Férias chegando: veja 10 dicas do que fazer em julho 

Julho já está batendo na porta e, junto com ele, chegam as tão sonhadas férias. Se você já está se perguntando “e agora, o que fazer?”, calma que nós temos a solução! Pensando nisso, a Her Campus Cásper Líbero separou 10 dicas incríveis de como curtir o mês de julho da melhor forma.

1. Pinte Bobbie Goods com as amigas

A nova febre do momento são os Bobbie Goods. Um livrinho de colorir repleto de ilustrações muito fofas! É um hobby viciante, relaxante e perfeito para deixar o celular de lado enquanto você se diverte com as amigas.

2. Explore cafés ou lugares instagramáveis da sua cidade

Sabe aquele lugar lindo que está sempre passando no seu feed e você nunca tem tempo de conhecer? Agora é o momento! Aproveite seus dias livres, seja acompanhada ou sozinha, para experimentar coisas novas, tirar fotos lindas e colecionar novas memórias.

3. Faça um spa day em casa

Autocuidado é essencial e nas férias fica mais fácil tirar um dia para você mesma. Faça seu skincare completo, cuide do seu cabelo, pinte suas unhas. Você com certeza vai se sentir renovada depois, pode acreditar!

4. Aprenda algo novo

Que tal aprender algo que você vem adiando e nunca tem tempo de começar? Pode ser aprender uma nova língua, fazer crochê, tentar receitas diferenciadas, começar a produzir conteúdos para as redes sociais. São trinta dias para descobrir um novo hobby.

5. Coloque a leitura em dia

Sabe aquele livro que está há meses na sua prateleira? Os 31 dias de julho são perfeitos para finalmente começar a leitura. Escolha um cantinho confortável na sua casa, desconecte do celular e mergulhe no seu livro.

6. Visite museus ou exposições na sua cidade

Muita gente não conhece ou então nem faz ideia da variedade cultural da própria cidade. Que tal tirar um dia para explorar museus, conhecer exposições, centros culturais, ou feiras? Além de enriquecedor, é uma ótima maneira de sair da rotina sem gastar muito.

7. Crie um moodboard dos seus sonhos

Compre uma cartolina ou use o Pinterest para montar um painel de inspirações: viagens que deseja fazer, metas, frases que te inspiram, looks que te interessam. Visualizar seus sonhos é mais fácil para manter o foco e atrair boas energias.

8. Pratique um esporte ou uma atividade física de que goste

Manter o corpo ativo durante esse período de recesso também é importante. Um corpo exercitado além de ser saudável, traz disposição e uma sensação de bem-estar sem igual.

9. Experimente receitas da internet

Aproveite o tempo livre para finalmente fazer aquela receitinha deliciosa que você viu em alguma rede social, salvou e com certeza pensou “um dia eu faço”. Agora é a hora de colocar a mão na massa!

10. Curta o ócio sem culpa

Por último, mas não menos importante, aproveite o tempo livre como quiser. Nem tudo precisa ter um propósito. Pode dormir até mais tarde ou passar um dia inteiro sem fazer nada, o importante é se respeitar.

Essas são as nossas 10 dicas para você. Mas não se esqueça: julho é um período para dar um reset no corpo, alma e principalmente na mente. Se cuidem e boas férias!

