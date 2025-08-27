Entenda a polêmica que fez Sydney Sweeney perder o favoritismo em Hollywood

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Sydney Sweeney é uma atriz e produtora estadunidense de 27 anos que se destacou nos últimos tempos por trabalhos como Euphoria (2019), a comédia romântica Todos Menos Você (2024) e a série Conto da Aia (2017).

Como em vários casos de atrizes no ramo do cinema, o público apontou muitas cenas em que Sydney aparece extremamente sexualizada e em muitos casos nua, como, por exemplo, em Euphoria da HBO. Em entrevista para a Variety, ela contou como se identifica com a sua personagem Cassie e como se incomoda com as falas que a sexualizam demais.

A questão que fez com que a Sydney recebesse muitas críticas não está ligada à sua beleza, mas sim como ela vende a própria imagem, e a incongruência que ela apresenta no discurso. Grande parte da vida pública e profissional da atriz gira em torno da beleza e do corpo dela, tanto em filmes e séries, como nas divulgações e propagandas que a Sydney realiza. Muitas vezes, ela é extremamente sexualizada e com produtos e discursos que atendem ao um público masculino.

Por exemplo, quando ela anunciou uma parceria com a Dr. Squatch, uma marca estadunidense de cuidados pessoais voltada para produtos masculinos, o que surpreendeu a todos foi o lançamento do Sydney ‘s Bathwater Bliss, um produto limitado feito com a água do banho real da atriz.

Propaganda controvérsia

A grande polêmica que fez com que Sydney perdesse o favoritismo e o resto do público que a acompanhava, exceto a parcela masculina hétero e branca da atriz, foi o anúncio no qual Sydney participou para a marca de jeans, American Eagle.

Na campanha publicitária a frase principal é “Sydney Sweeney has great jeans”, o roteiro da propaganda faz trocadilhos com as palavras “jeans” e “genes”. Em inglês existe uma semelhança fonética entre as palavras.

Além de um grande apelo ao corpo de Sydney, que é extremamente sexualizada, suas falas foram o que realmente chamaram a atenção. No anúncio, a atriz diz: “Os genes são transmitidos de pais para filhos, muitas vezes determinadas características como cor do cabelo, personalidade e até mesmo a cor dos olhos. Meu jeans é azul”. No final uma voz, ao fundo, completa falando o slogan: “Sydney Sweeney tem jeans ótimos”.

A reação foi grande, com muitas pessoas questionando se o conteúdo era apropriado e qual o efeito dessas mensagens. Muitos usuários apontaram como essa “brincadeira” entre jeans e genes tem a influência de conceitos da extrema-direita e teorias eugenistas.

Grande parte das pessoas acredita que o anúncio se aproveitou da ascensão de pensamentos conservadores, já que ainda em 2024, o atual presidente Donald Trump alegou que a causa de crimes cometidos por imigrantes era por conta dos “genes ruins” destes. Importante citar também que o “Buzzfeed” apurou e descobriu que Sydney Sweeney está registrada como filiada ao Partido Republicano nos EUA, mesmo partido do presidente Trump.

A American Eagle, publicou um post no Instagram, onde negaram qualquer intenção de promover ideologias discriminatórias ou eugênicas.

Pensando no contexto atual da política estadunidense, onde discursos sexistas, racistas e xenofóbicos estão sendo amplamente compartilhados, em um governo que constantemente ameaça ferir direitos humanos e realmente os faz, quando a Sydney Sweeney, que tinha um grande potencial para fazer uma carreira de mais sucesso ainda, direcionou os próprios conteúdos para reforçar esses ideais, ela perdeu o apoio do grande público e o seu favoritismo em Hollywood.

