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tennis ball on tennis racket
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Casper Libero | Culture

Do céu aos saibros: o legado de Roland Garros

Maria Eduarda Vittori Trevizani Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Neste mês, Paris celebra um campeonato que há anos une e recebe o prestígio e atenção de inúmeros fãs. Roland Garros é um torneio que carrega uma história intensa sobre o tênis: cheia de lendas, curiosidades e com a presença de grandes nomes em suas quadras.

CONTEXTO HISTÓRICO 

O torneio teve início em 1891 com o “Championnats de France de tennis“, uma competição restrita a clientes masculinos de clubes franceses, que tinha como objetivo distinguir o melhor jogador de tênis francês. Ao longo dos anos o torneio ocorreu em quatro partes diferentes da cidade de Paris. Somente em 1925, a disputa teve a participação de tenistas estrangeiros.  

O nome do confronto surgiu em homenagem a um grande nome da aviação francesa, Roland, que fez grandes contribuições para a aviação moderna, incluindo a Primeira Guerra Mundial. O estádio batizado com seu nome foi inaugurado em 1928, após a vitória da equipe francesa, Os Quatro Mosqueteiros, na Copa Davis em 1927. 

Outra figura de extrema importância no grande torneio é Chris Evert, que possuía um talento especial para controlar cada ponto. Ela demonstrava uma calma impressionante nas quadras, mantendo seu foco e postura mesmo nas situações mais desafiadoras.  

Ao longo de sua carreira, ela colecionou 18 títulos de Grand Slam e rapidamente conquistou o topo do ranking mundial. Sendo assim, até hoje ela é a tenista que mais possui títulos de Roland Garros, acumulando 7 troféus. 

O Torneio Roland Garros, oferece experiências memoráveis, cobertura completa e momentos que entram para a história do esporte. Com estratégias adequadas e atenção aos detalhes, é possível aproveitar cada aspecto das partidas, analisando performances ou vivendo a atmosfera única do saibro parisiense. 

SOBRE O TORNEIO 

O torneio de Roland Garros possui características que o tornam completamente singular no circuito mundial de tênis. O grande diferencial está em suas quadras de saibro vermelho, uma superfície onde a bola tende a quicar mais alto e de forma mais lenta. Essa dinâmica exige muito mais paciência e estratégia dos atletas, já que os pontos se tornam visivelmente mais longos e desafiadores.  

Como Roland Garros é o único Grand Slam disputado majoritariamente nesse tipo de piso, ele se consolidou como o teste definitivo de resistência no esporte; não por acaso, a intensidade física do saibro é tão extrema que as disputas podem facilmente ultrapassar as 5 horas de duração. 

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The article above was edited by Eduarda Mahrouk.
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Maria Eduarda Vittori Trevizani

Casper Libero '29

Estudante da Faculdade Cásper Líbero.
Sou muito fã de esportes, principalmente Fórmula 1 e futebol, gosto também de música e arte!!