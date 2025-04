Dia do Jornalista: entre o diploma e o compromisso com a verdade

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

No dia 7 de abril, comemora-se nacionalmente o Dia do Jornalista. A data, instituída pela Associação Brasileira de Imprensa homenageia os profissionais da mídia desde 1931.

A Comemoração surgiu como forma de legitimar a atuação desses profissionais e assegurar os direitos dos jornalistas do país. 

No entanto, ainda hoje, a profissão é desvalorizada, envolvendo percalços internos que descredibilizam os profissionais da área, colocando a classe num grande dilema entre a validação de sua formação e o exercício da ética. 

A não regulamentação da profissão

Durante toda a hist√≥ria da na√ß√£o, o of√≠cio jornal√≠stico foi constantemente desvalorizado. Por√©m, ao longo das gest√Ķes mais recentes do pa√≠s, esse cen√°rio ganhou novos contornos com diversas controv√©rsias envolvendo o exerc√≠cio da profiss√£o, o que gerou desconforto entre jornalistas e a popula√ß√£o.¬†

Em junho de 2009, um marco importante mudou os rumos do jornalismo nacional: o Tribunal Superior do Trabalho decidiu pela não obrigatoriedade do diploma de ensino superior para atuar como jornalista. O debate em torno da situação se dava a partir da justificativa de que a obrigatoriedade do documento restringia a liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal de 1988.

Ap√≥s o evento, as tentativas al√ßadas pela classe jornal√≠stica de derrubar a exig√™ncia perduraram por, pelo menos, uma d√©cada. Quase 16 anos ap√≥s a decis√£o do STF,o jornalismo se reinventou com o surgimento de novos canais de media√ß√£o que possibilitam a dissemina√ß√£o de informa√ß√Ķes de todo cunho de forma acess√≠vel e espont√Ęnea. Essa nova realidade amplia o alcance da informa√ß√£o, mas tamb√©m prejudica o mercado de trabalho e a √©tica profissional.¬†

Dessa forma, a √©tica jornal√≠stica √© colocada em crise no mundo contempor√Ęneo: com ascens√£o da m√≠dia livre, surgem cada vez mais jornalistas n√£o profissionalizados e, com isso, a maior e mais r√°pida dissemina√ß√£o de not√≠cias falsas, n√£o apuradas, sensacionalistas e que n√£o se enquadram nos fundamentos da profiss√£o. Isso afeta o cotidiano de profissionais qualificados, confunde o p√ļblico e coloca em risco a transmiss√£o de not√≠cias com car√°ter de interesse p√ļblico, pois, ainda que sejam essenciais para a popula√ß√£o, a emiss√£o falha faz cair por terra o senso cr√≠tico social.¬†

Mas, nesse cen√°rio, quais aspectos devem nos chamar aten√ß√£o para quem e o que realmente deve ser levado em considera√ß√£o? O que diferencia um jornalista profissional das fal√°cias contempor√Ęneas?

Compromisso com a verdade x Conveniência

Em meio a tantas vozes, pode ser difícil identificar quem realmente é jornalista. O diferencial, porém, não está apenas no diploma, mas no compromisso com a apuração e responsabilidade daquilo que é publicado. 

Em Julho de 2023, o debate acerca da diploma√ß√£o e credibilidade jornal√≠stica foi uma das pautas trazidas durante o 5¬ļ F√≥rum de Jornalismo Especializado, Regional e Comunit√°rio, contando com a participa√ß√£o de S√©rgio Gomes, jornalista e ex-professor da Universidade de S√£o Paulo, a USP. Gomes afirma que a cobertura da imprensa decaiu nos √ļltimos anos, visto que o ponto priorizado tem sido a opini√£o em detrimento da reportagem. Segundo ele, esse ‚Äújornalismo pregui√ßoso‚ÄĚ compromete a qualidade da informa√ß√£o.¬†

Outro fator agravante √© o negacionismo, que, segundo Gomes, alimenta o descr√©dito em institui√ß√Ķes democr√°ticas, na ci√™ncia e no pr√≥prio jornalismo. Para ele, recuperar a confian√ßa do p√ļblico exige reportagens melhor apuradas e com relev√Ęncia social.

