Dia dos Namorados: 6 comédias românticas para os casais que preferem um date em casa

O Dia dos Namorados é a data perfeita para curtir um momento especial a dois, e, para muitos casais, nada melhor do que celebrar com um bom filme no conforto de casa. Se a ideia é fugir de restaurantes lotados ou do frio de junho e apostar em um date mais tranquilo e íntimo, as comédias românticas se tornam uma escolha certeira. Elas trazem leveza, risos e aquele toque de emoção que aquece o coração.

Pensando nisso, reunimos seis comédias românticas imperdíveis que combinam perfeitamente com o clima da data. De clássicos dos anos 1990 a queridinhos mais recentes, esses filmes vão agradar desde os casais que adoram rir juntos até aqueles que não resistem a uma boa dose de romance com clichês irresistíveis.

“A Proposta”

O filme “A Proposta” (2009), protagonizado por Sandra Bullock e Ryan Reynolds, é uma comédia romântica imperdível para assistir no Dia dos Namorados. Na trama, conhecemos Margaret Tate (Sandra Bullock), uma editora de livros que corre o risco de ser deportada dos Estados Unidos. Para evitar a deportação e manter seu cargo, ela decide forjar um noivado com seu assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds), com quem, diga-se de passagem, ela não tem a melhor das relações.

Relutante, Andrew aceita a proposta, mas impõe algumas condições. Entre elas, uma viagem ao Alasca, onde Margaret terá que conhecer sua família. A partir daí, acompanhamos uma clássica comédia romântica que mistura os melhores clichês: enemies to lovers, proximidade forçada e uma família acolhedora que está ansiosa para ver Andrew finalmente desencalhar.

Sandra Bullock e Ryan Reynolds entregam atuações carismáticas, química e timing cômico. “A Proposta” é aquele tipo de filme leve, divertido e cheio de momentos fofos, perfeito para rir e se apaixonar um pouquinho.

“10 Coisas que Eu Odeio em Você”

“10 Coisas que Eu Odeio em Você” (1999) é, com certeza, um clássico indispensável para assistir na data – e por isso não poderia ficar de fora dessa lista. O filme é protagonizado por Julia Stiles e Heath Ledger (conhecido também pelo seu icônico papel como Coringa em “Batman: O Cavaleiro das Trevas”) e acompanha um casal que, inicialmente, não tinha nenhum plano de se apaixonar.

A trama começa quando Cameron James (Joseph Gordon-Levitt), um dos “nerds” da escola, se encanta por Bianca Stratford (Larisa Oleynik), a garota popular. O problema? O pai das meninas tem uma regra clara: Bianca só pode sair se a irmã mais velha, Kat Stratford (Julia Stiles), também sair. E Kat, com seu jeito sarcástico e antissocial, não facilita a vida de ninguém, o que afasta vários pretendentes.

Decidido a conquistar Bianca, Cameron bola um plano ousado: pagar Patrick Verona (Heath Ledger), o bad boy da escola, para sair com Kat. O que parecia um simples acordo se transforma quando sentimentos reais começam a surgir entre Kat e Patrick, e ela nem desconfia de que tudo começou como uma armação.

Com cenas icônicas, como a serenata de Patrick nas arquibancadas, e uma trilha sonora marcante, “10 Coisas que Eu Odeio em Você” é uma comédia romântica atemporal que mistura humor, emoção e personagens inesquecíveis. Perfeito para quem ama histórias de amor cheias de reviravoltas.

“Alguém Tem Que Ceder”

Existe algo melhor do que assistir Jack Nicholson e Diane Keaton juntos em uma comédia romântica? Em “Alguém Tem Que Ceder” (2003), acompanhamos Harry Sanborn (Nicholson), um bem-sucedido executivo da indústria musical que tem uma preferência clara por mulheres muito mais jovens. Ao viajar para a casa de praia da namorada Marin (Amanda Peet), ele acaba sofrendo um ataque cardíaco e, por ironia do destino, precisa ficar sob os cuidados dela e de sua mãe, Erica Barry (Keaton).

A convivência forçada entre os dois, cercada de provocações e embates, acaba se transformando em algo mais profundo do que ambos esperavam. E o cenário se complica ainda mais quando um jovem e charmoso médico, interpretado por Keanu Reeves, também demonstra ter interesse em Erica.

