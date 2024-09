Eleições municipais estão próximas; veja como se preparar para o dia de votação

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Falta pouco tempo para as Eleições Municipais de 2024. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Já o segundo turno será realizado no dia 27 do mesmo mês, caso seja necessário, apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Por esse motivo, é muito importante que você, que tem direito ao voto, esteja preparado para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da sua cidade.

Aqui vão algumas dicas para se planejar para a data e exercer a sua cidadania com o comprometimento necessário:

Esteja bem informado no dia da votação

Como o voto é uma atitude de muita responsabilidade, justamente por eleger representantes que estarão à frente das cidades pelos próximos quatro anos, você deve estar preparado para o dia das eleições. É fundamental se organizar com antecedência para escolher bem seus candidatos. Segundo o jornalista e especialista em marketing político, Thiago Wiggert, o eleitor deve fazer uma verificação completa do perfil do candidato, conhecer o que ele já fez e a sua área de atuação.

“Para uma escolha informada, o eleitor precisa pesquisar o histórico dos candidatos em fontes confiáveis e verificar suas redes sociais. Em eleições para prefeito, é crucial analisar o plano de governo e suas prioridades. Não se deixe levar apenas pela ideologia: avalie o que o candidato realmente propõe”, completa Wiggert.

A Justiça Eleitoral tem uma ferramenta para te ajudar nessa tarefa: o sistema DivulgaCandContas. Na plataforma, é possível ver o perfil de cada político que disputa uma vaga de vereador, prefeito ou vice-prefeito, com informações sobre todas as certidões apresentadas à Justiça Eleitoral, bens declarados, sites e contas nas redes sociais.

Tenha uma “colinha” com o número do candidato

Depois de consultar os números dos candidatos em quem você deseja votar, é importante anotá-los. Para facilitar, o cidadão pode levar uma “colinha” para a cabine de votação, que deve ser uma anotação pessoal e individual com os números dos representantes escolhidos.

O primeiro voto é para o cargo de vereador, que possui um número de cinco dígitos: os dois primeiros correspondem ao partido político — caso você queira votar apenas na legenda —, e os três últimos identificam o candidato específico. O segundo voto é para o cargo de prefeito, com um número de dois dígitos.

Documentos necessários e local de votação

Antes de sair de casa, certifique-se de levar os documentos necessários. O único obrigatório para a votação é um documento oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira de habilitação ou carteira de trabalho. Se você já fez o cadastro biométrico, pode utilizar apenas o e-Título para votar.

Já para conferir o seu local de votação, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo do e-Título disponibilizam essa informação. Caso tenha dúvidas, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também oferecem atendimento presencial e por telefone ao público. Se você não conseguir votar no dia das eleições por não estar no município de seu título, será necessário justificar o voto.

Resultados das eleições

A votação é realizada por meio da urna eletrônica, então o processo de apuração costuma ser mais rápido. A divulgação dos resultados começa a partir das 19h, no horário de Brasília.

Depois das eleições

Após o dia das eleições, o trabalho continua. O voto é um ato democrático e de cidadania, mas não é só ele que vai mudar a realidade em que vivemos. Como cidadãos responsáveis, é essencial fiscalizarmos nossos políticos para garantir que cumpram suas promessas e os compromissos feitos à população durante a campanha eleitoral.

