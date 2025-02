Filmes biográficos premiados que você precisa assistir

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Com a chegada do Oscar é impossível negar o destaque do gênero biográfico nas grandes premiações. Assim como boa parte do público, a Academia tem certa paixão por narrativas baseadas em fatos reais que emocionam e lotam salas de cinema. Obras como Ainda Estou Aqui, Um Completo Desconhecido, Maria e O Aprendiz foram algumas das biografias mais prestigiadas nesta temporada.

Para quem quer entender um pouco mais sobre o sucesso do gênero, aqui vão algumas recomendações de filmes biográficos vencedores dos últimos grandes prêmios do cinema.

Bohemian Rhapsody (2018)

Com mais de dez prêmios, o legado de um dos maiores fenômenos musicais das últimas décadas impressionou a crítica. Bohemian Rhapsody venceu em quatro categorias do Oscar e duas do Globo de Ouro. A partir da perspectiva de Freddie Mercury, é narrada a trajetória da banda britânica Queen, precursora do rock como conhecemos hoje que, desde então, não deixou de fazer sucesso. Para quem ama melodias únicas, jornadas inspiradoras e a estética dos anos 70 e 80, não tem como Bohemian Rhapsody ficar de fora da lista de assistidos.

Onde assistir: Netflix e Disney+

O pianista (2002)

Dirigido por Roman Polanski, O Pianista é baseado na autobiografia de Wladyslaw Szpilman, pianista e compositor polonês que sobreviveu à perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Interpretado por Adrien Brody, o protagonista lida com a destruição de seu país e com a perda da família enquanto se esconde entre as ruínas de Varsóvia. A trama foi indicada a sete Oscars, dos quais ganhou três, além de ter sido prestigiada com sete prêmios César e uma Palma de Ouro do Festival de Cannes. Assistir a essa obra é uma forma de manter viva a memória de um período doloroso em todo o mundo, sendo uma ótima sugestão para quem gosta de filmes com temáticas históricas capazes de emocionar.

Onde assistir: Netflix e Prime Video

Maria antonieta (2006)

Estar no Palácio de Versalhes nunca foi tão moderno e vibrante como na obra de Sofia Coppola. O filme aborda, com algumas camadas de ficção, a trajetória da polêmica rainha consorte Maria Antonieta, que se tornou uma das principais figuras históricas do período da Revolução Francesa. O longa foi indicado ao BAFTA, a Cannes e ao Oscar, levando a estatueta de melhor figurino no último. Apesar de dividir opiniões quanto à maneira que a biografia foi contada e encenada, Maria Antonieta consegue expressar os sentimentos de uma jovem ingênua e deslumbrada por um mundo que custaria a sua vida e a de seu povo.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play

Uma mente brilhante (2001)

John Nash Forbes (Russell Crowe) não só revolucionou o universo acadêmico, como também impressionou a Academia com sua trajetória inspiradora e de tirar o fôlego. Tido como um gênio desde os 21 anos, o matemático formulou um teorema excepcional, no entanto, o protagonista também teve de lutar contra o grave distúrbio da esquizofrenia, o qual desestabilizou sua vida. O filme foi premiado com quatro Oscars, dois BAFTAS e quatro Globos de Ouro. Uma Mente Brilhante é fortemente recomendado por psicólogos, sendo perfeito para quem quer entender a capacidade de lidar com um dos transtornos mentais mais estigmatizados da Psicologia.

Onde assistir: Prime Video, Google Play e Apple TV

Eu, tonya (2017)

Interpretada por Margot Robbie, Tonya Harding foi uma das melhores patinadoras do mundo porém, em 1994, foi proibida de competir após agredir sua rival Nancy Kerrigan durante um torneio. Apesar de sarcástico, o filme carrega as trágicas vivências da patinadora, vítima de diversos abusos físicos e psicológicos que, posteriormente, resultaram em graves transtornos mentais. A trama conquistou inúmeras indicações, tornando-se ganhadora de um Oscar, um BAFTA, um Globo de Ouro e dois prêmios Critics Choice Awards. O filme é uma excelente sugestão para quem gosta de narrativas com temáticas esportivas, obsessão profissional e um toque de female rage.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Google Play e Apple TV

O lobo de wall street (2013)

Com um Globo de Ouro e cinco indicações ao Oscar, o filme dirigido por Martin Scorsese, baseado no livro de memórias de um milionário de Wall Street, foi sucesso de bilheteria. Jordan Belfort (Leonardo Dicaprio), é corretor de ações no maior distrito financeiro de Nova Iorque e, ao longo de sua carreira, encontra maneiras ilegais e fraudulentas de expandir sua riqueza. O longa é excêntrico e até mesmo assustador, com um protagonista ganancioso e desonesto mas que, ainda assim, obtém grande sucesso. No entanto, a trama é, principalmente, uma crítica sobre ética e corrupção nas relações profissionais e financeiras.

Onde assistir: Max, Apple TV, Prime Video e Google Play

Cazuza: O tempo não para (2004)

Baseado na trajetória de um dos maiores cantores do Brasil, Cazuza: O Tempo Não Pára é uma excelente escolha para os fãs de música nacional. A narrativa foi inspirada pelo livro Só as Mães são Felizes, de Lucinha Araújo, sua mãe, que o acompanhou desde o início de sua carreira até sua morte, devido ao HIV. Durante seus anos como artista, Cazuza seguiu sem perder sua essência e originalidade, tornando suas obras únicas e, ainda hoje, influentes na cultura brasileira. A trama foi premiada em sete categorias do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro e em duas do Brazilian Film Festival of Miami.

Onde assistir: Prime Video, Google Play e Apple TV

Hebe: A estrela do brasil (2019)

Uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira, a história de Hebe Camargo também fez sucesso nos cinemas. A cativante performance de Andréa Beltrão recriou o legado de uma mulher que não teve medo de ser quem era e de se expressar como quisesse. Mesmo diante da censura dos anos 60 e 70, Hebe tornou-se uma personalidade excêntrica e muito querida pelo Brasil. A narrativa ganhou dois Prêmios Grande Otelo do Cinema Brasileiro, uma das premiações mais importantes do cinema nacional. Sem dúvidas, aqueles que assistirem ao filme terão uma grande sensação de nostalgia.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Telecine e Google Play

Agora que você já conhece algumas das cinebiografias mais famosas e aclamadas do cinema, que tal entrar no clima de premiação e assistir a uma delas? Conta pra gente o que achou!

