5 museus (nada convencionais) para conhecer em São Paulo

A cidade de São Paulo é a representação de uma mistura de culturas diferentes e inúmeras maneiras de experienciar a arte em todas as suas formas. E um dos melhores passeios para se fazer aqui na cidade é: ir ao museu!

Por isso, a Her Campus Cásper Líbero preparou essa lista com dicas de museus na capital paulista que saem do eixo mais famoso MASP–Pinacoteca e fogem do óbvio.

1. MuBE

O Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia está em primeiro lugar dessa lista por sua imponência e importância, antes mesmo de suas exposições.

Projetado por Paulo Mendes da Rocha em 1995, o museu é localizado em um dos bairros mais exclusivos e luxuosos de São Paulo, o Jardim Europa. Antes de entrar, há um jardim elaborado pelo premiado arquiteto e paisagista Burle Marx e esculturas por todo o terreno, toda a arquitetura do lugar foi pensada para se parecer uma “pedra no céu”.

Dentro do museu você encontra diversas exposições temporárias, incluindo a recente aberta ao publico “Laura Vinci”.Localização: Rua Alemanha 221 ou Av. Europa 218, com funcionamento das 11h às 17h.

2. Memorial da Resistência de São Paulo

Diferente de outros museus, que costumam mostrar esculturas e quadros, esse museu faz uma viagem no tempo voltada para um dos momentos mais turbulentos do nosso país.

O museu funciona no antigo Departamento Estadual de Ordem Política e Social, que era uma polícia política e social da ditadura. O DEOPS atuava como uma delegacia atual, tinha pequenas celas e espaço para banho de sol, que hoje são abertas para o público poder conhecer um pouco mais sobre como era a vida encarcerada dos presos na época da ditadura.

O memorial permite a todos conhecer mais sobre os horrores que aconteceram durante essa época, de uma maneira crua na medida certa, com suas exposições fixas e temporárias, além de atividades que aproximam o público do museu. A sua localização central não poderia ser mais privilegiada, é perto de marcos como Pinacoteca, Sala São Paulo, Estação da Luz e o Museu da Língua Portuguesa!

Localização: Largo General Osório, 66, com funcionamento das 10h às 18h e aberto de quarta a segunda (fechado as terças).

3. MUB3

Quando você pensa em bolsa de valores, pensa também em museu? Provavelmente não, mas em São Paulo isso pode coexistir!

O Museu da Bolsa do Brasil é localizado em um antigo prédio da bolsa onde acontecia o “pregão viva a voz do mercado de ações”, basicamente uma compra e venda de ações por telefone ao vivo – uma loucura total que acabou sendo extinta pela internet.

O museu tem como objetivo mostrar como era, como funcionava e debater sobre o futuro do mercado de bolsas de valores no Brasil para toda população. Localização: Rua XV de Novembro, 275, com funcionamento das 9h às 17h, aberto de segunda a sábado.

4. Casa Museu Ema Klabin

Esse museu leva o nome de uma empresária e filantropa apaixonada pela música e pela arte, que decidiu fazer de sua residência não só um lugar para descansar, e sim um lugar onde pudesse admirar seu grande acervo e receber seus amigos.

Arquitetado por Alfredo Ernesto Becker e com um jardim de mil metros quadrados com direto a carpas e orquidários, o espaço foi projetado por Burle Marx. A casa em si é um espetáculo à parte, tanto exteriormente quanto interiormente. Lá, acontecem inúmeras exposições e palestras. Neste ano, o tema é “memória” e, no dia 24 de maio, a exposição “Tempos de uma casa” será aberta para o público.

Localização: Rua Portugal, 43, funcionamento das 11h às 17h, aberto de quarta a domingo.

5. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Por último, um dos museus mais legais da cidade e perfeito para levar até quem não gosta muito de ir em museus.

No Museu de Zoologia da USP, você encontra as mais diversas espécies de animais empalhados, de tigre até caranguejo gigante, além dos clássicos esqueletos de dinossauros que impressionam pela altura. O museu conta com tantos animais que você sente que acabou de conhecer todas as espécies do mundo.

Ademais das exposições, lá acontecem oficinas e cursos. Localização: Avenida Nazaré, 481, funcionamento das 10:00 às 17:00, aberto de terça a domingo.

