This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.



O longa-metragem O Bosque Selvagem (Wildwood) estreou nos cinemas brasileiros em 29 de outubro. A produção é o mais novo trabalho da Laika Studios, responsável por animações como Coraline e o Mundo Secreto (2009), ParaNorman (2012) e Kubo e as Cordas Mágicas (2016). Com 132 minutos de duração, o filme é o mais longo da história do estúdio e o mais longo filme de stop-motion, técnica que constrói movimentos a partir de fotografias sucessivas de personagens e cenários físicos.

O primeiro contato do público com O Bosque Selvagem (Wildwood) aconteceu durante o relançamento de Coraline e o Mundo Secreto nos cinemas, em 2023. Na ocasião, a Laika aproveitou a celebração dos 15 anos de seu longa de estreia para apresentar um pouco dos projetos, da história do estúdio e o que estavam em desenvolvimento, entre eles a adaptação cinematográfica do livro de romance de fantasia, Wildwood, de 2011 escrito por Colin Meloy e ilustrado por sua esposa, Carson Ellis , recomendado para leitores a partir de nove anos.

Entre as novidades, havia a possibilidade de recriar cenas do filme com recursos tecnológicos, deixando o público com aquele gostinho de quero mais, mas também uma prévia de seu próximo projeto. O material de divulgação mostrava a produção de uma das personagens do filme: um pássaro gigante. Ao final, uma mensagem chamava a atenção: Wildwood estava sendo feito à mão, sem inteligência artificial.

Fazia tempo que a Laika não lançava um longa-metragem, e saber que o estúdio continuava apostando no trabalho artesanal, sem recorrer a tecnologias com o objetivo de baratear processos ou substituir o trabalho humano, foi a aposta de PR e publicidade no filme, fazendo com que a mídia tradicional e as entrevistas dos produtores se voltassem principalmente a essa escolha de produção do filme. Afinal, como uma produtora consegue seguir na contramão de uma indústria que busca cada vez mais automatizar suas produções?



Parte da resposta está na própria origem da Laika. Fundado em 2005, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, o estúdio tem uma estrutura financeira que ajuda a explicar como consegue sustentar produções tão longas e custosas. Seu proprietário, Travis Knight, é filho de Phil Knight, cofundador da Nike. Essa ligação permitiu à produtora contar com investimentos para desenvolver projetos que exigem tempo, equipes especializadas e recursos consideráveis. Não por acaso, Wildwood também presta homenagem ao estado onde o estúdio nasceu: a história se passa em Portland, capital do Oregon.

Entretanto, a discussão não está apenas no custo,no caso do stop-motion tem uma característica própria: os personagens e cenários existem fisicamente. Cada movimento é construído e fotografado individualmente. Embora a técnica também utilize recursos digitais, especialmente na pós-produção, a base do trabalho continua dependendo da construção material e da intervenção dos profissionais. No site da produtora, é possível visualizar em 360 graus personagens:

Na prática, esse processo exige uma série de etapas e cuidados que nem sempre são percebidos pelo espectador. A Her Campus Cásper Líbero ouviu o Rick Pimentel, artista digital e sênior de surfacing na Industrial Light & Magic (ILM), estúdio de efeitos visuais da Lucasfilm e que nasceu para nasceu para fazer os efeitos visuais em 1975 do filme Star Wars.

O artista explica, que conhece de perto os desafios técnicos e artísticos da produção audiovisual. “Antes de alguém tocar no boneco, alguém desenhou aquele personagem, outra pessoa esculpiu, outra construiu o esqueleto, outra costurou a roupa, outra montou o cenário, outra pensou a luz. Tudo isso para um único quadro, e um segundo de filme tem 24 deles”, explica.



o preço da pressa

É justamente essa escolha que chama a atenção em um cenário de expansão da inteligência artificial generativa. Enquanto parte da indústria cinematográfica, como a Netflix, procura reduzir custos e acelerar processos, a gigante do streaming, que também investe em produções próprias, revelou, em 2025, que recorreu à inteligência artificial generativa para criar uma cena de destruição na série argentina O Eternauta. De acordo com Ted Sarandos, co-CEO da plataforma, a tecnologia permitiu concluir o efeito visual em um décimo do tempo que seria necessário com métodos convencionais.

O estúdio também tem feito um movimento de mercado ao apresentar Wildwood como uma defesa da criação artística e do trabalho humano. Em vez de baratear o processo, essa escolha encarece o produto final e, muitas vezes, pode não resultar em lucro. Link Perdido (2019) teve um orçamento de aproximadamente US$ 100 milhões, mas alcançou apenas US$ 26,6 milhões em bilheteria mundial.

Para o jornalista cultural Henrique Almeida, criador e responsável pelo veículo Boletim Nerd, a escolha de preservar técnicas artesanais em uma indústria cada vez mais automatizada também representa uma forma de diferenciação artística. Em um cenário marcado pelo avanço da inteligência artificial generativa, o trabalho manual pode agregar valor à identidade visual e à experiência cinematográfica. “Estamos em um momento de avanço da inteligência artificial generativa, em que criar se tornou muito mais fácil. Mas criar histórias com qualidade, que impactam e emocionam, não é para qualquer um”, avalia.

E mesmo diante dos custos e do tempo exigidos pelo stop-motion, Wildwood tem recebido uma boa avaliação da crítica. No Rotten Tomatoes, o longa alcançou 97% de aprovação e também aparece entre as produções cotadas para uma possível indicação ao Oscar de Melhor Animação.

