), furos nas histórias de personagens e textos rasos desagradaram o público brasileiro.

Já está na hora da Globo parar com os remakes?

No dia 13 de outubro de 2025, a Globo promoveu o Upfront Globo 2026, um evento para anunciar as programações do canal no próximo ano. Dentre as novelas anunciadas, nenhuma será um remake, o que representa uma pausa na sequência de adaptações da emissora.

O investimento em novelas inusitadas é considerado menos “seguro”, mas pode ser uma maneira de atrair um público mais jovem e inovar no mercado da teledramaturgia. Então, dar um intervalo nos remakes é uma ótima forma de entender a audiência brasileira e de trazer novos ares ao entretenimento.

