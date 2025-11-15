Entre duas categorias: a aposta arriscada de Makhachev contra Jack Della Maddalena 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O futuro da categoria peso meio-médio (77 kg) do Ultimate Fighting Championship será determinado em Nova York durante o UFC 322, que acontece neste sábado (15). Até então, o card promete três lutas decisivas: Brady x Morales, Edwards x Prates e a disputa principal e mais esperada da noite, entre o russo e segundo colocado no ranking peso por peso, Makhachev, e o australiano e atual campeão da categoria, Maddalena, que bateram o peso na manhã desta sexta-feira (14).

MUDANÇA DE CATEGORIA E UMA NOVA AMBIÇÃO

Ex-campeão peso-leve (70 kg) e pupilo de Khabib Nurmagomedov, um dos ex-lutadores mais prestigiados do MMA, Islam Makhachev decidiu deixar a categoria após quatro defesas de cinturão, o máximo que um lutador do peso-leve já defendeu, com um único objetivo em mente: tornar-se bicampeão e provar que é o melhor lutador da atualidade.

Com um domínio impressionante na categoria anterior, Islam tem um cartel que muitos sonham: 27 vitórias e apenas 1 derrota durante 15 anos de carreira como atleta profissional, tendo vencido nomes de peso como Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Dan Hooker e Charles do Bronx, luta essa que o tornou campeão da categoria.

Com uma reputação invejável, o russo recebeu a oportunidade de lutar pelo cinturão, o “Title Shot”, logo em sua primeira luta na divisão até 77 kg. No entanto, para conquistar o título de bicampeão e se tornar o lutador com mais vitórias consecutivas dentro da organização, Islam terá que vencer Jack Della Maddalena, que não sente o gosto amargo da derrota desde 2016 e não pretende sentir tão cedo.

A ASCENSÃO DE MADDALENA E O CAMINHO ATÉ O CINTURÃO

Detentor de um cartel de 18 vitórias e duas derrotas, Jack Della Maddalena conquistou o cinturão após vencer Belal Muhammad no UFC 315, em maio deste ano. A disputa aconteceu logo após Jack se recuperar de uma cirurgia decorrente de uma infecção nos ossos do braço esquerdo, originada em seu embate contra Gilbert Durinho, em 2024.

Já de volta aos treinos e com luta marcada, a disputa pelo cinturão entre Belal Muhammad e Shavkat Rakhmonov foi cancelada, e a oportunidade bateu à porta de Jack. Com isso, o australiano cancelou o duelo contra Leon Edwards para disputar o “Title Shot” contra Belal. Na época, mesmo que Maddalena se mostrasse um campeão em potencial, alguns fãs acreditavam que o lutador não aguentaria os primeiros cinco rounds da carreira, mas ele venceu por decisão unânime, conseguindo se recuperar entre as pausas e absorver bem os golpes do adversário.

CHOQUE DE ESTILOS:

ESTILO AGRESSIVO X SAMBO

Sendo um striker com foco em um boxe considerado agressivo, técnico e limpo, Jack apresenta um forte trabalho de “body shots”, somando 12 vitórias por KO/TKO, caracterizadas por combinações curtas e precisas. Ainda assim, o lutador tem mostrado uma melhora significativa nas defesas de queda, mudança fundamental para buscar a vitória na luta de amanhã.

O que para o australiano, é a oportunidade perfeita para mostrar que pode encarar qualquer estilo de luta, para o russo é um passo arriscado que pode desestabilizar sua influência.

“Com certeza ele é uma lenda, vencer dele vai ser algo excelente para colocar no meu recorde e me colocar lá em cima na lista dos melhores”, disse Maddalena durante a coletiva que aconteceu nessa quinta-feira (13).

Especialista em sambo, uma combinação de wrestling e grappling, Makhachev construiu uma fama com quedas eficientes, transições rápidas e ajustes técnicos, somando 13 vitórias por finalização. Apesar da reputação como grappler dominante, sua evolução no striking o transforma em um lutador completo, capaz de encarar a luta de forma eficaz e dominante.

O QUE REALMENTE ESTÁ EM JOGO?

O encontro entre Maddalena e Makhachev vai além de um simples duelo por cinturão. Para o australiano, é a chance de consolidar uma trajetória de respeito. Para o russo, é a prova de que seu domínio ultrapassa barreiras de peso. E para os fãs, é a promessa de uma luta intensa, técnica e marcada por duas figuras que se chocam no centro do octógono. O UFC 322 vai entregar emoção no cinturão dos meio-médios, consolidando a construção de legado dos dois melhores atletas da divisão no momento.

