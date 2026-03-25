Fernanda Montenegro estreia último filme da carreira ao lado de estrelas brasileiras; veja o que esperar 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, é uma das protagonistas de Velhos Bandidos, o longa-metragem que pode ser o último da carreira dela. Dirigido por Cláudio Torres, filho de Fernanda, o filme mistura comédia e ação e reúne um elenco de peso: Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Bruna Marquezine.

Com mais de 80 anos de carreira, Fernanda Montenegro construiu um legado incomparável no teatro, na televisão e no cinema, foi a primeira brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz (por Central Brasil, 1999) e sua despedida do cinema vem carregada de significado, tanto para fãs quanto para a indústria cultural brasileira.

Apesar de esse ser seu último filme, Fernanda ainda continua no teatro e, na televisão, faz uma participação especial em Emergência 53, série do Globoplay, criada também por Cláudio Torres e por seu genro, Andrucha Waddington. Ela ainda planeja seguir em turnê pelos teatros do Brasil recitando monólogos de seus autores favoritos. Fernanda relata que caminha para os 100 anos e que, quando fala que é uma sobrevivente, é sempre no melhor sentido.

Em Velhos Bandidos, Fernanda Montenegro interpreta Marta, companheira de Rodolfo (Ary Fontoura). Juntos, eles planejam um grande assalto ao banco. E, para realizar o roubo perfeito, eles contam com a ajuda de um casal jovem de assaltantes: Nancy (Bruna Marquezine), e Sid (Vladimir Brichta), que, mesmo sem querer, entram no plano. Mas, para tudo dar certo, eles precisam despistar o investigador Oswaldo (Lázaro Ramos), que está determinado a frustrar os planos dos golpistas.

Em uma entrevista para a BBC News Brasil, Fernanda contou sobre como foi gravar Velhos Bandidos com grandes colegas:

“Tem uma transcendência. Meus filhos souberam o que é viver com a presença de atores desde que nasceram. Em Velhos Bandidos, Cláudio foi buscar uma geração que vai de 60 a quase 100, em um conjunto de contemporâneos de quem ele ouviu falar, viu em cena e viu dentro de casa. Ele faz os velhos bandidos se reencontrarem. Salvos e até comendo três vezes por dia. Sobreviventes. É de uma sensibilidade muito grande.

Não estou justificando a bandidagem desses personagens, porque é uma bandidagem que não é bandidagem. A gente está vivendo um momento em que a estrutura governamental está na mão do crime. Não estamos vivendo isso no Brasil? Está todo o mundo esperando para ver qual será a saída de uma justiça em cima dessa criminalidade. São os verdadeiros bandidos.

Acho que já falei até demais. Tem muita coisa aí para acontecer em torno do meu ato profissional. É acordar e cantar”.

E para os outros do elenco, como foi gravar Velhos Bandidos?

Para Lázaro Ramos, foi muito divertido e leve, como ele contou em coletiva para Geek Pop News. “Juntar com Ary, que admiro há muitos anos, mas ainda não tinha tido oportunidade de trabalhar junto; reencontrar Bruna, que tinha trabalhado quando ela era criança; e Vlad, irmão que a vida me deu, e sempre são reencontros alegres.”

Para Bruna Marquezine, foi uma honra e um tremendo aprendizado. “Fazer aquilo que eu amo com profissionais que eu cresci admirando e que me inspiram e reforçam em mim, todo dia, a minha crença na arte, pra mim foi mágico.”

E Ary Fontoura contou que é uma honra trabalhar com a maior atriz do mundo (Fernanda Montenegro).

Velhos Bandidos estreia dia 26 de março em cinema de todo o Brasil. O filme também conta com participações especiais de atores como Reginaldo Faria, Tony Tornado, Teca Pereira, Vera Fisher e Natalia Timberg.

O artigo acima foi editado por Carol Malheiro.

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