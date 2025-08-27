“…E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE”: FAMOSOS QUE REENCONTRARAM O AMOR MAIS VELHOS

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Ao contrário do que aprendemos nos contos de fada, nos quais o amor romântico tem como característica principal a jovialidade e o prazer das “primeiras vezes”, a vida real surpreende ao vermos uniões saudáveis e duradouras em relacionamentos envolvendo pessoas mais velhas.

Recentemente, a revista People noticiou que Liam Neeson (73) e Pamela Anderson (57) engataram um namoro após trabalharem juntos no filme Corra que a Polícia Vem Aí, agitando as redes socias e alegrando fãs que torcem pela alegria do casal. Inspirada por eles, a HC relembra alguns famosos que encontraram o seu “felizes para sempre” após a juventude.

Consideramos justa toda forma de amor

Um claro exemplo é o músico Lulu Santos que, aos 65 anos, engatou um relacionamento com Clebson Teixeira, que na época tinha 26 anos. O casal está junto desde 2018, quando, através das redes sociais, o cantor declarou seu amor ao cônjuge com a hashtag #todaformadeamor, recebendo imenso apoio dos fãs. O relacionamento foi oficializado em 2019, através de uma união estável.

Um ano após o início do namoro, Clebson pediu Lulu em casamento durante um show e, desde então, a dupla segue firme e forte, provando não apenas a possibilidade de um encontro amoroso tardiamente, mas também a naturalidade de um casamento entre pessoas de idades tão distantes.

Lulu Santos declarou que a união com Clebson representa um renascimento em sua vida, e que não tem mais medo de assumir seu amor.

Duas mulheres e nenhum segredo

As atrizes Sarah Paulson e Holland Taylor protagonizam uma história de amor à parte. Com respectivos 50 e 82 anos, Sarah e Holland mantém um relacionamento desde 2015.

Esses dois fenômenos de Hollywood se conheceram anos antes de engatarem em um romance, em 2005, durante um jantar, embora as duas estivessem em outros relacionamentos. Já em novembro de 2015, Taylor postou uma foto de Paulson em uma prova de vestido, escrevendo: “Quando as legendas falham…” gerando inúmeros rumores de um possível relacionamento.

Durante uma aparição no programa “Watch What Happens Live”, Sarah compartilhou os primeiros detalhes de uma possível união amorosa: “É uma longa história. Nós nos conhecemos há muito, muito tempo. Eu estava com outra pessoa e ela também”, explicou. “Nós meio que passamos despercebidas, depois começamos a nos seguir no Twitter e então…”.

No mesmo ano, Holland participou de uma entrevista e, sem ceder nomes e muitos detalhes, também expôs: “É a coisa mais maravilhosa e extraordinária que poderia ter acontecido na minha vida”.

“Tem pessoas na vida que a gente esbarra e tem pessoas na vida que a gente encontra”

A atriz e humorista Mônica Martelli tem o posto de uma das pessoas mais intensas e engraçadas do cinema brasileiro, o que é reforçado pelas histórias de amor que a artista já vivenciou. Dentre muitas que se tornaram apenas piada para contar, exclui-se a de Fernando Altério, empresário de 71 anos, com o qual assumiu um relacionamento em 2019, quando Mônica estava com 51 anos.

Em diversas entrevistas e podcasts, a atriz destaca a felicidade em encontrar um amor aos 50 anos, e como a mulher madura é capaz de se afastar de um auto julgamento baseado no etarismo e viver um amor “jovem” e saudável apesar da idade.

Amor sem escalas

Um dos solteirões mais cobiçados de Hollywood há alguns anos, George Clooney surpreendeu ao engatar um novo relacionamento aos 53 anos, com a advogada anglo-libanesa Amal Alamuddin, que na época estava com 36 anos.

Eles se conheceram em 2013 e se casaram um ano depois. O ator descreve a esposa como “o amor de sua vida” e, juntos, são pais de gêmeos. Atualmente, eles mantêm uma vida pessoa reservada, mas ainda muito apaixonados e dedicados à criação dos filhos, apesar das constantes viagens devido às suas carreiras (Clooney é ator e Alamuddin é advogada especialista em direitos humanos, tendo inclusive trabalhado com a ONU).

Jane Fonda em cinco atos (de amor)

A atriz, hoje com 87 anos, deu início a um relacionamento em 2009 com o produtor musical Richard Perry, que na época tinha 67 anos de idade, e ela, 72.

O namoro perdurou por 8 longos anos e, mesmo após a separação, declararam serem amigos muito próximos, provando que uma união após os 70 pode gerar frutos que se estendem até o final da vida.

Após o envolvimento do casal, Jane Fonda declarou que fechou a “loja” dos relacionamentos e não sente mais desejo por um, enfatizando o foco em seu próprio crescimento pessoal e em sua rede de apoio de amigas.

Harrison Ford e a Relíquia do Destino

Harrison Ford tem um relacionamento duradouro e bem-sucedido com a atriz Calista Flockhart, com quem se casou em 2010, quando tinham 68 e 45 anos, respectivamente, após se conhecerem no Globo de Ouro de 2002. Acidentalmente, Flockhart derrubou vinho em Harrison e, em vez de confusão, começou ali uma história de amor.

O casal tenta ao máximo fugir dos holofotes e, apesar da discrição, aparentam companheirismo e amizade. O casal tem um filho, adotado por Flockhart em 2001, antes mesmo de ter conhecido Harrison, mas o ator também se considera pai do menino.

Em entrevistas, Ford já disse que não esperava se apaixonar de novo naquela fase da vida, mas que foi algo natural, leve e transformador.

Only ‘Lovers’ in the Building

Fechando essa lista, temos um casal que (ainda) não teve o romance confirmado, mas só a especulação (e as fotos nas redes sociais) deixou nossos corações quentinhos. A princípio apenas um casal de grandes amigos, os rumores de que Meryl Steep, de 76 anos, e Martin Short, de 75, estariam namorando começaram no início deste ano.

Os dois atores são colegas de elenco na série “Only Murders in the Building”, onde interpretam um casal. Em março de 2025, fontes do Page Six afirmaram que eles estavam namorando secretamente há mais de um ano, mas a informação nunca foi oficialmente confirmada e Short já negou os rumores em entrevistas, afirmando que são apenas amigos muito próximos.

Atualmente, os rumores seguem fortes com suposições de uma possível cerimônia de casamento entre o casal.

————–

