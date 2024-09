Esquenta RIR 2024: Relembre os shows mais marcantes da história do festival

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Em 1985 nascia o Rock In Rio (RIR), aquele que, desde a sua idealização, já era o maior festival de música do Brasil. Criado por Roberto Medina, o projeto pretendia trazer para o país shows de grandes artistas internacionais, o que, na época, era uma realidade impensável. Sediado no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, sua estreia contou com as mais expoentes bandas de rock de todo o mundo, como Queen, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, AC/DC e Scorpions.

A primeira edição do evento contou também com diversas polêmicas. Além de enfrentar uma multidão de mais de 250 mil pessoas, poucas vezes vista antes no Brasil, o público também teve de lidar com muita chuva e lama, devido ao terreno do festival. Mas esses não foram os únicos problemas do estreante.

Mesmo com todas as atrações internacionais, o line up dispunha de artistas brasileiros, como Gilberto Gil, Rita Lee, Lulu Santos, Ney Matogrosso e alguns grupos em ascensão. Ao longo dos dias, muitos cantores nacionais foram vaiados ao subir ao palco, mostrando que a plateia não estava disposta a ouvir música em português. Cenas que se repetiriam mais tarde, quando o pop passou a fazer parte do festival, coisa que a maior parte dos fãs de rock nunca aceitaram, levando-os a hostilizar famosos como Britney Spears, em 2001.

Após os shows de 1985, o Brasil entrou definitivamente no mapa das grandes turnês internacionais e o Rock In Rio se consolidou como um dos maiores festivais do planeta, exportando a marca para Lisboa, Madri e Las Vegas.

No ano em que se comemora os 40 anos do Rock In Rio no Brasil, relembre os shows que ficaram para a história do festival:

1. Queen, 1985

A banda britânica foi a responsável por fechar a primeira noite da história do Rock In Rio. Eles foram os headliners de dois dias da edição e se impactaram com o público, que cantava todas as músicas, mesmo em outro idioma. O ápice das noites foi a canção “Love Of My Life”, entoada em um coro de 250 mil pessoas.

Para muitos, esse foi o maior show já realizado em território brasileiro; para a banda, essa foi a sua melhor e mais emocionante performance.

2. Barão Vermelho, 1985

A banda subiu ao palco após as duas apresentações anteriores terem sido vaiadas por um público que clamava por nomes internacionais. Apesar do contexto, os brasileiros terminaram o show ovacionados. Cazuza, que naquela época exibia sua melhor forma, “exalou carisma e comunicabilidade durante toda a performance”, segundo Dé, o baixista da banda.

O grupo teve espaço até para comentar a situação política do Brasil, que despedia-se da ditadura.

3. Paralamas do Sucesso, 1985

Essa foi a banda nacional que saiu do festival mais consolidada. Sem grandes produções, mas com músicas de sucesso, o grupo abriu duas vezes os dias de shows, com apresentações memoráveis.

Uma curiosidade é que a banda foi chamada de última hora, e por isso, o cenário do palco foi apenas um vaso de plantas que estava no camarim.

4. Guns N’ Roses, 1991

Cantando pela primeira vez em solo brasileiro no Rock In Rio, a banda chegou ao país em seu auge. Slash, o guitarrista do grupo, chegou a afirmar em sua biografia que nunca tinha visto um público tão enlouquecido pelos Guns N’ Roses. Para o festival, trouxeram sucessos como “Sweet Child O Mine” e “Welcome To The Jungle”.

A banda também cantou músicas que só seriam lançadas em álbuns que estreariam meses depois, como é o caso de “Civil War” e “You Could Be Mine”.

5. Cássia Eller, 2001

A performance da carioca teve de tudo: seus clássicos, covers e até um momento em que ela mostrou os seios enquanto cantava Beatles. A apresentação foi tão boa que, ao cantar “Smells Like Teen Spirit” do Nirvana, Cássia recebeu elogios de Dave Grohl, ex-baterista da banda e atual vocalista e guitarrista do Foo Fighters.

O show ficou ainda mais histórico ao fim daquele mesmo ano, quando a cantora veio a falecer. Essa foi uma das últimas performances da vida de Cássia.

6. Stevie Wonder, 2011

O cantor de soul fez uma performance de quase duas horas em sua estreia no festival. Durante a noite, Stevie Wonder cantou seus clássicos e também fez homenagens ao público brasileiro, ao cantar “Você Abusou” e “The Girl From Ipanema”, versão em inglês de “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

O festival até tentou trazer Stevie para a comemoração dos 40 anos, mas acabou não dando certo.

7. Red Hot Chili Peppers, 2011

A banda, que tinha estreado no Rock In Rio em 2001, voltou uma década depois para reparar a imagem deixada no último show. Ao contrário da primeira passagem, que havia sido considerada “morna” por parte dos fãs, o headliner da quarta edição do festival contou com seus inúmeros hits para levar a plateia ao delírio.

Cantaram sucessos como “Californication”, “By The way” e “Under The Bridge”.

8. Beyoncé, 2013

Em sua última passagem pelo país, Beyoncé desembarcou no Brasil junto a uma estrutura de um mega show. Ela trouxe tudo o de melhor que havia na The Mrs. Carter Show World Tour. Os vídeos super produzidos, diversas trocas de figurinos e a quantidade de coreografias, fizeram com que a apresentação fosse bastante elogiada, sendo considerada uma performance “enérgica’.

O ponto alto do show foi o encerramento ao som do funk brasileiro “Lek Lek”.

9. Bruce Springsteen, 2013

O cantor utilizou de todo seu carisma durante a apresentação. Além de abrir o show com “Sociedade Alternativa”, do brasileiro Raul Seixas, Bruce Springsteen também contou com muita interação com a plateia. Mas como nem só de charme se faz um show, a performance se tornou inesquecível pela quantidade de clássicos e hits históricos cantados no palco.

O artista levou fãs ao palco e tentou falar em portugês algumas vezes.

10. Rihanna, 2015

Em sua segunda performance no festival, a cantora de Barbados chegou a essa edição como headliner. Ao fechar o penúltimo dia de shows, Rihanna apresentou sua vasta diversidade musical, com músicas que iam do pop ao rap e R&B.

Os hits contagiantes animaram a noite carioca, e os memes feitos com a roupa da cantora ganharam a internet.

11. Pink, 2019

Com uma performance repleta de acrobacias e efeitos especiais, Pink fez seu primeiro show no Brasil. Ela foi a única mulher entre os headliners daquela edição. Após “voar” sobre o público durante o encerramento do show ao som de “So What”, a cantora se emocionou ao ser aclamada pela plateia.

Ela desceu até a grade para pegar presentes dos fãs e levou alguns ao palco, tendo até pedido de casamento!

12. Justin Bieber, 2022

Após levantar muitas dúvidas quanto a realização da performance no Rock In Rio, Justin Bieber subiu ao palco. Rumores apontavam que o cantor cogitava cancelar o show, o que aconteceu com sua turnê Justice logo após o fim da apresentação. Apesar de todas as incertezas ao longo do dia, o público não desistiu de assistir ao canadense. Bieber cantou para uma plateia de mais de 100 mil pessoas, superou as expectativas da crítica, emocionou os fãs e se emocionou também.

O setlist formado por sucessos de todas as eras do cantor não foi o que marcou o dia, o coro do público também não. A performance se tornou histórica por ser, até hoje, o último show do cantor.

