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Casper Libero | Culture > Entertainment

É campeão! Os caminhos que levaram o São Paulo ao título do Brasileirão Feminino 2026

Maria Eduarda Rodrigues Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Diante de um MorumBIS lotado e com recorde de público, as Soberanas empataram em 1 a 1 com as Brabas e garantiram a taça pelo placar agregado de 3 a 2. O Tricolor já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Caminho das Campeãs

O título coroou uma campanha de regularidade do São Paulo. Líder da primeira fase com 41 pontos, a equipe terminou a etapa inicial com 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. No mata-mata, passou por Grêmio e Flamengo antes de enfrentar o Corinthians na decisão. Ao longo de toda a competição, foram 17 vitórias, quatro empates e duas derrotas. 

O time de Thiago Viana teve a melhor campanha do campeonato e terminou a competição com 41 pontos, seguido do rival Corinthians, com 38. Nas quartas de final, as Soberanas empataram em 0 a 0 com o Grêmio no jogo de ida e venceram por 2 a 0 na volta. Na semifinal, o São Paulo derrotou o Flamengo nas duas partidas, por placares de 3 a 1 e 1 a 0.

O Tricolor manteve uma base importante da equipe vice-campeã brasileira em 2024 e incorporou reforços como Bruna Calderan e Tayla, além de dar espaço para atletas da base. Um destaque fundamental da equipe foi a atacante Késia Senna. Na semifinal contra o Flamengo, Késia marcou o gol da classificação do São Paulo para a final, aos 44 minutos do segundo tempo. Essa combinação entre experiência e juventude foi a receita perfeita para que o time chegasse à sua primeira conquista no Brasileirão Feminino e mostrasse uma campanha regular. 

a conquista do título

O apito final marcou um momento inédito para o São Paulo. Depois de perder a final em 2024 para o mesmo rival, o clube voltou à final dois anos depois e, desta vez, saiu com a taça. Essa é a segunda decisão de campeonato brasileiro entre essas equipes. Além do título, a equipe também encerrou a hegemonia corinthiana, que havia conquistado as seis edições anteriores do campeonato.

Para as Brabas, a derrota encerra uma sequência histórica de títulos e impede a conquista do octacampeonato. Para as Soberanas, o título representa o início de um novo capítulo na história do futebol feminino do clube, derrotando gigantes e trazendo mais competitividade para a modalidade.

Uma final para entrar na história

Além do inédito campeão, o MorumBIS recebeu uma decisão histórica. Ao todo, 49.405 torcedores estiveram presentes no estádio, estabelecendo um novo recorde de público em uma partida de futebol feminino entre clubes no Brasil. A marca superou os 44.529 espectadores registrados na final do Brasileirão Feminino de 2024, justamente num confronto entre os dois clubes.

Em campo, o Tricolor abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com Bia Menezes, um dos principais destaques da equipe no ano. O Corinthians respondeu rapidamente e empatou aos 19 minutos com Juliete, numa falha inesperada da goleira São Paulina. O equilíbrio no placar aumentou a tensão da partida. O São Paulo continuava com a vantagem no placar agregado e o time das Brabas precisava de mais um gol para levar a decisão, pelo menos, aos pênaltis. 

Na segunda etapa, o Corinthians voltou mais ofensivo e conseguiu um penâlti para tentar virar a partida aos 22 minutos. Mas, dessa vez, a goleira Carlinha não deixou passar e se redimiu com a equipe da melhor forma para garantir a vitória Tricolor.

No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, Giovanna Crivelari e Isa Guimarães marcaram para as Soberanas, enquanto Gabi Zanotti descontou para o Corinthians. Com o empate no segundo jogo em 1 a 1, o São Paulo confirmou o título pelo placar agregado de 3 a 2.

O artigo acima foi editado por Sophia Foster 

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Maria Eduarda Rodrigues

Casper Libero '28

Estudante de jornalismo na faculdade Cásper Líbero.