Para entender como essa escolha estética e técnica é percebida pela crítica especializada, o Her Campus também conversou com o crítico de cinema André Luiz Brandão Cisi, formado em audiovisual e dono do canal Caçadores de Cinema e do site Sou Mais Pop. Ele analisou a importância do stop-motion para a identidade da Laika e a relevância do estúdio para a animação contemporânea.

“Acredito que o stop-motion pode, sim, abrir caminho para que mais histórias sejam produzidas e para que outros estúdios se sintam encorajados a desenvolver e lançar seus próprios projetos”, avalia André.

pequenos estúdios, grandes histórias

A realidade brasileira, porém, é bastante diferente. Por aqui, manter uma produção artesanal também significa enfrentar dificuldades de financiamento, encontrar profissionais especializados e depender de editais e iniciativas de incentivo à cultura. Um exemplo é Laika, Tito e o Universo, projeto de animação em stop-motion criado por Vittor Britz, originalmente concebido como Trabalho de Conclusão de Curso em Rádio e TV na Unesp de Bauru. Desenvolvida em Bragança Paulista, a produção depende de recursos de editais, campanhas de financiamento coletivo e da venda de produtos próprios para continuar avançando.



Apesar dos desafios de produção, Laika, Tito e o Universo já acumula reconhecimento internacional. O episódio piloto foi selecionado para diferentes festivais de cinema e recebeu premiações em 2021, entre elas o título de Melhor Curta de Stop Motion no Singapore International Film Festival, em Singapura, e de Melhor Animação no Paris Cinema Awards, na França. O projeto também conquistou o Audience Award, do The Monthly Film Festival, além de seleções oficiais em eventos como o Lift-Off Global Network Sessions e o Milan Gold Awards.

O produtor de Laika, Tito e o Universo também aposta no financiamento coletivo para viabilizar sua produção. Desde abril de 2026, o projeto mantém uma loja virtual com produtos promocionais, como camisetas, canecas e ecobags, cuja venda ajuda a arrecadar fundos para a continuidade do filme. Até o fechamento desta reportagem, a produção havia estabelecido uma meta de aproximadamente R$ 76 mil, dos quais cerca de R$ 35 mil já tinham sido arrecadados. A iniciativa evidencia como produções independentes precisam combinar diferentes fontes de financiamento para tirar seus projetos do papel.

o preço da automoção

A dificuldade de viabilizar produções desse porte também está relacionada à necessidade de profissionais especializados e recursos financeiros. Segundo Rick Pimentel, esse tipo de trabalho depende de equipes qualificadas e de investimentos capazes de sustentar anos de produção. “Sem dinheiro e sem as pessoas certas, não importa o quanto a visão do diretor seja bonita: ela não sai do papel”, explica o designer da Lucasfilm.

A diferença de estrutura entre uma produtora internacional como a Laika e um grupo de universitários brasileiros é evidente. Ainda assim, os dois projetos partem de uma escolha semelhante: apostar em uma técnica que exige dedicação, trabalho manual e tempo para construir uma narrativa.

Para o jornalista cultural Henrique Almeida, a dimensão artesanal dessas produções ganha ainda mais relevância diante do avanço da inteligência artificial generativa. “Acredito que a dimensão artesanal e o esforço para dar vida a cada detalhe são muito bem-vindos. Estamos em um momento de avanço da inteligência artificial generativa, em que criar se tornou muito mais fácil. Mas criar histórias com qualidade, que impactam e emocionam, não é para qualquer um”, avalia.

A inteligência artificial não precisa ser vista necessariamente como uma inimiga da produção audiovisual, já que a tecnologia pode auxiliar diferentes etapas do processo criativo. Rick Pimentel ressalta, no entanto, que, independentemente das ferramentas e técnicas utilizadas, a criatividade humana permanece essencial para desenvolver soluções artísticas, transmitir emoções e construir uma identidade visual. Para o artista, embora os recursos tecnológicos estejam em constante transformação, a capacidade humana de criar e estabelecer conexões emocionais com o público continua sendo insubstituível.

o manual está na moda

Um movimento chamou a atenção nos últimos meses: marcas como Prada, Dior, Anthropologie e Levi’s têm apostado em técnicas tradicionais de animação e produções artesanais em suas campanhas de Natal. Entre as iniciativas estão filmes ilustrados por artistas e animações em stop motion com peças feitas à mão, em feltro e massinha de modelar. As marcas também têm destacado os bastidores dessas produções, valorizando o processo criativo e o trabalho humano.

Esse movimento também é destacado por Ana Solto, coordenadora de receita e especialista em branding, em publicação no perfil da empresa. Segundo ela, enquanto até pouco tempo grandes marcas faziam questão de demonstrar o uso de tecnologias e inteligência artificial em suas campanhas, agora o cenário começa a mudar. A valorização do trabalho humano, dos processos artesanais e dos bastidores da produção ganha espaço, indicando uma nova tendência na comunicação das marcas.

Esse movimento também levanta uma reflexão sobre o espaço que diferentes técnicas e linguagens podem ocupar no audiovisual. Para Henrique Almeida, embora a inteligência artificial facilite os processos de criação, desenvolver histórias de qualidade, capazes de impactar e emocionar o público, continua sendo um desafio que exige criatividade e sensibilidade, fatores esses que nos diferenciam de máquinas para humanos. Nesse cenário, a produção artesanal não representa necessariamente uma oposição à tecnologia, mas reforça que há espaço para diferentes formas de fazer cinema, audiovisual, arte ou qualquer outra expressão.

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O artigo acima foi editado por Maria Luiza Pinto Comitre.

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