Diferenças de idade em Hollywood: o etarismo chega mais cedo para as atrizes? 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Em Hollywood, a idade raramente é apenas um número, especialmente para as mulheres. Enquanto atores frequentemente continuam sendo escalados como protagonistas românticos ao se aproximarem dos 40, atrizes da mesma geração frequentemente passam a ocupar papéis maternos ou de antagonistas.

Na mais recente temporada de Bridgerton, disponível na Netflix, esse contraste fica evidente. Enquanto Luke Thompson, aos 37 anos, assume o posto de protagonista e galã, Katie Leung, aos 38, interpreta Lady Araminta, a madrasta da jovem heroína da história. A diferença é sutil na tela, mas simbólica fora dela: dois atores praticamente da mesma idade ocupando lugares muito distintos na história.

O caso Bridgerton

A quarta temporada explora a construção do casal Benedict Bridgerton e Sophie Baek. Conhecido por sua personalidade artística e livre de convenções sociais, o segundo filho da família Bridgerton ganha protagonismo em uma história inspirada na trama da famosa princesa Cinderela, explorando diferenças de classe, identidade e expectativas familiares dentro da alta sociedade londrina, mantendo o romance e o drama que consagraram a série.

Entre as novidades do elenco está Katie Leung, que ficou mundialmente conhecida ao interpretar Cho Chang na franquia Harry Potter. Agora, em mais uma adaptação literária, a atriz assume um papel bem diferente: ela interpreta Lady Araminta, a madrasta de Sophie. A escolha do papel chama atenção não apenas pela virada em sua carreira, mas também pelo debate recorrente sobre idade parece influenciar o papel designado para as atrizes em Hollywood, especialmente quando comparadas aos colegas de elenco masculinos.

Casos semelhantes já foram relatados por outras atrizes ao longo dos anos em diversos roteiros. Olivia Wilde revelou, em entrevista ao programa de Howard Stern, que foi considerada “velha” para interpretar Naomi em O Lobo de Wall Street quando tinha 28 anos. O papel acabou ficando com Margot Robbie, então com 22 anos, enquanto Leonardo DiCaprio, protagonista do filme, tinha 38 anos na época das filmagens.

Já Emma Thompson contou que ouviu que era “velha demais” para viver o par romântico de Hugh Grant em Razão e Sensibilidade, mesmo tendo apenas um ano a mais que ele — Thompson tinha 36 anos e Grant, 35. Em 2019, Charlize Theron também relatou que, quando houve conversas sobre Mulher-Maravilha, não foi considerada para viver a heroína, mas sua mãe, um momento que, segundo ela, marcou sua percepção de ter “passado para o outro lado” dentro da lógica de Hollywood.

os mais velhos sempre podem namorar as mais novas

As situações citadas não foram casos isolados, mas sim uma pequena parcela de um padrão recorrente em Hollywood. A ideia de que uma atriz pode ser “velha demais” para um colega da mesma idade, ou de idade próxima, revela uma lógica que se repete há décadas: enquanto a juventude feminina é tratada como requisito para o romance nas telas, homens continuam sendo escalados como protagonistas românticos mesmo quando a diferença de idade entre eles e suas parceiras é significativa.

Esse padrão aparece em diversas produções. Em Encontros e Desencontros, por exemplo, Scarlett Johansson tinha entre 17 e 18 anos quando contracenou com Bill Murray, então com 52. Já em Magia ao Luar, Emma Stone, de 25 anos, foi par romântico de Colin Firth, que tinha 53. A diferença etária raramente é problematizada quando o homem é mais velho, pelo contrário, muitas vezes é naturalizada como parte da narrativa.

Esse histórico ajuda a entender por que a escalação na última temporada de Bridgerton chama a atenção. Enquanto Luke Thompson é apresentado como protagonista romântico e centro do romance da narrativa, Katie Leung ocupa o papel da madrasta da jovem heroína. A diferença de idade entre os dois é praticamente inexistente, mas os lugares que ocupam na história são simbólica e estruturalmente distintos. Não se trata de questionar a escolha artística individual, mas de observar um padrão que se repete.

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O artigo acima foi editado por Mariana Garcia.

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