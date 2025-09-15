Fifth Harmony: tudo que você precisa saber sobre o comeback da girlband

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Fifth Harmony, a girlband que marcou uma geração entre 2012 e 2018, está de volta após sete anos. Após o grupo fazer uma aparição surpresa em um show da turnê JONAS20, dos Jonas Brothers, em Dallas (EUA), os rumores sobre um possível comeback ganharam ainda mais força. Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani subiram ao palco para cantar “Worth It” e “Work from Home”, marcando a primeira apresentação conjunta desde o hiato há sete anos.

A girlband já havia mostrado que algo estaria por vir. No final de agosto, antes do show, a conta do grupo no X divulgou a hashtag “#FifthHarmonyFollowSpree” que faz menção a uma prática antiga das integrantes de seguir alguns fãs de volta pelo perfil, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Quem é fifth Harmony?

A girlband foi criada em 2012 na segunda temporada do programa The X Factor dos Estados Unidos. Ally Brooke, Camila Cabello, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani realizaram audições separadas, mas foram reunidas em um grupo agenciado por Simon Cowell.

Após terminarem aquela edição em terceiro lugar, o Fifth Harmony se tornou um dos girl groups mais bem-sucedidos da história e lançou muitos hits de sucesso, com o lançamento de um ep (Better Together), três álbuns de estúdio (Reflection, 7/27 e Fifth Harmony) e diversas colaborações.

Em 2016, Camila Cabello decidiu deixar o grupo para se dedicar à carreira solo e fez sucesso com músicas como “Havana” e “Señorita”. A banda permaneceu junta até 2018, quando anunciaram a pausa por tempo indeterminado.

Quais serão os próximos passos?

A aposta mais forte é uma turnê pela América Latina, onde o grupo sempre manteve uma grande base de fãs. Além das apresentações, a estratégia inclui relançar sucessos, em novas versões, mas sem a voz de Camila. A ideia lembra o projeto “Taylor’s Version“, de Taylor Swift, que terá como objetivo atualizar a identidade da banda nessa nova fase.

Uma fonte ligada à área de shows internacionais reforça a importância do Brasil nesse possível retorno: “O público brasileiro sempre foi um dos mais engajados com o Fifth Harmony. Se houver turnê, é natural que a América Latina, e especialmente o Brasil, estejam no centro da agenda”, disse ao POPline.

Para confirmar essa retomada, o quarteto já começou a movimentar suas redes sociais. Um novo logotipo foi lançado e a biografia do perfil agora mostra a frase: “Onde você estava em 31 de agosto de 2025?”, fazendo referência à data da performance no show dos Jonas Brothers.

Camila voltará a fazer parte da banda?

Recentemente, Camila Cabello fez um comentário em um dos novos posts do grupo. A publicação exibe um trecho da performance inesperada que marcou o retorno do grupo, Camila comentou quatro corações vermelhos que já tiveram uma grande repercussão na base de fãs sobre um possível retorno à banda.

Há muitas especulações entre o fandom sobre sua possível volta. No entanto, nem a banda, nem a própria Camila mencionaram algo sobre o assunto desde o seu comentário no Instagram.