‚ÄúRecuperar a credibilidade √© um desafio de todos n√≥s e para isso precisamos melhorar a cobertura das not√≠cias e apurar fatos que sejam relevantes e pertinentes para a sociedade‚ÄĚ.¬† S√©rgio Gomes, jornalista

A jornalista Marta Gleich, diretora executiva da RBS, avalia que em um cen√°rio mundial de radicaliza√ß√Ķes e polariza√ß√Ķes, a imprensa pode ter sofrido como um todo com a desinforma√ß√£o e pulveriza√ß√£o de fontes de not√≠cias, mas os ve√≠culos que praticam o jornalismo profissional s√≥ t√™m a ganhar pontos em credibilidade.¬†

‚ÄúEsses ve√≠culos, que seguem o m√©todo jornal√≠stico, buscam a verdade, que apuram, checam, verificam, utilizam fontes confi√°veis, esclarecem desinforma√ß√Ķes […] s√£o os portos seguros de usu√°rios na busca de informa√ß√Ķes confi√°veis. √Č preciso refor√ßar com transpar√™ncia, os crit√©rios de cada ve√≠culo, para diferenciar fontes de desinforma√ß√£o das fontes confi√°veis. E isso √© parte do nosso trabalho‚Ä̬†¬†

Sendo assim, o jornalista confi√°vel √© reconhec√≠vel pelo compromisso com a √©tica e com os princ√≠pios que regem a profiss√£o. O Artigo 2¬ļ do C√≥digo de √Čtica dos Jornalistas refor√ßa essa responsabilidade: garantir o acesso √† informa√ß√£o e √† verdade. J√° o Artigo 6¬ļ destaca que o profissional deve se opor ao autoritarismo, lutar pela liberdade de express√£o, combater a corrup√ß√£o e respeitar a privacidade e a dignidade das pessoas. S√£o pilares que diferenciam o jornalismo de verdade em meio ao caos informativo atual.

Liberdade de expressão e o exercício jornalístico

De volta a 2009, quando a exig√™ncia do diploma foi derrubada, um dos principais argumentos usados foi o da liberdade de express√£o. A ideia era de que a regulamenta√ß√£o do jornalismo poderia limitar esse direito ‚ÄĒ um ponto controverso, muitas vezes alimentado por profissionais sensacionalistas ou por ve√≠culos que confundem √©tica com censura.

O pr√≥prio Artigo 6¬ļ do C√≥digo de √Čtica dos Jornalistas, citado anteriormente, pode ter sido mal interpretado nesse debate. Ele prev√™ o respeito √† intimidade, √† privacidade e √† integridade das fontes ‚ÄĒ o que, para alguns, pode soar como um obst√°culo √† livre express√£o.

Mas o Artigo 7¬ļ esclarece: o jornalista jamais deve impedir o debate de ideias ou a manifesta√ß√£o de opini√Ķes divergentes. Ao mesmo tempo, deve manter o compromisso com a apura√ß√£o e com a informa√ß√£o precisa. Ou seja, liberdade de express√£o e √©tica jornal√≠stica caminham juntas ‚ÄĒ e n√£o s√£o opostas, como se tentou argumentar para justificar a n√£o regulamenta√ß√£o da profiss√£o.

A responsabilidade do jornalismo

A confian√ßa prostrada em jornalistas n√£o diplomados assina, diariamente, o compromisso velado com as fal√°cias por parte de toda a popula√ß√£o, trazendo consequ√™ncias ao interesse p√ļblico e ao interesse do p√ļblico.¬†

Portanto, mais do que uma data comemorativa, o Dia do Jornalista deve ser um convite √† reflex√£o e √† retomada do senso cr√≠tico. A busca pela credibilidade, por pautas apuradas e pelo compromisso com a verdade √© a √ļnica forma de compactuar com o exerc√≠cio jornal√≠stico factual inserido no contempor√Ęneo.¬†

Afinal, se o jornalismo precisa se reinventar para informar, o p√ļblico tamb√©m precisa estar disposto a reconhecer ‚ÄĒ e valorizar ‚ÄĒ quem realmente cumpre esse papel.

