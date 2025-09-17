Emmy 2025: Conheça os maiores premiados da noite

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O Emmy Awards é uma das premiações mais importantes da televisão mundial, reconhecendo produções, performances e talentos que se destacam em séries, filmes para TV, reality shows, animações e outros formatos. Dividido em categorias técnicas e principais, o Emmy valoriza desde a excelência por trás das câmeras até os maiores nomes do elenco.

Nos dias 6 e 7 de setembro, aconteceu o Creative Arts Emmy 2025, que antecede a cerimônia principal. Celebrado no Peacock Theater, em Los Angeles (EUA), teve como foco categorias técnicas, animações, documentários, atuações convidadas e especiais de variedades. A premiação celebra os profissionais que tornam possíveis os grandes sucessos da televisão, muitas vezes, antes que eles apareçam nas telas de forma mais visível para o público.

Já no último domingo (14), aconteceu a cerimônia principal, o Primetime Emmy. Também celebrado no Peacock Theater, foram premiados as melhores produções exibidas entre junho de 2024 e maio de 2025. A Her Campus Casper Libero traz as surpresas e os maiores ganhadores da noite!

The Studio

Entre as comédias, o destaque absoluto ficou com The Studio (Apple TV+), que se consagrou como a sensação do ano. A produção venceu o prêmio de Melhor Série de Comédia e ainda quebrou um recorde histórico ao conquistar 13 estatuetas em sua primeira temporada. O feito coloca a série no patamar das produções mais premiadas em uma única edição.

O ator Seth Rogen, protagonista da trama, também brilhou ao levar o prêmio de Melhor Ator em Série de Comédia. Já Jean Smart, veterana de Hacks, manteve sua hegemonia e levou o Emmy de Melhor Atriz em Comédia, consolidando-se como uma das maiores intérpretes da televisão atual.

The Pitt

Na disputa entre os dramas, a surpresa da noite veio com The Pitt (HBO Max), que desbancou favoritas como The Last of Us, The White Lotus e Ruptura para vencer o prêmio de Melhor Série Dramática. A produção também garantiu destaque individual para seu elenco: Noah Wyle venceu como Melhor Ator em Série Dramática, enquanto Katherine LaNasa levou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante em Drama.

Mas a série Ruptura também teve seus momentos de glória. Britt Lower conquistou o prêmio de Melhor Atriz em Série Dramática e Tramell Tillman entrou para a história ao se tornar o primeiro homem negro a vencer como Melhor Ator Coadjuvante em Drama, um marco importante para a representatividade na televisão.

Adolescência

No universo das minisséries, o grande vencedor foi Adolescência (Netflix), escolhido como Melhor Minissérie ou Antologia. A produção conquistou não apenas o reconhecimento da crítica, mas também emocionou o público e garantiu momentos históricos na premiação.

O ator Owen Cooper, de apenas 15 anos, se tornou o mais jovem vencedor do Emmy em atuação ao conquistar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Antologia. Sua vitória simboliza uma nova geração de talentos que começa a ocupar espaço nas grandes produções televisivas.

Diversidade, inovação e futuro da TV

O Emmy 2025 será lembrado como uma das edições mais marcantes dos últimos anos. Entre recordes inéditos, como o feito de The Studio, momentos de diversidade e representatividade, como a vitória de Tramell Tillman, e o surgimento de novas vozes, como Owen Cooper, a premiação mostrou que a televisão segue em constante transformação.

Mais do que reconhecer os melhores da temporada, a noite refletiu o presente e o futuro do audiovisual, confirmando que o streaming, a inovação e a pluralidade de histórias são forças centrais na narrativa televisiva contemporânea.

