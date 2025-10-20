Entenda a transformação de The Rock para interpretar lutador lendário

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, passou por treinos intensos para o seu novo papel. O ator fazia treinos de cardio e de MMA diários e chegou a usar próteses para atribuir mais realismo ao seu tamanho muscular.

A transformação faz parte da preparação para viver o lutador de MMA Mark Kerr no filme Coração de Lutador (The Smashing Machine). O longa promete explorar não apenas o lado competitivo do esporte, mas também os desafios pessoais e psicológicos enfrentados por Kerr dentro e fora do ringue.

Inicialmente, a informação de que The Rock teria perdido 27 quilos para o papel foi veiculada, no entanto, o próprio negou os boatos e afirmou que teria perdido peso para outro papel dramático em que interpreta um senhor de 70 anos.

Novo drama de the rock

A nova produção da A24, Coração de Lutador (The Smashing Machine), é baseada na história real de Mark Kerr, um dos nomes mais famosos do MMA. Aos olhos do público, Kerr era um verdadeiro campeão, conhecido pela força e técnica impecáveis, além de ser um colecionador de títulos e prêmios.

No entanto, por trás das vitórias e da fama, ele enfrentava uma dura batalha pessoal. Fora dos ringues, o lutador lidava com o vício e um relacionamento conturbado com sua esposa, conflitos que acabaram abalando a carreira e a saúde mental.

O filme promete mostrar o contraste entre o ídolo admirado pelo público e o homem fragilizado pelas pressões do sucesso e pela dor da autodestruição.

Esse papel sinaliza uma nova fase na trajetória de The Rock, que mostrou interesse em buscar papéis mais dramáticos e complexos, tentando se distanciar dos papéis de herói de ação que tanto conhecemos. A boa recepção do filme no Festival de Veneza indica que essa escolha pode representar um dos trabalhos mais desafiadores da carreira do ator e especulações sobre indicações a prêmios renomados como o Oscar.

Um treino de campeão

Segundo uma matéria da Men’s Health, Dwayne Johnson seguiu uma rotina de treinos intensos para dar vida a Mark Kerr. Todas as manhãs, o ator começava o dia com um treino de cardio no simulador de escada, focando em melhorar sua capacidade aeróbica. Após o almoço, ele partia para a musculação, realizando séries com peso para manter a força e o condicionamento físico necessários para o papel, alternando com sessões de cardio que duravam entre 15 e 20 minutos.

À noite, o ator ainda incluía treinos de luta por cerca de uma hora a uma hora e meia. Esses treinos práticos foram essenciais para ele compreender melhor os golpes e os movimentos característicos do MMA, garantindo mais autenticidade à sua interpretação. Com essa preparação intensa, Dwayne Johnson buscava se aproximar ao máximo do físico e do estilo de luta de Mark Kerr.

Transformação ALÉM DOS MÚSCULOS

Além da intensa rotina de treinos, Dwayne Johnson também precisou recorrer ao uso de próteses e perucas para se assemelhar ao lutador Mark Kerr. Embora essa parte possa parecer mais simples do que o preparo físico, o processo exigia muita paciência: o ator passava entre três e quatro horas diárias na cadeira de maquiagem para cobrir suas tatuagens e aplicar as próteses. Elas precisavam ser fixadas com precisão para resistir às cenas de luta e ao suor, que frequentemente deslocava parte do material.

Ao todo, Johnson utilizou entre 13 e 14 próteses no rosto e no corpo, alcançando uma semelhança impressionante com a aparência real de Kerr e reforçando seu comprometimento com o papel.

NOVO CAPÍTULO NA CARREIRA DE THE ROCK

Coração de Lutador, que já está nos cinemas, representa uma virada significativa na trajetória de Dwayne Johnson. Conhecido por papéis marcados pela força física e pelo carisma, o ator agora aposta na vulnerabilidade, no drama e na entrega emocional. Sua transformação, física e artística, mostra que ele está disposto a ir muito além do rótulo de astro de ação.

Se o desempenho em The Smashing Machine corresponder às expectativas, The Rock pode estar prestes a conquistar o reconhecimento da crítica e consolidar uma nova fase de sua carreira, tão intensa quanto suas cenas no ringue.

