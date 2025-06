Dia dos Namorados: 7 dates para sair da rotina em SP

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Encontrar o lugar ideal para um encontro pode transformar qualquer momento a dois em uma experiência memorável. Em São Paulo, há opções que vão do sofisticado ao descontraído, passando por ambientes ao ar livre e espaços com propostas únicas. Essas sete sugestões reúnem charme e gastronomia para quem quer celebrar a data com o(a) companheiro(a).

1. Taraz, Rosewood

O Taraz, localizado dentro do luxuoso Rosewood São Paulo, é um convite à sofisticação e ao requinte. Com uma proposta que envolve gastronomia contemporânea, o restaurante oferece um ambiente elegante e intimista, perfeito para um jantar romântico que valoriza a experiência sensorial. A decoração moderna, com toques de madeira e iluminação suave, cria um clima acolhedor sem perder a sofisticação. Para quem busca impressionar com um menu cuidadosamente elaborado e serviço impecável, o Taraz é uma escolha certeira.

Além do cardápio, o Taraz destaca-se pela carta de vinhos selecionada, que harmoniza perfeitamente com os pratos, tornando a noite ainda mais especial. O atendimento personalizado valoriza cada detalhe do encontro, garantindo que o casal se sinta único.

Embora seja uma opção de alto padrão, o investimento vale pela experiência completa que oferece.

Endereço: Rua Deputado Lacerda Franco, 61 – Jardim Paulista, São Paulo

2. Bargo Mooca

O Bargo Mooca é um speakeasy intimista localizado no subsolo do Borgo Mooca, conhecido por sua coquetelaria autoral e ambiente moderno e acolhedor. Com drinks criativos assinados pelo mixologista Danilo Nakamura, o bar oferece uma experiência sofisticada que combina perfeitamente com a alta gastronomia italiana contemporânea do restaurante principal.

É uma excelente opção para quem busca um programa especial e elegante, ideal para encontros que valorizam boa bebida e atmosfera reservada.

Endereço: Rua Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecília, São Paulo

3. Paloma, Copan

O Paloma é um wine bar e restaurante que ocupa um espaço no icônico Edifício Copan, no Centro Histórico de São Paulo. Com uma atmosfera casual e ao mesmo tempo sofisticada, o Paloma é perfeito para casais que apreciam uma boa carta de vinhos e pratos elaborados com ingredientes frescos e sazonais. O ambiente é tranquilo, com decoração moderna e aconchegante, ideal para conversas longas e momentos de conexão. O local também é conhecido pelo happy hour animado, que pode ser uma ótima pedida para um encontro descontraído. Para acompanhar novidades e cardápio, o perfil do Instagram deles é um ótimo caminho.

Além da seleção de vinhos, o Paloma oferece opções gastronômicas que vão do petisco ao prato principal, harmonizando perfeitamente com as bebidas. O atendimento atencioso e o clima intimista fazem do Paloma um cenário ideal para celebrar o amor com elegância sem formalidades excessivas. O local aceita pagamentos variados e é acessível, facilitando a visita de todos os casais.

Endereço: Edifício Copan, Avenida Ipiranga, 200 – Centro, São Paulo

4. Elevado Conselheiro, Bela Vista

Localizado em um charmoso casarão centenário, o Elevado Conselheiro é um restaurante e listening bar que oferece uma experiência única para quem aprecia boa música, vinhos selecionados e gastronomia de qualidade. O ambiente é sofisticado e acolhedor, com um sistema acústico especialmente projetado para proporcionar uma experiência sonora impecável, onde DJs e seletores tocam vinis com curadoria que transita entre jazz, bossa nova, disco e outros estilos. A atmosfera cosmopolita e intimista é perfeita para casais que buscam um encontro que combine sabor, som e conforto.

A carta de vinhos é um dos destaques do Elevado Conselheiro, com cerca de 120 rótulos disponíveis, incluindo opções em taça que variam entre vinhos leves e sofisticados, como branco sul-africano Glen Carlou Petite Chardonnay e o pét-nat uruguaio Alma Surfer. A gastronomia acompanha com pratos que vão desde petiscos como pastrami de língua bovina e morcilla doce, até massas e grelhados, como o saboroso pici com ragu de linguiça e polvo. O local aceita levar vinhos mediante taxa, e o atendimento é pensado para garantir uma experiência completa e memorável.

Endereço: Rua Conselheiro Ramalho, 800 – Bela Vista, São Paulo

5. Caracol Bar, Barra Funda

O Caracol Bar é um ponto de encontro vibrante e acolhedor, conhecido por sua atmosfera casual e inclusiva. Com um cardápio diversificado de drinks, cervejas artesanais e petiscos saborosos, o bar é perfeito para casais que desejam uma noite animada, com música ao vivo e espaço para dançar. O ambiente é descontraído, com atendimento amigável e uma vibe que mistura o moderno com o acolhimento típico dos bares de bairro.

Além da variedade de bebidas e da programação cultural, o Caracol oferece uma experiência que vai além do bar tradicional, com eventos que incluem shows e festas temáticas. O espaço é acessível e aceita reservas, o que facilita o planejamento do encontro. Apesar de ser mais informal, o Caracol conquista pela autenticidade e energia positiva, ideal para casais que gostam de celebrar o amor com alegria e liberdade.

Endereço: Rua Barra Funda, 969 – Barra Funda, São Paulo

6. JazzB, República

Situado no centro de São Paulo, o JazzB é uma casa dedicada ao jazz e à música instrumental brasileira, com uma proposta cultural forte e ambiente intimista. Com uma programação dedicada ao jazz e à música instrumental brasileira, o espaço valoriza a qualidade sonora, especialmente com seu piano Steinway & Sons centenário, que é protagonista nas apresentações.

O ambiente moderno e aconchegante permite uma excelente visão do palco de qualquer ponto, criando uma atmosfera perfeita para encontros que combinam arte, cultura e gastronomia. O cardápio contemporâneo, com drinks clássicos, cervejas artesanais e petiscos cuidadosamente selecionados, complementa a experiência, tornando o local o destino ideal para quem ama celebrar boa música.

Endereço: Rua General Jardim, 43 – República, São Paulo

7. Cordial Bar, República

O Cordial é um bar que vem conquistando espaço no centro de São Paulo ao unir uma proposta contemporânea de coquetelaria autoral com um ambiente que respeita a tradição da cidade. Instalado na Rua Epitácio Pessoa, bem em frente ao Copan, o bar ocupa o espaço de um antigo boteco que foi cuidadosamente reformado para preservar elementos clássicos, como os azulejos originais e a iluminação aconchegante, além de incorporar detalhes que remetem à arquitetura paulistana, como o uso da madeira e das pedras portuguesas que se estendem da calçada para o interior do bar.

Além da coquetelaria autoral assinada por Gabriel Santana, o Cordial oferece um cardápio de petiscos criativos, como pão de queijo com kimchi e pastéis de picadinho, que harmonizam perfeitamente com os drinks. O espaço é o ambiente ideal para encontros que valorizam qualidade e atenção aos detalhes. O bar funciona de segunda à domingo, com horário variados, e aceita reservas pelo Instagram: @_cordial_sp.

Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 32 – República

