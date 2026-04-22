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Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Caleb McLaughlin
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Netflix
Casper Libero | Culture > Entertainment

Expectativas para a nova série animada do universo de Stranger Things

Aline Moraes Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Para quem se apaixonou pelo fenômeno da Netflix e quer consumir mais mesmo com o final da quinta temporada. O universo de Stranger Things ganhará mais uma série, um spin-off animado estreia dia 23 de abril no streaming.

Ambientada durante os eventos da segunda e terceira temporadas da série principal, Stranger Things: Histórias de 85 acompanha Eleven, Mike, Dustin, Will, Lucas e Max em mais uma aventura. Além do retorno dos personagens clássicos, também seremos apresentados a uma nova personagem chamada Nikki, estrelada por Odessa A’zion (Marty Supreme e Love LA).

O QUE ESPERAR DA SÉRIE

Segundo os Irmãos Duffer, criadores da série original, o novo projeto busca expandir o universo de Hawkins sem alterar a temporada final, que estreou em novembro de 2025. A trama promete continuar com o espírito original mas em um novo formato, com elementos de terror, ficção científica e aventura, além das referências aos clássicos dos anos 80.  

Do estúdio de animações Flying Bark Productions, o mesmo da série What If…?, da Marvel, a série animada irá contar com dez episódios com 25 minutos em média.

O QUE MUDA NA ANIMAÇÃO?

Diferentemente da série original, a animação não conta com o mesmo elenco em live-action, trazendo um novo grupo de atores como as vozes dos personagens principais. Produzida pela dupla irmãos Matt e Ross Duffer, Shawn Levy e Dan Cohen, todos também presentes no projeto original, e desenvolvida pelo showrunner Eric Robles (Caçadores de Bugs).

Em uma entrevista para Animation Magazine, Eric Robles ressalta que assim como na série original, o enredo não se baseia somente em monstros e aventuras sombrias, mas também nas relações entre o grupo de personagens. “É sobre o amor juvenil e sobre Mike, Eleven, Lucas e Max se descobrindo, e há algo genuinamente doce e inocente nisso. Nós nos aprofundamos nesses momentos, assim como nos conflitos. Mergulhamos em questões reais desde o primeiro episódio”, diz Robles.

Stranger Things: Histórias de 85 estreia na quinta-feira, dia 23, exclusivamente na Netflix.

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O artigo acima foi editado por Leticia Carmo.

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Aline Moraes

Casper Libero '29

hi! I’m a journalism student who loves music, culture, and aspires to be a documentary filmmaker.