A atuação de Diane Keaton rendeu a ela o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical, e sua química com Nicholson é o coração pulsante do filme. “Alguém Tem Que Ceder” é uma ótima escolha para o Dia dos Namorados, principalmente para quem acredita que nunca é tarde para se apaixonar, e que, às vezes, o amor pode surgir justamente quando você menos espera.

“Como se Fosse a Primeira Vez”

Não tem como fazer uma lista de comédias românticas sem incluir um filme do Adam Sandler. Muito conhecido por sucessos como “Gente Grande” e “Pixels”, o ator também protagonizou uma das histórias mais criativas do gênero ao lado de Drew Barrymore em “Como Se Fosse a Primeira Vez” (2004).

O filme apresenta Henry Roth (Adam Sandler), um veterinário que vive no Havaí e evita a todo custo relacionamentos sérios. Isso muda completamente quando ele conhece Lucy Whitmore (Drew Barrymore), por quem ele se apaixona à primeira vista. No entanto, Henry descobre que Lucy sofre de perda de memória de curto prazo devido a um acidente. Todos os dias, ela acorda acreditando que é o mesmo dia e não se lembra de nada do que aconteceu no dia anterior.

Mesmo assim, Henry não desiste. Em vez disso, ele decide conquistá-la todos os dias, criando maneiras criativas e carinhosas de fazê-la se apaixonar por ele novamente toda vez.

Com muito humor, momentos emocionantes e personagens cativantes, “Como Se Fosse a Primeira Vez” mostra que o amor verdadeiro exige paciência, dedicação e, acima de tudo, persistência. É uma história leve e encantadora que prova que o amor pode vencer até mesmo os obstáculos mais inesperados.

“E Se Fosse Verdade”

Para aqueles que gostam de uma comédia com um toque mais dramático, “E Se Fosse Verdade” é uma ótima indicação. No filme, acompanhamos David Abbott (Mark Ruffalo), o mais novo morador de um lindo apartamento que já está todo mobiliado. Tudo parecia perfeito, até que David descobre que o local abriga o espírito da antiga moradora, Elizabeth (Reese Witherspoon).

David não queria dividir o apartamento com ninguém, muito menos com um fantasma – ainda mais um tão controlador e diferente dele quanto Elizabeth. Enquanto ele tenta convencê-la de que está morta, Elizabeth tem certeza de que ainda está viva e acredita que David é a única pessoa capaz de ajudá-la a voltar para seu corpo.

Mesmo não sendo uma comédia romântica tradicional, o filme aborda temas como vida, morte, segundas chances e arrependimentos, misturando emoção com leveza. Reese Witherspoon e Mark Ruffalo brilham em cena com muita química e conseguem arrancar boas risadas do público, principalmente nas situações em que David tenta, sem sucesso, se livrar da “fantasma” teimosa que insiste em ficar.

“Juntos Pelo Acaso”

Mais um filme que mistura drama, comédia e dois atores muito queridos pelo público: Katherine Heigl, conhecida por interpretar a Izzie em Grey’s Anatomy, e Josh Duhamel, famoso pelos três primeiros filmes da franquia Transformers e, mais recentemente, como o novo galã da Netflix em “Ransom Canyon”. Juntos, eles protagonizam um clássico clichê de enemies to lovers com direito a proximidade forçada e muitos momentos emocionantes.

Em “Juntos pelo Acaso”, acompanhamos Holly Berenson (Katherine Heigl) e Eric Messer (Josh Duhamel), duas pessoas que não se suportam, mas que compartilham o mesmo casal apaixonado como melhores amigos. Por respeito a essa amizade, eles até tentam manter a cordialidade, mas acabam discutindo quase sempre que se encontram. Tudo muda quando os amigos morrem tragicamente em um acidente e deixam a filha, Sophie, sob a guarda dos dois.

Holly e Eric precisam se mudar para a antiga casa do casal e, mesmo com todas as diferenças, aprender a cuidar da bebê juntos. O que começa com atritos inevitáveis acaba se transformando em uma relação de companheirismo e, claro, romance. A dinâmica entre os dois, cuidando de uma criança enquanto tentam sobreviver um ao outro, é cativante e cheia de momentos engraçados.

O filme consegue equilibrar bem o humor com os momentos mais sensíveis, abordando o luto, a responsabilidade e a construção de uma nova família. É uma ótima opção para o Dia dos Namorados, especialmente para quem gosta de comédias românticas com emoção na medida certa.

Com tantas opções encantadoras, escolher uma comédia romântica para curtir o Dia dos Namorados em casa pode ser o detalhe que transforma a data em um momento ainda mais especial.

