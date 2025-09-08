Dia do Ilustrador: conheça 8 ilustradores brasileiros que merecem reconhecimento

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

No dia 8 de setembro, comemora-se o Dia do Ilustrador. Data dedicada a celebrar a criação de artistas que, não somente, transformam ideias em arte, mas também dão vida às palavras e imaginam até os detalhes mais sutis.

Para ampliar a projeção desse trabalho tão importante, selecionamos sete ilustradores brasileiros que merecem reconhecimento para você conhecer.

1 – Ilustralu (Luiza de Souza)

Natural de Currais Novos–RN, Ilustralu é o pseudônimo da quadrinista e roteirista Luiza de Souza. Graduada em Publicidade pela UFRN, trabalha como ilustradora e desenhista de histórias em quadrinhos.

Iniciou sua carreira como figura pública lançando seus trabalhos na internet que abordavam (e ainda abordam) temas como relacionamentos e cotidiano.

O trabalho que promoveu maior visibilidade para Ilustralu foi a webcomic Arlindo, que foi publicada em livro em 2021 pela editora Seguinte. Um ano depois, Ilustralu foi consagrada com o prêmio da CCXP Awards de melhor quadrinho (por Arlindo) e o 34º Troféu HQMix nas categorias melhor novo talento – desenhista, melhor novo talento – roteirista, melhor publicação juvenil e melhor web quadrinhos.

2 – Willian Santiago

O ilustrador e designer gráfico Willian Santiago é original de Londrina–PR. Formado em Design Gráfico pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), possui também especialização em Direção de Arte.

Em 2014, abriu um estúdio de ilustração, com foco em ilustração editorial, moda e publicidade. Nesse último, desenvolveu campanhas para o Itaú, Natura, Nestlé, Havaianas, entre outros. No mercado editorial, ilustrou diversas revistas e capas de livros. Em 2015, ilustrou a primeira obra voltada ao público infantil do escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo, O sétimo gato.

Quando trabalha de forma autoral, constrói um universo colorido e lúdico, cheio de brasilidade. Com tons exuberantes e vibrantes, Willian cria uma explosão de cores e contrastes intensos.

3 – Ana Matsusaki

A paulistana Ana Matsusaki desde muito cedo se interessou por tudo o que envolvia palavras e imagens. Após estudar Design Gráfico na Belas Artes de São Paulo, trabalhou por alguns anos como diretora de arte de livros em uma editora voltada ao público infantojuvenil.

O amor pelos livros e pela ilustração foi crescendo e, em 2015, decidiu se dedicar completamente à ilustração e ao design quando abriu o próprio estúdio. De lá para cá ilustrou mais de 20 livros e trabalhou para as principais editoras do país. Em 2020, lançou seu primeiro livro, A colecionadora de cabeças.

Seu trabalho foi selecionado para integrar o 10º Catálogo Ibero-América Ilustra, que reúne os principais nomes da ilustração da região e para participar da Bienal de Ilustração de Bratislava (2021).

4 – Giovani Galvão

Giovani Galvão é de Taubaté, interior de São Paulo. Graduado em Publicidade e Propaganda, trabalhou como diretor de arte em agências da sua área de formação.

No início da pandemia, passou a se dedicar mais ativamente à ilustração, que sempre esteve presente em sua vida, mas até aquele momento não era sua fonte de renda. Não demorou para que todos notassem seu talento e ele começou a receber muitos trabalhos relacionados ao desenho.

Inspirado por diversas expressões artísticas, sobretudo pelas obras de artistas brasileiros, em 2024, Giovani ilustrou um board game do Castelo Rá-Tim-Bum: A Aventura do Ratinho, um projeto que destaca a cultura nacional.

5 – Carol Rempto

A ilustradora brasileira Carol Rempto, original de Petrópolis–RJ, encanta com a criação de cenários envolventes com um toque de magia. Estudou design gráfico na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com um ano fazendo ilustração no Savannah College of Art and Design, Geórgia.

Considerando a narrativa visual essencial para sua abordagem, cria imagens cheias de cores vibrantes e inocência lúdica, com um pouco de fofura, além de humor e toques de magia que ajudam a manter o sentimento positivo enquanto seus personagens levam os jovens leitores em uma jornada. Tudo isso torna suas ilustrações irresistíveis para o leitor. É tudo sobre conexão, e a emoção que Carol coloca em sua arte viabiliza esse vínculo.

Sua inspiração vem de histórias de fantasia como Harry Potter e Percy Jackson, o mundo natural, dramas chineses e coreanos, além do K-Pop.

6 – Monge Han

Monge Han é um ilustrador asiático-brasileiro descendente de coreanos. Para desenvolver uma linguagem própria na sua arte e no seu desenho, trabalha de modo a sempre refletir a si nas obras que produz e busca se compreender melhor como artista e pessoa racializada em cada nova produção.

Seus trabalhos permeiam narrativas autobiográficas, histórias ficcionais influenciadas por quadrinhos leste-asiáticos e tirinhas existenciais e humorísticas.

É também autor dos quadrinhos Vozes Amarelas, Mondolís e Daruma: Perseverança.

7 – Mayara Lista

Mayara Lista é ilustradora, designer e quadrinista independente da zona norte do Rio de Janeiro. Graduada em Comunicação Visual – Design pela EBA/UFRJ e Mestre em Design pela PUC-Rio. Estudou também ilustração na Kingston University, Londres, por um ano.

O desenho é o coração da sua produção criativa com traços dinâmicos e expressivos que variam em diferentes estilos e técnicas. Autora de Naruna (2018), Espuma (2022), Pequenina (2022) e Gosto Ruim (2024). Foi premiada com o Troféu HQMix na categoria acadêmica e no Latin American Design Awards.

Fora do campo autoral, desenvolve trabalhos como capa de livro, ilustração publicitária, pôster de filme, livro infantil, ilustração de cenário e design de personagens.

8 – Gabriel Picolo

O paulista Gabriel Picolo é um ilustrador e quadrinista renomado com mais de 3,6 milhões de seguidores apenas no Instagram. Conhecido pelos desenhos do projeto 365 dias de rabiscos, em que produziu um desenho por dia durante todo ano de 2014, ou pelo seu trabalho mais recente, publicando uma série de quadrinhos da DC Comics sobre os personagens Mutano e Ravena, dos Jovens Titãs.

Inspirando-se no Studio Ghibli, Disney, histórias em quadrinhos e videogames, desenhar imagens com as quais se identifica é um mantra. Seja um rabisco complexo sobre sentimentos ou uma fanart cativante, a conexão que cria com as pessoas que veem seu trabalho é o que faz seu coração bater mais forte.

Curtiu? Então, aproveite para acompanhar o trabalho desses ilustradores!

