Dia Nacional do Livro: como a literatura brasileira é reconhecida mundo afora?

No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro, uma celebração à literatura brasileira, rica e culturalmente diversa, que está cada vez mais sendo reconhecida e expandida para outros países.

A data é um marco histórico em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, que ocorreu em 1810 com o recebimento de livros da Biblioteca Real Portuguesa. Mas a história literária brasileira começou a ser escrita dois anos antes, com a publicação do primeiro livro no país, Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga.

Livros brasileiros pelo mundo

O reconhecimento mundial vem acontecendo gradativamente, com o aumento de leitores estrangeiros e do consumo de livros brasileiros em territórios internacionais. Neste ano, a Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco) designou o Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro.

Essa nomeação traz uma grande responsabilidade e prestígio para o país, colocando os livros brasileiros em evidência e reforçando a obrigação de promovê-los, assim como a leitura, não apenas dentro do Brasil, mas também no exterior.

Outro registro do interesse de estrangeiros pelos livros brasileiros aconteceu na rede social TikTok, através de um vídeo gravado por uma escritora e dona de um podcast estadunidense, Courtney Novak, que elogia e comenta o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.

O vídeo viralizou, conferindo prestígio ao livro e promovendo discussões sobre a existência de obras importantes e clássicos da cultura brasileira que ainda não possuem a devida visibilidade em outros países, além de ter despertado interesse de leitura em diversos seguidores da escritora.

O mundo lendo o Brasil

O alcance da literatura nacional vem se expandindo cada vez mais pelo mundo. Países como Portugal, França, Espanha e Estados Unidos, entre outros, estão aumentando o consumo de livros brasileiros de diferentes gêneros literários.

Obras que já são prestigiadas e consideradas clássicos no Brasil estão cada vez mais conquistando espaço e mostrando sua relevância cultural no cenário internacional.

O Alquimista, de Paulo Coelho, foi reconhecido como o livro brasileiro mais traduzido no mundo pelo Guiness Book, por ter traduções em 92 idiomas diferentes, ampliando ainda mais o acesso de leitores estrangeiros.

A quebra da bolha nacional entre os consumidores de livros brasileiros representa um marco importante para o país. Com obras clássicas e contemporâneas sendo traduzidas e lidas em diferentes nações, amplia-se o conhecimento sobre a cultura e a história brasileiras, contribuindo para desfazer preconceitos e estigmas associados ao Brasil.

História e cultura presente nos livros

Os livros brasileiros apresentam riquezas linguísticas e culturais, além de diversidade em vários aspectos literários. Ao alcançarem leitores de diferentes nacionalidades, eles reafirmam uma presença marcada pela qualidade criativa e técnica.

De acordo com Marco Lucchesi, presidente da Biblioteca Nacional, em entrevista a uma matéria do Ministério da Cultura:

“Difundir a literatura brasileira no exterior representa uma de suas marcas essenciais, abrangendo os quatro cantos da Terra. A diversidade de nossa cultura é levada para o diálogo entre as nações, mediante a cultura da paz e da amizade”.

A crescente admiração e interesse mundo afora pela literatura brasileira é resultado, principalmente, do aumento da participação do país em feiras literárias realizadas em diferentes países, como na feira do livro de Bogotá em 2023. Com um espaço maior dedicado ao Brasil nesses eventos, seu alcance se amplia cada vez mais.

Traduções Quebrando Barreiras Linguísticas

Outro fator de grande importância para o reconhecimento internacional da literatura brasileira é o trabalho de tradução. Graças a ele, a língua não se torna uma barreira que impeça o acesso de leitores estrangeiros.

Esse trabalho exige profundo conhecimento cultural e compreensão dos contextos, para que a essência da obra seja preservada, incluindo suas emoções e regionalismos. Muitas vezes são feitas adaptações, mas que continuam representando o sentido original.

Com o aumento de leitores internacionais, o Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior tem cada vez mais relevância e responsabilidade nesse crescimento.

Esta iniciativa oferece auxílio financeiro a editoras de outros países que desejam traduzir e publicar livros brasileiros, atestando a relevância da literatura nacional.

“Quanto mais a gente promove a tradução, mais a gente promove o intercâmbio cultural. Então, quanto mais a gente se abre para o diálogo com outras culturas, outras literaturas, mais a gente ganha com isso, e mais a gente mostra um país criativo”, afirma Jéferson dos Santos Assumção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura (MinC), para o Ministério da Cultura.

O prestígio e reconhecimento da literatura brasileira no exterior simboliza um ganho cultural para o país. Os livros representam marcas de resistência e riqueza da população, refletindo acontecimentos históricos, diversidade cultural, fatores políticos e a criatividade dos escritores brasileiros.

O crescimento de leitores de literatura brasileira no exterior é um marco importante, mas não diminui a necessidade de manter e incentivar a leitura dentro do país. O Dia Nacional do Livro serve para relembrar e valorizar a riqueza presente no mundo literário brasileiro.

